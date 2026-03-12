REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 323

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1445) w § 2:

1) w ust. 2 skreśla się wyrazy „albo w Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej”;

2) w ust. 4:

a) w pkt 1 wyrazy „Dyrektora Generalnego, Rektora albo Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego albo Rektora”,

b) w pkt 2 uchyla się lit. c,

c) w pkt 3 uchyla się lit. d.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-12
  • Data wejścia w życie: 2026-03-27
  • Data obowiązywania: 2026-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

