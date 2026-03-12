REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 322
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 36c. 1. Złożenie wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego po dniu 14 marca 2026 r. jest niedopuszczalne.
2. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne podjęte w 2022 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 4 lub 5 jest od dnia 15 marca 2026 r. kontynuowane jako zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PS w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 9-11 ustawy o Planie Strategicznym, o ile rolnik lub zarządca realizujący to zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne zaakceptują jego dostosowanie, o którym mowa w art. 48 akapit drugi rozporządzenia nr 1305/2013, do ram prawnych Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
3. Jeżeli rolnik lub zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w ust. 2, nie akceptują dostosowania określonego w tym przepisie, to w 2026 r. składają oni oświadczenie o braku akceptacji tego dostosowania i w tym oświadczeniu wskazują zobowiązanie, którego dotyczy ten brak akceptacji.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się:
1) do kierownika biura powiatowego Agencji na formularzu udostępnionym przez Agencję;
2) w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym.”.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 765, z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367, z 2017 r. poz. 806 i 2139, z 2018 r. poz. 584, z 2019 r. poz. 495 i 1246, z 2020 r. poz. 359, z 2021 r. poz. 435, 1032 i 1824, z 2022 r. poz. 585, z 2023 r. poz. 484, z 2024 r. poz. 1114 oraz z 2025 r. poz. 314.
- Data ogłoszenia: 2026-03-12
- Data wejścia w życie: 2026-03-15
- Data obowiązywania: 2026-03-15
