Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dnia 18 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 313)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia przysługującego:

1) członkom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej „RGNiSW”, członkom Komitetu Polityki Naukowej, członkom Rady Doskonałości Naukowej, zwanej dalej „RDN”, członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej „PKA”, członkom Komisji Ewaluacji Nauki, zwanej dalej „KEN”, ekspertom uczestniczącym w pracach PKA i osobom pełniącym funkcję sekretarza w zespole oceniającym oraz ekspertom uczestniczącym w pracach KEN - za udział w pracach tych podmiotów;

2) członkom zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” - za udział w posiedzeniu zespołu lub przygotowanie projektu opinii;

3) ekspertom powołanym na podstawie art. 341 ustawy - za przygotowanie opinii lub ekspertyzy;

4) ekspertom wchodzącym w skład zespołów, o których mowa w art. 388 ust. 5 oraz art. 397 ust. 4 ustawy - za przygotowanie oceny;

5) ekspertom, o których mowa w art. 428 ust. 2 ustawy - za udział w kontroli;

6) członkom komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW - za udział w posiedzeniu składu orzekającego;

7) członkom komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanym dalej „ministrem” - za udział w posiedzeniu składu orzekającego;

8) rzecznikom dyscyplinarnym powołanym przez ministra - za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i udział w posiedzeniu składu orzekającego.

§ 2. 1.3) Przewodniczącemu RGNiSW przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 9500 zł, a wiceprzewodniczącemu RGNiSW - w wysokości 7000 zł.

2.3) Członkom RGNiSW za udział w posiedzeniu plenarnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości 625 zł.

3.3) Przewodniczącym organów RGNiSW wymienionych w jej statucie przysługuje za każdy dzień udziału w posiedzeniach tych organów wynagrodzenie w wysokości 1250 zł, a pozostałym członkom organów RGNiSW - w wysokości 625 zł.

4. Przewodniczącym i pozostałym członkom organów RGNiSW za udział w posiedzeniach więcej niż jednego organu odbywających się w tym samym dniu przysługuje jedno wynagrodzenie.

5. Przewodniczącemu RGNiSW i wiceprzewodniczącemu RGNiSW nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3.

§ 3. Członkom Komitetu Polityki Naukowej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4000 zł.

§ 4. 1.4) Przewodniczącemu RDN przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł, zastępcy przewodniczącego RDN - w wysokości 8000 zł, a sekretarzowi RDN - w wysokości 9000 zł.

2.4) Przewodniczącym utworzonych przez RDN zespołów, o których mowa w art. 235 ust. 5 ustawy, przysługuje za każdy dzień udziału w posiedzeniach tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 1250 zł, a pozostałym członkom tych zespołów - w wysokości 625 zł.

3. Przewodniczącym i pozostałym członkom utworzonych przez RDN zespołów za udział w posiedzeniach więcej niż jednego zespołu odbywających się w tym samym dniu przysługuje jedno wynagrodzenie.

4.5) Przewodniczącemu RDN, zastępcy przewodniczącego RDN i sekretarzowi RDN nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2.

§ 5. 1.6) Przewodniczącemu PKA przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12 000 zł, a sekretarzowi PKA - w wysokości 10 000 zł.

2.6) Przewodniczącym wchodzących w skład PKA zespołów, o których mowa w art. 254 ust. 1 ustawy, przysługuje za każdy dzień udziału w posiedzeniach tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 1500 zł, a pozostałym członkom tych zespołów - w wysokości 750 zł.

3. Za udział w posiedzeniach więcej niż jednego zespołu wchodzącego w skład PKA odbywających się w tym samym dniu przysługuje jedno wynagrodzenie.

4.7) Przewodniczącemu PKA i sekretarzowi PKA nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2.

5. Członkom PKA, ekspertom uczestniczącym w pracach PKA i osobom pełniącym funkcję sekretarza w zespole oceniającym przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1500 zł za:8)

1) przygotowanie recenzji w sprawach, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 ustawy;

2)9) każdy dzień udziału w wizytacji w uczelni w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2-4 ustawy.

6.10) W przypadku szczególnej złożoności lub szerokiego zakresu recenzji albo znaczącego wkładu w opracowanie raportu zespołu oceniającego przewodniczący PKA może zwiększyć wynagrodzenie członka PKA albo eksperta uczestniczącego w pracach PKA przysługujące na podstawie ust. 5, niewięcej jednak niż o 100 %.

7.11) Członkom PKA za udział w posiedzeniu plenarnym PKA przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1250 zł.

§ 6. 1. Członkom KEN przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

1)12) 10 000 zł - dla przewodniczącego;

2)12) 5000 zł - dla pozostałych członków.

2. Ekspertom uczestniczącym w pracach KEN przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1)13) od 100 zł do 4000 zł - za przygotowanie oceny lub opinii w zależności od ich przedmiotu i zakresu;

2) 500 zł - za każdy dzień udziału w posiedzeniu KEN albo zespołu powołanego przez przewodniczącego KEN;

3) (uchylony).14)

3.15) Ekspertom, o których mowa w art. 259 ust. 4 ustawy, powołanym przez przewodniczącego KEN do przeprowadzenia ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej, zwanej dalej „ewaluacją szkoły doktorskiej”, z wyłączeniem ekspertów będących członkami KEN, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 5000 zł - w przypadku ewaluacji szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w niewięcej niż 3 dyscyplinach naukowych lub artystycznych,

2) 6000 zł - w przypadku ewaluacji szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w więcej niż 3, ale niewięcej niż 10 dyscyplinach naukowych lub artystycznych,

3) 7000 zł - w przypadku ewaluacji szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w więcej niż 10 dyscyplinach naukowych lub artystycznych

- według stanu na dzień rozpoczęcia ewaluacji.

