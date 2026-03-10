§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 102 i 330) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) uchyla się ust. 3 i 4;

2) w § 8 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „Agencji” dodaje się wyrazy „Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”,”;

3) w § 19:

a) uchyla się ust. 2 i 3,

b) w ust. 7 skreśla się wyrazy „2, 3,”,

c) w ust. 8 w pkt 1 skreśla się wyrazy „2, 3 lub”;

4) w § 26 uchyla się ust. 2-4;

5) w § 32 uchyla się ust. 3 i 4;

6) w § 33 uchyla się ust. 2 i 3;

7) w § 34 uchyla się ust. 2 i 3;

8) uchyla się § 37a i § 38;

9) w § 41 skreśla się wyrazy „§ 38 ust. 1 i 4,”;

10) w § 42 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jeżeli w odniesieniu do określonej powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem ekologicznym zostanie stwierdzone uchybienie, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 4, i którekolwiek z tych uchybień zostało stwierdzone w odniesieniu do tej powierzchni w poprzednich latach realizacji tego zobowiązania ekologicznego, to wysokość kar, o których mowa w ust. 1-4, jest pomniejszana o wysokość kar, jakie zostały nałożone w odniesieniu do tej powierzchni w poprzednich latach realizacji tego zobowiązania ekologicznego w związku z wcześniejszym popełnieniem któregokolwiek z tych uchybień.”;

11) po § 43a dodaje się § 43b w brzmieniu:

„§ 43b. Suma kar, o których mowa w § 31, § 32 ust. 1, § 33 ust. 1, § 34 ust. 1, § 35 ust. 1, § 36, § 37 oraz § 39-42, nałożonych w roku stwierdzenia danego uchybienia oraz tych kar nałożonych w poprzednich latach realizacji zobowiązania ekologicznego nie może być wyższa niż suma płatności ekologicznych przyznanych rolnikowi za realizację zobowiązania ekologicznego, w ramach którego kary te zostały nałożone.”;

12) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 7 w:

a) pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznych,”,

b) pkt 2:

- uchyla się lit. g,

- w lit. h skreśla się wyrazy „zgodnie ze wskazaniami doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową albo doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnictwo ekologiczne określonymi w planie działalności ekologicznej,”;

13) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia;

14) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli w:

a) części VIII rodzaj uchybienia określony w wierszu pierwszym w kolumnie pierwszej otrzymuje brzmienie:

„Niewykonanie któregokolwiek z zabiegów uprawowych lub pielęgnacyjnych, w szczególności nieusunięcie odrostów i samosiewów do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznych”,

b) części IX:

- uchyla się wiersz szósty,

- w wierszu siódmym w kolumnie pierwszej skreśla się wyrazy „lub wykonanie tych działań niezgodnie ze wskazaniami doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową albo doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnictwo ekologiczne określonymi w planie działalności ekologicznej”.