Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 299

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 299

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741 oraz z 2025 r. poz. 321) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 102 i 330) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) uchyla się ust. 3 i 4;

2) w § 8 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „Agencji” dodaje się wyrazy „Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”,”;

3) w § 19:

a) uchyla się ust. 2 i 3,

b) w ust. 7 skreśla się wyrazy „2, 3,”,

c) w ust. 8 w pkt 1 skreśla się wyrazy „2, 3 lub”;

4) w § 26 uchyla się ust. 2-4;

5) w § 32 uchyla się ust. 3 i 4;

6) w § 33 uchyla się ust. 2 i 3;

7) w § 34 uchyla się ust. 2 i 3;

8) uchyla się § 37a i § 38;

9) w § 41 skreśla się wyrazy „§ 38 ust. 1 i 4,”;

10) w § 42 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jeżeli w odniesieniu do określonej powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem ekologicznym zostanie stwierdzone uchybienie, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 4, i którekolwiek z tych uchybień zostało stwierdzone w odniesieniu do tej powierzchni w poprzednich latach realizacji tego zobowiązania ekologicznego, to wysokość kar, o których mowa w ust. 1-4, jest pomniejszana o wysokość kar, jakie zostały nałożone w odniesieniu do tej powierzchni w poprzednich latach realizacji tego zobowiązania ekologicznego w związku z wcześniejszym popełnieniem któregokolwiek z tych uchybień.”;

11) po § 43a dodaje się § 43b w brzmieniu:

„§ 43b. Suma kar, o których mowa w § 31, § 32 ust. 1, § 33 ust. 1, § 34 ust. 1, § 35 ust. 1, § 36, § 37 oraz § 39-42, nałożonych w roku stwierdzenia danego uchybienia oraz tych kar nałożonych w poprzednich latach realizacji zobowiązania ekologicznego nie może być wyższa niż suma płatności ekologicznych przyznanych rolnikowi za realizację zobowiązania ekologicznego, w ramach którego kary te zostały nałożone.”;

12) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 7 w:

a) pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznych,”,

b) pkt 2:

- uchyla się lit. g,

- w lit. h skreśla się wyrazy „zgodnie ze wskazaniami doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową albo doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnictwo ekologiczne określonymi w planie działalności ekologicznej,”;

13) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia;

14) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli w:

a) części VIII rodzaj uchybienia określony w wierszu pierwszym w kolumnie pierwszej otrzymuje brzmienie:

„Niewykonanie któregokolwiek z zabiegów uprawowych lub pielęgnacyjnych, w szczególności nieusunięcie odrostów i samosiewów do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznych”,

b) części IX:

- uchyla się wiersz szósty,

- w wierszu siódmym w kolumnie pierwszej skreśla się wyrazy „lub wykonanie tych działań niezgodnie ze wskazaniami doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową albo doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnictwo ekologiczne określonymi w planie działalności ekologicznej”.

§ 2.

Do przyznawania płatności ekologicznych, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały one wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2025 r. oraz w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2025 r. i zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały one wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - stosuje się przepisy § 32-34 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem oraz § 42 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3.

W przypadku realizowania innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2)), przez 5 lat na użytkach rolnych, na których jest prowadzona produkcja ekologiczna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235), zwanych dalej „zobowiązaniem ekologicznym”, jeżeli realizacja ta rozpoczęła się w okresie od dnia 15 marca 2025 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wymóg, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się za spełniony również wtedy, gdy rolnik posiada plan działalności ekologicznej, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, sporządzony przy udziale osoby, która posiada wiedzę niezbędną do doradzania w zakresie sporządzania planów działalności ekologicznej w ramach zobowiązania ekologicznego lub zobowiązania, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.3)), zwanego dalej „zobowiązaniem ekologicznym PROW 2014-2020”, i doświadczenie odnośnie do doradzania w tym zakresie.

§ 4.

Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w 2025 r. została dokonana zmiana w planie działalności ekologicznej, o której mowa w § 19 ust. 3 lub § 26 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, przy udziale osoby, która posiada wiedzę niezbędną do doradzania w zakresie sporządzania planów działalności ekologicznej w ramach zobowiązania ekologicznego lub zobowiązania ekologicznego PROW 2014-2020 i doświadczenie odnośnie do doradzania w tym zakresie, to taka zmiana jest uznawana za dokonaną zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2026 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136, Dz. Urz. UE L 102 z 17.04.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 130, Dz. Urz. UE L 2024/946 z 26.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1468 z 24.05.2024, Dz. Urz. UE L 2025/2649 z 31.12.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2026/471 z 26.02.2026.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 08.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 224 z 24.06.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 173 z 30.06.2022, str. 34.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-10
  • Data wejścia w życie: 2026-03-15
  • Data obowiązywania: 2026-03-15
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw

