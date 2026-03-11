Załącznik do obwieszczenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

z dnia 3 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 306)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 4 maja 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2, 8, 9 i 12 ustawy, podległych ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub przez niego nadzorowanych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony - osobę, o której mowa w § 1;

2)3) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 8, 9 i 12 ustawy;

3) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.4)) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3.5) 1. Nagrodę roczną uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, przyznaje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego na wniosek:

1) rady nadzorczej - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy;

2)6) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do której zakresu działania należy nadzór nad podmiotem, o którym mowa w art. 1 pkt 8 ustawy, zaakceptowany przez nadzorującego członka kierownictwa tego urzędu - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 8 ustawy;

3) rady naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534, z 2025 r. poz. 1017 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 160) - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 9 ustawy;

4) (uchylony);7)

5)8) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do której zakresu działania należy nadzór nad podmiotem, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy, zaakceptowany przez nadzorującego członka kierownictwa tego urzędu - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.

2. Nagrodę roczną uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy, zatrudnionemu w podmiocie, przyznaje organ lub osoba właściwe dla tego uprawnionego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

§ 4. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot:

1) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

2) terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3)9) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 2 i 9 ustawy;

4) przedłożył w określonym przepisami terminie sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy;

5)10) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania z działalności podmiotu za poprzedni rok albo uzyskał zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 8 ustawy.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 3 ust. 1, zawiera:

1) miejscowość i datę;

2) nazwę podmiotu i jego siedzibę;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) oznaczenie adresata wniosku;

5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;

6)11) nazwę stanowiska zajmowanego przez uprawnionego;

7) datę objęcia stanowiska;

8)12) wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego uprawnionego za okres objęty wnioskiem;

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;

10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;

11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;

12) podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy;

2) oświadczenie podmiotu o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych;

3)13) uchwałę rady, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.

3. (uchylony).

4.14) Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia15).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

z dnia 4 maja 2010 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 306)16)

