Art. 1.

W ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741 oraz z 2025 r. poz. 321) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 29 wyraz „pięć” zastępuje się wyrazem „siedem”;

2) w art. 33 w pkt 1 po wyrazie „gruntów” dodaje się wyrazy „określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1,”;

3) w art. 42:

a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8-11 w brzmieniu:

„8) Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach użytkowanych rolniczo;

9) Kontynuacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone;

10) Kontynuacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000;

11) Kontynuacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.”,

b) w ust. 2:

- w pkt 1 wyrazy „1 i 2” zastępuje się wyrazami „1, 2, 10 i 11”,

- w pkt 2 wyrazy „3-7” zastępuje się wyrazami „3-9”,

c) w ust. 3 wyrazy „1 i 2” zastępuje się wyrazami „1, 2, 10 i 11”,

d) w ust. 4 wyrazy „3-7” zastępuje się wyrazami „3-9”,

e) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „1-5 i 7” zastępuje się wyrazami „1-5 i 7-11”,

f) w ust. 7 wyrazy „o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, w ramach interwencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, w ramach interwencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7-11”;

4) w art. 44 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Premie z tytułu zalesień są również przyznawane za realizację innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, będących kontynuacją zobowiązania podjętego w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 922), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na gruntach objętych zobowiązaniem w ramach:

1) działania, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

2) działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1105);

3) poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”;

5) w art. 48 w ust. 1 w pkt 1 w lit. g wyrazy „1-5 i 7” zastępuje się wyrazami „1-5 i 7-11”;

6) w art. 49:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określić współczynnik zmiany liczby punktów uzyskiwanych za realizację danej praktyki:

a) służącej zwiększeniu sekwestracji węgla w glebie i poprawie zarządzania składnikami odżywczymi, stosowany przy ustalaniu wysokości płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi,

b) podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt w odniesieniu do zwierząt gatunków świnia (Sus scrofa) i bydło domowe (Bos taurus), stosowany przy ustalaniu wysokości płatności dobrostanowej

- mając na względzie kwoty określone w Planie, jakie mogą zostać przeznaczone na te płatności, oraz powierzchnię gruntów lub liczbę zwierząt, które mogą być objęte tymi płatnościami.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku określenia współczynnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi oraz płatności dobrostanowe w danym roku kalendarzowym ustala się z uwzględnieniem tego współczynnika.”;

7) w art. 59 w ust. 1, w art. 60 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4 i 5 oraz w art. 62 w ust. 1 w zdaniu pierwszym i w ust. 2 po wyrazach „1-4,” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem premii, o której mowa w art. 44 ust. 2a pkt 1,”;

8) w art. 60 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o przyznanie premii, o której mowa w art. 44 ust. 2a pkt 1, składa się w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 15 lipca.”;

9) w art. 61 w ust. 1:

a) w pkt 7 wyrazy „1-5 i 7” zastępuje się wyrazami „1-5 i 7-11”,

b) w pkt 9 po wyrazach „rolno-leśnych,” dodaje się wyrazy „o których mowa w art. 44 ust. 1 i ust. 2a pkt 2 i 3,”;

10) w art. 65 uchyla się ust. 7;

11) w art. 66 w ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrazach „ust. 1,” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem postępowania w sprawie o przyznanie premii, o której mowa w art. 44 ust. 2a pkt 1,”;

12) w art. 105a w ust. 4 po wyrazach „o Państwowej Inspekcji Pracy” dodaje się wyrazy „wydanych w formie pisemnej”.