Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 306
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)
z dnia 3 marca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 288), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 864);
2) rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1244);
3) rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1639).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 864), które stanowią:
„§ 2. Do wniosków o przyznanie nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 9 i 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, złożonych za 2022 r. i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1244), które stanowią:
„§ 2. Do wniosków o przyznanie nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 8 i 12 tej ustawy, złożonych za 2023 r. i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
3) § 2 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1639), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz
1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 3 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 306)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 4 maja 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§ 1.2) Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2, 8, 9 i 12 ustawy, podległych ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub przez niego nadzorowanych.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) uprawniony - osobę, o której mowa w § 1;
2)3) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 8, 9 i 12 ustawy;
3) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.4)) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.
§ 3.5) 1. Nagrodę roczną uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, przyznaje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego na wniosek:
1) rady nadzorczej - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy;
2)6) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do której zakresu działania należy nadzór nad podmiotem, o którym mowa w art. 1 pkt 8 ustawy, zaakceptowany przez nadzorującego członka kierownictwa tego urzędu - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 8 ustawy;
3) rady naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534, z 2025 r. poz. 1017 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 160) - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 9 ustawy;
4) (uchylony);7)
5)8) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do której zakresu działania należy nadzór nad podmiotem, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy, zaakceptowany przez nadzorującego członka kierownictwa tego urzędu - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.
2. Nagrodę roczną uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy, zatrudnionemu w podmiocie, przyznaje organ lub osoba właściwe dla tego uprawnionego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
§ 4. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot:
1) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
2) terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3)9) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 2 i 9 ustawy;
4) przedłożył w określonym przepisami terminie sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy;
5)10) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania z działalności podmiotu za poprzedni rok albo uzyskał zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 8 ustawy.
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 3 ust. 1, zawiera:
1) miejscowość i datę;
2) nazwę podmiotu i jego siedzibę;
3) wskazanie wnioskodawcy;
4) oznaczenie adresata wniosku;
5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;
6)11) nazwę stanowiska zajmowanego przez uprawnionego;
7) datę objęcia stanowiska;
8)12) wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego uprawnionego za okres objęty wnioskiem;
9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;
10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;
11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;
12) podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy;
2) oświadczenie podmiotu o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych;
3)13) uchwałę rady, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.
3. (uchylony).
4.14) Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia15).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 4 maja 2010 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 306)16)
WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1639), które weszło w życie z dniem 12 grudnia 2025 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 295 i 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 1218.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 864), które weszło w życie z dniem 23 maja 2023 r.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1244), które weszło w życie z dniem 31 sierpnia 2024 r.
7) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
10) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
13) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
14) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
15) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 maja 2010 r.
16) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
- Data ogłoszenia: 2026-03-11
- Data wejścia w życie: 2026-03-11
- Data obowiązywania: 2026-03-11
