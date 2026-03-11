REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 309
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej
Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Minister Sprawiedliwości - Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej i Rektorowi-Komendantowi uczelni Służby Więziennej;”;
2) uchyla się pkt 6.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-03-11
- Data wejścia w życie: 2026-03-26
- Data obowiązywania: 2026-03-26
