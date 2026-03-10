REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 302
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Służby Więziennej
Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-03-10
- Data wejścia w życie: 2026-03-25
- Data obowiązywania: 2026-03-25
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie określenia chorób, przy zwalczaniu których przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa, innych niż wymienione w wykazie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 marca 2026 r. w sprawie potwierdzania kwalifikacji Osoby Wykwalifikowanej oraz Osoby Kompetentnej
REKLAMA