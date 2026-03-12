REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 325
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741, z 2025 r. poz. 321 oraz z 2026 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Powierzchnia działki rolnej, o której mowa w ust. 3, nie obejmuje torfowisk i obszarów podmokłych objętych normą GAEC 2, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, do których zalicza się:
1) grunty orne lub
2) trwałe użytki zielone
- o zawartości materii organicznej wynoszącej co najmniej 40 % suchej masy gleby w warstwie o miąższości co najmniej 40 cm.”;
2) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Płatności do integrowanej produkcji roślin są przyznawane, jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadzą uprawy roślin:
1) należących do poszczególnych grup upraw, w odniesieniu do których zatwierdzono metodyki integrowanej produkcji roślin, których wykaz jest określony w załączniku nr 5a do rozporządzenia;
2) zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin, o których mowa w pkt 1, zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.”,
b) uchyla się ust. 2;
3) w § 15:
a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. a:
- uchyla się tiret pierwsze,
- tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1, 2, 10 albo 11 ustawy, z wyłączeniem wariantu Murawy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, i powierzchnia tych trwałych użytków zielonych jest objęta obszarem spełniającym warunki przyznania płatności w ramach tych interwencji, z wyłączeniem wariantu Murawy, lub”,
b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 42 ust. 1 pkt 1 albo 2” zastępuje się wyrazami „art. 42 ust. 1 pkt 1, 2, 10 albo 11”;
4) w § 17 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) biologicznej uprawy, lub”;
5) w § 18:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na tej powierzchni realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub”,
b) w ust. 2:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) obszarów z roślinami miododajnymi, jeżeli rolnik w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 9 ustawy:
a) ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo
b) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni;”,
- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli rolnik w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na trwałych użytkach zielonych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:
a) ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo
b) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni;”,
- w pkt 2 w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych” dodaje się wyrazy „ , lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,
- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a, jeżeli rolnik w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy:
a) ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo
b) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni;”,
- w pkt 4 w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „pkt 5 lub 7 ustawy” dodaje się wyrazy „ , lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych lub wariantu Przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,
- w pkt 5 w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych” dodaje się wyrazy „ , lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,
- w pkt 6:
- - uchyla się lit. a,
- - w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9-11 ustawy, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy, w ramach wariantu Ogródki bioróżnorodności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na trwałych użytkach zielonych lub wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:”,
- w pkt 7:
- - uchyla się lit. a,
- - w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 lub 9 ustawy, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:”,
- w pkt 8 w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „ustawy” dodaje się wyrazy „ , lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,
- pkt 8a otrzymuje brzmienie:
„8a) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5 lub 8, jeżeli rolnik na tej powierzchni:
a) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 9 ustawy,
b) nie realizował zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.2)), zwanego dalej „zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW”, w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.3)), w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW;”,
- w pkt 9:
- - lit. aa otrzymuje brzmienie:
„aa) na tej powierzchni:
- realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 9 ustawy,
- nie realizował zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, albo”,
- - w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „ustawy” dodaje się wyrazy „ , lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,
- w pkt 10:
- - uchyla się lit. a,
- - w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „pkt 5 ustawy” zastępuje się wyrazami „pkt 5 lub 9 ustawy, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych lub wariantu Przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,
- w pkt 11:
- - uchyla się lit. a,
- - w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1, 2, 10 albo 11 ustawy, z wyłączeniem wariantu Murawy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, albo interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy, albo interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na trwałych użytkach zielonych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:”,
- po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
„12a) gruntów wyłączonych z produkcji, jeżeli rolnik w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:
a) ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo
b) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni;”,
- w pkt 13:
- - w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 lub 9 ustawy, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:”,
- - uchyla się lit. b;
6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części II w pkt 3 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„- w odniesieniu do wszystkich gruntów, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, będących w posiadaniu rolnika, z wyjątkiem torfowisk i obszarów podmokłych, o których mowa w § 7 ust. 3a rozporządzenia, jeżeli jest na nich realizowany wariant, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia;”;
7) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w części II w lp. 19-20 w kolumnie drugiej po wyrazach „o których mowa w § 7 ust. 1” dodaje się wyrazy „albo 3a”.
§ 2.
1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały one wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 08.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 224 z 24.06.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 173 z 30.06.2022, str. 34.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 765, z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367, z 2017 r. poz. 806 i 2139, z 2018 r. poz. 584, z 2019 r. poz. 495 i 1246, z 2020 r. poz. 359, z 2021 r. poz. 435, 1032 i 1824, z 2022 r. poz. 585, z 2023 r. poz. 484, z 2024 r. poz. 1114, z 2025 r. poz. 314 oraz z 2026 r. poz. 322.
4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136, Dz. Urz. UE L 102 z 17.04.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 130, Dz. Urz. UE L 2024/946 z 26.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1468 z 24.05.2024, Dz. Urz. UE L 2025/2646 z 31.12.2025, Dz. Urz. UE L 2026/1 z 06.02.2026 oraz Dz. Urz. UE L 2026/471 z 26.02.2026.
- Data ogłoszenia: 2026-03-12
- Data wejścia w życie: 2026-03-15
- Data obowiązywania: 2026-03-15
