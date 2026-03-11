REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 307

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do TSE

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szkolenia osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.2) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289), z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do TSE, zwanego dalej „szkoleniem”;

2) szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania szkolenia;

3) wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

§ 2.

Szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szkolenia, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Szkolenie jest przeprowadzane:

1) w formie kursu, obejmującego wykłady i ćwiczenia, przez osoby, których znajomość tematów objętych szkoleniem i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń gwarantują jego właściwe zrealizowanie;

2) w warunkach zapewniających jego prawidłowe i efektywne zrealizowanie.

§ 4.

Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2026 r.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 173 z 27.06.2001, str. 12, Dz. Urz. WE L 177 z 30.06.2001, str. 60 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 564, Dz. Urz. WE L 45 z 15.02.2002, str. 4 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 566, Dz. Urz. WE L 225 z 22.08.2002, str. 3, Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 7, Dz. Urz. UE L 95 z 11.04.2003, str. 15, Dz. Urz. UE L 152 z 20.06.2003, str. 8, Dz. Urz. UE L 160 z 28.06.2003, str. 1 i 22, Dz. Urz. UE L 173 z 11.07.2003, str. 6, Dz. Urz. UE L 265 z 16.10.2003, str. 10, Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 29, Dz. Urz. UE L 333 z 20.12.2003, str. 28, Dz. Urz. UE L 162 z 30.04.2004, str. 52, Dz. Urz. UE L 271 z 19.08.2004, str. 24, Dz. Urz. UE L 274 z 24.08.2004, str. 3, Dz. Urz. UE L 344 z 20.11.2004, str. 12, Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2005, str. 9, Dz. Urz. UE L 37 z 10.02.2005, str. 9, Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2005, str. 31, Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 205 z 06.08.2005, str. 3, Dz. Urz. UE L 317 z 03.12.2005, str. 4, Dz. Urz. UE L 44 z 15.02.2006, str. 9, Dz. Urz. UE L 55 z 25.02.2006, str. 5, Dz. Urz. UE L 116 z 29.04.2006, str. 9, Dz. Urz. UE L 120 z 05.05.2006, str. 10 i 27, Dz. Urz. UE L 187 z 08.07.2006, str. 10, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2007, str. 7, Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 8, Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2007, str. 8, Dz. Urz. UE L 317 z 05.12.2007, str. 61, Dz. Urz. UE L 9 z 12.01.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 94 z 05.04.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 111 z 23.04.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 18.06.2008, str. 5, Dz. Urz. UE L 161 z 20.06.2008, str. 4, Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 11, Dz. Urz. UE L 260 z 30.09.2008, str. 8, Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 46, Dz. Urz. UE L 34 z 04.02.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 55 z 27.02.2009, str. 11 i 17, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 155, Dz. Urz. UE L 279 z 23.10.2010, str. 10, Dz. Urz. UE L 53 z 26.02.2011, str. 56, Dz. Urz. UE L 314 z 14.11.2012, str. 13, Dz. Urz. UE L 9 z 15.01.2013, str. 14, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2013, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 179 z 29.06.2013, str. 60, Dz. Urz. UE L 308 z 29.10.2014, str. 66, Dz. Urz. UE L 116 z 07.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 16.07.2015, str. 3, Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 225 z 19.08.2016, str. 76, Dz. Urz. UE L 18 z 24.01.2017, str. 42, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 110 z 27.04.2017, str. 2, Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 92, Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 117, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 14, Dz. Urz. UE L 43 z 16.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 12, Dz. Urz. UE L 61 z 28.02.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 173 z 27.06.2019, str. 42, Dz. Urz. UE L 184 z 12.06.2020, str. 43, Dz. Urz. UE L 360 z 30.10.2020, str. 13, Dz. Urz. UE L 137 z 22.04.2021, str. 25, Dz. Urz. UE L 256 z 19.07.2021, str. 56, Dz. Urz. UE L 295 z 18.08.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 214 z 17.08.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 295 z 16.11.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 2024/877 z 22.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/887 z 25.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/918 z 26.03.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2025/328 z 20.02.2025.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2184), które traci moc z dniem 18 marca 2026 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATÓW, JAKI POWINIEN ZAWIERAĆ PROGRAM SZKOLENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 5 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 307)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATÓW, JAKI POWINIEN ZAWIERAĆ PROGRAM SZKOLENIA

WYKŁADY/ĆWICZENIA




Urzędowi lekarze weterynarii oraz lekarze weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego 

Zakres tematów

Osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej

Osoby zatrudnione w laboratoriach diagnostycznych dla TSE

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na studiach na kierunku weterynaria oraz na studiach w zakresie rolnictwa

Osoby zatrudnione w rzeźniach, podmioty utrzymujące zwierzęta

z gatunków wrażliwych na TSE oraz dozorcy i treserzy zwierząt tych gatunków




dla zwierząt

1

2

3

4

5

6

Objawy kliniczne TSE:

1) bydła;

2) owiec;

3) kóz;

4) innych gatunków zwierząt

90 min / 45 min

90 min / 45 min

45 min / -

90 min / -

45 min / -

Epidemiologia TSE w Rzeczypospolitej Polskiej, innych państwach członkowskich Unii Europejskiej

i w państwach trzecich w odniesieniu do:

1) bydła;

2) owiec;

3) kóz;

4) innych gatunków

5) zwierząt zwierząt;

z nietypowymi objawami

180 min / 45 min

180 min / 45 min

90 min / -

270 min / 90 min

45 min / -

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych odnoszących się do TSE:

1) bydła;

2) owiec;

3) kóz;

4) innych gatunków

5) atypowych przypadków zwierząt;

90 min / 90 min

180 min / 90 min

45 min / -

45 min / 90 min

- / 45 min



Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE SZKOLENIA]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE SZKOLENIA

infoRgrafika


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-11
  • Data wejścia w życie: 2026-03-18
  • Data obowiązywania: 2026-03-18
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

