Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 326
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 10 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) oraz art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25) zarządza się, co następuje:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 10 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 326)
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
3000-7500
|
II
|
4700-7900
|
III
|
4900-8500
|
IV
|
5000-8900
|
V
|
5200-9500
|
VI
|
5400-9900
|
VII
|
5700-10 900
|
VIII
|
5900-11 500
|
IX
|
6100-12 000
|
X
|
6400-13 000
|
XI
|
7100-14 100
|
XII
|
7800-16 000
- Data ogłoszenia: 2026-03-12
- Data wejścia w życie: 2026-03-13
- Data obowiązywania: 2026-03-13
