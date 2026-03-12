§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy (Dz. U. poz. 461 oraz z 2024 r. poz. 1002) w § 1 w ust. 2:

1) w pkt 2:

a) uchyla się lit. a,

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3, 10 i 11 ustawy - przeprowadza się w terminie i zakresie określonych w przepisach dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy;”;

2) w pkt 3 uchyla się lit. a.