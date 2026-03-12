REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 323
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w ust. 2 skreśla się wyrazy „albo w Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej”;
2) w ust. 4:
a) w pkt 1 wyrazy „Dyrektora Generalnego, Rektora albo Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego albo Rektora”,
b) w pkt 2 uchyla się lit. c,
c) w pkt 3 uchyla się lit. d.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-03-12
- Data wejścia w życie: 2026-03-27
- Data obowiązywania: 2026-03-27
