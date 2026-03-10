REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 299
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 5 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741 oraz z 2025 r. poz. 321) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b) uchyla się ust. 3 i 4;
2) w § 8 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „Agencji” dodaje się wyrazy „Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”,”;
3) w § 19:
a) uchyla się ust. 2 i 3,
b) w ust. 7 skreśla się wyrazy „2, 3,”,
c) w ust. 8 w pkt 1 skreśla się wyrazy „2, 3 lub”;
4) w § 26 uchyla się ust. 2-4;
5) w § 32 uchyla się ust. 3 i 4;
6) w § 33 uchyla się ust. 2 i 3;
7) w § 34 uchyla się ust. 2 i 3;
8) uchyla się § 37a i § 38;
9) w § 41 skreśla się wyrazy „§ 38 ust. 1 i 4,”;
10) w § 42 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Jeżeli w odniesieniu do określonej powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem ekologicznym zostanie stwierdzone uchybienie, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 4, i którekolwiek z tych uchybień zostało stwierdzone w odniesieniu do tej powierzchni w poprzednich latach realizacji tego zobowiązania ekologicznego, to wysokość kar, o których mowa w ust. 1-4, jest pomniejszana o wysokość kar, jakie zostały nałożone w odniesieniu do tej powierzchni w poprzednich latach realizacji tego zobowiązania ekologicznego w związku z wcześniejszym popełnieniem któregokolwiek z tych uchybień.”;
11) po § 43a dodaje się § 43b w brzmieniu:
„§ 43b. Suma kar, o których mowa w § 31, § 32 ust. 1, § 33 ust. 1, § 34 ust. 1, § 35 ust. 1, § 36, § 37 oraz § 39-42, nałożonych w roku stwierdzenia danego uchybienia oraz tych kar nałożonych w poprzednich latach realizacji zobowiązania ekologicznego nie może być wyższa niż suma płatności ekologicznych przyznanych rolnikowi za realizację zobowiązania ekologicznego, w ramach którego kary te zostały nałożone.”;
12) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 7 w:
a) pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznych,”,
b) pkt 2:
- uchyla się lit. g,
- w lit. h skreśla się wyrazy „zgodnie ze wskazaniami doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową albo doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnictwo ekologiczne określonymi w planie działalności ekologicznej,”;
13) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia;
14) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli w:
a) części VIII rodzaj uchybienia określony w wierszu pierwszym w kolumnie pierwszej otrzymuje brzmienie:
„Niewykonanie któregokolwiek z zabiegów uprawowych lub pielęgnacyjnych, w szczególności nieusunięcie odrostów i samosiewów do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznych”,
b) części IX:
- uchyla się wiersz szósty,
- w wierszu siódmym w kolumnie pierwszej skreśla się wyrazy „lub wykonanie tych działań niezgodnie ze wskazaniami doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową albo doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnictwo ekologiczne określonymi w planie działalności ekologicznej”.
§ 2.
1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały one wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2025 r. oraz w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2025 r. i zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały one wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - stosuje się przepisy § 32-34 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem oraz § 42 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136, Dz. Urz. UE L 102 z 17.04.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 130, Dz. Urz. UE L 2024/946 z 26.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1468 z 24.05.2024, Dz. Urz. UE L 2025/2649 z 31.12.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2026/471 z 26.02.2026.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 08.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 224 z 24.06.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 173 z 30.06.2022, str. 34.
- Data ogłoszenia: 2026-03-10
- Data wejścia w życie: 2026-03-15
- Data obowiązywania: 2026-03-15
