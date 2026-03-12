§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.) po § 36b dodaje się § 36c w brzmieniu:

„§ 36c. 1. Złożenie wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego po dniu 14 marca 2026 r. jest niedopuszczalne.

2. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne podjęte w 2022 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 4 lub 5 jest od dnia 15 marca 2026 r. kontynuowane jako zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PS w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 9-11 ustawy o Planie Strategicznym, o ile rolnik lub zarządca realizujący to zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne zaakceptują jego dostosowanie, o którym mowa w art. 48 akapit drugi rozporządzenia nr 1305/2013, do ram prawnych Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

3. Jeżeli rolnik lub zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w ust. 2, nie akceptują dostosowania określonego w tym przepisie, to w 2026 r. składają oni oświadczenie o braku akceptacji tego dostosowania i w tym oświadczeniu wskazują zobowiązanie, którego dotyczy ten brak akceptacji.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się:

1) do kierownika biura powiatowego Agencji na formularzu udostępnionym przez Agencję;

2) w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym.”.