4.16) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zwiększa się o:

1) 20 % - w przypadku ewaluacji szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie od 101 do 300 doktorantów,

2) 40 % - w przypadku ewaluacji szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie więcej niż 300 doktorantów

- według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia ewaluacji.

5.16) Wynagrodzenie eksperta, o którym mowa w art. 259 ust. 4 ustawy, powołanego przez przewodniczącego KEN do przeprowadzenia ewaluacji szkoły doktorskiej, będącego sekretarzem zespołu oceniającego zwiększa się o 30 % wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4.

§ 7. 1. Za udział w posiedzeniach zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 ustawy w celu sporządzania opinii dotyczących przyznawania lub rozliczania środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę, w tym w ramach procedury odwoławczej:

1) trwających jeden dzień przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

a)17) 800 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,

b)17) 600 zł - dla pozostałych członków zespołu;

2) trwających co najmniej 2 dni przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

a)18) 1200 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,

b)18) 1000 zł - dla pozostałych członków zespołu.

1a.19) Jeżeli zespół doradczy powołany na podstawie art. 341 ustawy w celu, o którym mowa w ust. 1, wykonuje również inne powierzone przez ministra zadania niezwiązane z realizacją tego celu, przewodniczącemu i członkom tego zespołu przysługuje za udział w jego posiedzeniach wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.

2.20) Za udział w posiedzeniach zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 ustawy w celu wspierania ministra w:

1) kształtowaniu polityki naukowej państwa w poszczególnych obszarach związanych z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności w obszarze rozwoju dziedzin nauki lub dziedziny sztuki lub w obszarze wspierania rozwoju młodych naukowców, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

a) 1200 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,

b) 1000 zł - dla pozostałych członków zespołu;

2) realizacji zadań związanych z udziałem podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4-6b ustawy, we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

a) 1000 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,

b) 800 zł - dla pozostałych członków zespołu.

3. Za udział w posiedzeniach zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 ustawy, innych niż wymienione w ust. 1 i 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 1000 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego;

2) 800 zł - dla pozostałych członków zespołu.

4. Przewodniczącym oraz członkom zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 ustawy w celu:



1)21) o którym mowa w ust. 1:

a) przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 100 zł do 500 zł za przygotowanie projektu każdej opinii,

b) jeżeli zespół ten wykonuje również inne powierzone przez ministra zadania niezwiązane z realizacją tego celu, przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 200 zł do 1000 zł za przygotowanie projektu każdej opinii dotyczącej tych zadań

- w zależności od jej przedmiotu i zakresu;



1a)22) o którym mowa w ust. 2:

a) pkt 1, przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 100 zł do 500 zł,

b) pkt 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 700 zł do 1500 zł

- za przygotowanie projektu każdej opinii, w zależności od jej przedmiotu i zakresu;

2) wykonywania zadań dotyczących Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, zwanej dalej „Mapą”, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

a) 2500 zł - za przygotowanie projektu każdej opinii w sprawie wpisania strategicznej infrastruktury badawczej na Mapę,

b) 1000 zł - za przygotowanie projektu każdej opinii sporządzanej w ramach przeglądu Mapy.

§ 8. Ekspertom powołanym na podstawie art. 341 ustawy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1)23) od 100 zł do 500 zł - za przygotowanie każdej opinii, w zależności od jej przedmiotu i zakresu;

1a) 2500 zł - za przygotowanie każdej opinii w sprawie wpisania strategicznej infrastruktury badawczej na Mapę;

2)24) od 500 zł do 700 zł - za przygotowanie każdej ekspertyzy, w zależności od jej przedmiotu i zakresu.

§ 9. Ekspertom wchodzącym w skład zespołów, o których mowa w:

1) art. 388 ust. 5 ustawy - za przygotowanie każdej oceny przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 4000 zł do 8000 zł,

2) art. 397 ust. 4 ustawy - za przygotowanie każdej oceny przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 500 zł do 2000 zł

- w zależności od jej przedmiotu i zakresu.

§ 10.25) 1. Ekspertom, o których mowa w art. 428 ust. 2 ustawy, za udział w kontroli przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4500 zł.

2. W przypadku kontroli o wysokim stopniu złożoności ekspertowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7500 zł.

§ 11. Za udział w posiedzeniu składu orzekającego komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW i komisji dyscyplinarnej przy ministrze przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1)26) 1300 zł - dla przewodniczącego komisji;

2)26) 650 zł - dla pozostałych członków komisji.

§ 12. Rzecznikom dyscyplinarnym powołanym przez ministra przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1)27) 3900 zł - za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;

2)27) 650 zł - za udział w posiedzeniu składu orzekającego.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.28)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187 i 203.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 26 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 1134), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) Przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

19) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 2549), które weszło w życie z dniem 23 grudnia 2022 r.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

22) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 460), które weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2025 r.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 25.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 25.

28) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentom (Dz. U. poz. 1164),

2) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta (Dz. U. poz. 1965),

3) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów (Dz. U. poz. 1772)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 2-4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).