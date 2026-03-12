§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 493 i 1926, z 2024 r. poz. 378 i 1011 oraz z 2025 r. poz. 333) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Powierzchnia działki rolnej, o której mowa w ust. 3, nie obejmuje torfowisk i obszarów podmokłych objętych normą GAEC 2, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, do których zalicza się:

1) grunty orne lub

2) trwałe użytki zielone

- o zawartości materii organicznej wynoszącej co najmniej 40 % suchej masy gleby w warstwie o miąższości co najmniej 40 cm.”;

2) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Płatności do integrowanej produkcji roślin są przyznawane, jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadzą uprawy roślin:

1) należących do poszczególnych grup upraw, w odniesieniu do których zatwierdzono metodyki integrowanej produkcji roślin, których wykaz jest określony w załączniku nr 5a do rozporządzenia;

2) zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin, o których mowa w pkt 1, zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.”,

b) uchyla się ust. 2;

3) w § 15:

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. a:

- uchyla się tiret pierwsze,

- tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1, 2, 10 albo 11 ustawy, z wyłączeniem wariantu Murawy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, i powierzchnia tych trwałych użytków zielonych jest objęta obszarem spełniającym warunki przyznania płatności w ramach tych interwencji, z wyłączeniem wariantu Murawy, lub”,

b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 42 ust. 1 pkt 1 albo 2” zastępuje się wyrazami „art. 42 ust. 1 pkt 1, 2, 10 albo 11”;

4) w § 17 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) biologicznej uprawy, lub”;

5) w § 18:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na tej powierzchni realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub”,

b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) obszarów z roślinami miododajnymi, jeżeli rolnik w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 9 ustawy:

a) ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo

b) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni;”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli rolnik w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na trwałych użytkach zielonych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:

a) ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo

b) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni;”,

- w pkt 2 w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych” dodaje się wyrazy „ , lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a, jeżeli rolnik w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy:

a) ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo

b) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni;”,

- w pkt 4 w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „pkt 5 lub 7 ustawy” dodaje się wyrazy „ , lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych lub wariantu Przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,

- w pkt 5 w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych” dodaje się wyrazy „ , lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,

- w pkt 6:

- - uchyla się lit. a,

- - w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9-11 ustawy, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy, w ramach wariantu Ogródki bioróżnorodności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na trwałych użytkach zielonych lub wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:”,

- w pkt 7:

- - uchyla się lit. a,

- - w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 lub 9 ustawy, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:”,

- w pkt 8 w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „ustawy” dodaje się wyrazy „ , lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,

- pkt 8a otrzymuje brzmienie:

„8a) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5 lub 8, jeżeli rolnik na tej powierzchni:

a) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 9 ustawy,

b) nie realizował zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.2)), zwanego dalej „zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW”, w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.3)), w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW;”,

- w pkt 9:

- - lit. aa otrzymuje brzmienie:

„aa) na tej powierzchni:

- realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 9 ustawy,

- nie realizował zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, albo”,

- - w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „ustawy” dodaje się wyrazy „ , lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,

- w pkt 10:

- - uchyla się lit. a,

- - w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „pkt 5 ustawy” zastępuje się wyrazami „pkt 5 lub 9 ustawy, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych lub wariantu Przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych”,

- w pkt 11:

- - uchyla się lit. a,

- - w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1, 2, 10 albo 11 ustawy, z wyłączeniem wariantu Murawy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, albo interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy, albo interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na trwałych użytkach zielonych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:”,

- po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) gruntów wyłączonych z produkcji, jeżeli rolnik w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:

a) ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo

b) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni;”,

- w pkt 13:

- - w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 lub 9 ustawy, lub interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy, w ramach wariantu Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:”,

- - uchyla się lit. b;

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części II w pkt 3 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- w odniesieniu do wszystkich gruntów, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, będących w posiadaniu rolnika, z wyjątkiem torfowisk i obszarów podmokłych, o których mowa w § 7 ust. 3a rozporządzenia, jeżeli jest na nich realizowany wariant, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia;”;

7) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w części II w lp. 19-20 w kolumnie drugiej po wyrazach „o których mowa w § 7 ust. 1” dodaje się wyrazy „albo 3a”.