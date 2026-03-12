REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 324
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 9 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego
Na podstawie art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1691 i 1840) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 9 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 324)
Tabela
|
Przedziały mnożników dodatku zagranicznego dla poszczególnych grup stanowisk
|
Lp.
|
grupa stanowisk
|
mnożnik dodatku zagranicznego
|
1
|
Personel dyplomatyczno-konsularny:
|
ambasadorowie
|
od 7,0 do 10,0
|
zastępcy ambasadorów
|
od 6,5 do 8,0
|
kierownicy urzędów konsularnych będących placówkami zagranicznymi
|
od 6,5 do 8,5
|
zastępcy kierowników urzędów konsularnych będących placówkami zagranicznymi
|
od 5,8 do 7,2
|
dyrektorzy instytutów polskich
|
od 6,2 do 7,5
|
zastępcy dyrektorów instytutów polskich
|
od 5,8 do 7,0
|
kierownicy wydziałów / kierownicy referatów
|
od 4,0 do 7,0
|
samodzielne stanowiska
|
od 3,8 do 7,0
|
pozostały personel dyplomatyczno-konsularny
|
od 3,5 do 6,0
|
2
|
Personel pomocniczy:
|
kierownicy wydziałów / kierownicy referatów
|
od 3,2 do 3,7
|
samodzielne stanowiska
|
od 3,2 do 3,7
|
pozostały personel pomocniczy
|
od 2,8 do 3,6
|
3
|
Personel obsługi
|
od 2,0 do 3,5
- Data ogłoszenia: 2026-03-12
- Data wejścia w życie: 2026-03-27
- Data obowiązywania: 2026-03-27
