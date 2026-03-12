REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 324

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 9 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1691 i 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie mnożników dodatku zagranicznego (Dz. U. poz. 1885) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

Załącznik 1. [TABELA PRZEDZIAŁÓW MNOŻNIKÓW DODATKU ZAGRANICZNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP STANOWISK W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 9 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 324)

Tabela

Przedziały mnożników dodatku zagranicznego dla poszczególnych grup stanowisk
w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Lp.

grupa stanowisk

mnożnik dodatku zagranicznego

1

Personel dyplomatyczno-konsularny:

ambasadorowie

od 7,0 do 10,0

zastępcy ambasadorów

od 6,5 do 8,0

kierownicy urzędów konsularnych będących placówkami zagranicznymi

od 6,5 do 8,5

zastępcy kierowników urzędów konsularnych będących placówkami zagranicznymi

od 5,8 do 7,2

dyrektorzy instytutów polskich

od 6,2 do 7,5

zastępcy dyrektorów instytutów polskich

od 5,8 do 7,0

  kierownicy wydziałów / kierownicy referatów

od 4,0 do 7,0

samodzielne stanowiska

od 3,8 do 7,0

pozostały personel dyplomatyczno-konsularny

od 3,5 do 6,0

2

Personel pomocniczy:

  kierownicy wydziałów / kierownicy referatów

od 3,2 do 3,7

samodzielne stanowiska

od 3,2 do 3,7

pozostały personel pomocniczy

od 2,8 do 3,6

3

Personel obsługi

od 2,0 do 3,5
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-12
  • Data wejścia w życie: 2026-03-27
  • Data obowiązywania: 2026-03-27
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 314

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 marca 2026 r. w sprawie określenia chorób, dla których prowadzi się badania kontrolne, sposobu prowadzenia tych badań i ich zakresu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 315

REKLAMA

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 316

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 317

REKLAMA

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 318

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 319

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 320

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 321

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania &#8222;Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 322

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 323

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 9 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 324

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 325

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 328

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 326

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 3 marca 2026 r. o sprostowaniu błędów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 327

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 329

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 313

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 308

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 310

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 306

REKLAMA