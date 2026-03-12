§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz. 2453) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) zdalnej rozprawie lub zdalnym posiedzeniu - należy przez to rozumieć zdalną rozprawę lub zdalne posiedzenie, o których mowa w art. 508a ust. 1 ustawy.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Pisma w?postępowaniu odwoławczym wnoszone do Prezesa Izby lub Izby w?formie pisemnej przekazuje się na adres korespondencyjny Izby udostępniony na stronie internetowej Urzędu.

2. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnoszone do Prezesa Izby lub Izby w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przekazuje się na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3), zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”.

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym, z wyjątkiem odwołania i przystąpienia do postępowania odwoławczego, wnoszone do Prezesa Izby lub Izby w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, mogą być przekazywane również na adres poczty elektronicznej Izby udostępniony na stronie internetowej Urzędu.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Strony oraz uczestnicy postępowania odwoławczego, wnosząc pismo w postępowaniu odwoławczym podczas rozprawy, która nie jest zdalną rozprawą, lub posiedzenia, które nie jest zdalnym posiedzeniem, przekazują je wraz z odpisami dla stron i uczestników postępowania odwoławczego bezpośrednio przewodniczącemu składu orzekającego. Do przedstawiania dowodów z dokumentów podczas rozprawy, która nie jest zdalną rozprawą, lub posiedzenia, które nie jest zdalnym posiedzeniem, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

2. Strony oraz uczestnicy postępowania odwoławczego, wnosząc pismo w postępowaniu odwoławczym podczas zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia, przekazują je przy użyciu środka komunikacji elektronicznej wskazanego w zarządzeniu Prezesa Izby, o którym mowa w § 19 ust. 1:

1) przewodniczącemu składu orzekającego na adres elektroniczny wskazany przez przewodniczącego składu orzekającego podczas zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia, a także

2) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na adres elektroniczny wskazany przez stronę oraz uczestnika postępowania odwoławczego podczas zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia lub na adres elektroniczny wskazany zgodnie z § 5 ust. 1.

3. Do przedstawiania dowodów z dokumentów podczas zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Pisma w postaci elektronicznej kierowane przez Izbę lub Prezesa Izby, w toku postępowania odwoławczego, do stron oraz uczestników postępowania odwoławczego przekazuje się za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych albo na adres poczty elektronicznej, które zostały wskazane jako adresy korespondencyjne odpowiednio w odwołaniu albo w pierwszym piśmie przekazanym do Izby przez zamawiającego albo w zgłoszeniu przystąpienia do postępowania odwoławczego. Strona lub uczestnik postępowania odwoławczego wskazuje jeden adres do doręczeń elektronicznych oraz jeden adres poczty elektronicznej jako adresy korespondencyjne do doręczenia pism w toku postępowania odwoławczego. W przypadku braku wskazania adresu do doręczeń elektronicznych doręczenie może nastąpić na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

2. Podczas zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia korespondencja kierowana przez Izbę do stron oraz uczestników postępowania odwoławczego jest przekazywana za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej wskazanego w zarządzeniu Prezesa Izby, o którym mowa w § 19 ust. 1, na adres elektroniczny wskazany przez stronę oraz uczestnika postępowania odwoławczego podczas zdalnego posiedzenia lub zdalnej rozprawy.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a i § 5b w brzmieniu:

„§ 5a. Prezes Izby informuje na stronie internetowej Urzędu o środkach komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5, oraz udostępnia odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wnoszenie pism w postępowaniu odwoławczym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także podaje informacje techniczne i organizacyjne dotyczące sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym specyfiki połączenia i formatu przesyłanych danych, jak również informacje dotyczące dokumentów elektronicznych, o których mowa w § 5b.

§ 5b. W przypadku gdy dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73, z późn. zm.2)), przekazywany w toku postępowania odwoławczego, w tym podczas zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia, zawiera informacje stanowiące:

1) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85), strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazują je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku;

2) dane osobowe, o których mowa w art. 9, art. 10 i art. 87 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3)), strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego przekazują je w odpowiednio oznaczonym pliku w celu zagwarantowania przetwarzania tych danych osobowych wyłącznie w celu rozpoznania odwołania przez Izbę.”;

6) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy Prezes Izby stwierdzi, że odwołanie nie zawiera braków formalnych, o których mowa w art. 517 ustawy, lub braki te zostały uzupełnione zgodnie z art. 518 ustawy, wzywa zamawiającego do:

1) złożenia odpowiedzi na odwołanie w wyznaczonym terminie;

2) niezwłocznego złożenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu, w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych lub na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160), w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.”,

b) w ust. 2:

- w zdaniu pierwszym po wyrazach „o którym mowa w ust. 1” dodaje się wyrazy „pkt 2”,

- w zdaniu drugim po wyrazach „określony w ust. 1” dodaje się wyrazy „pkt 2”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Izby informuje na stronie internetowej Urzędu o rodzajach informatycznych nośników danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku postępowania o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemu kwalifikowania wykonawców lub konkursu przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.”;

7) w § 11 w ust. 1 wyrazy „do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych i sprawdzających” zastępuje się wyrazami „ , o którym mowa w § 13”;

8) w § 12 w ust. 1 po wyrazach „zarejestrowanego odwołania” dodaje się wyrazy „lub odwołania, dla którego został wyznaczony skład orzekający”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Skład orzekający dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających na posiedzeniu niejawnym i, zależnie od poczynionych ustaleń, w szczególności:

1) wydaje zarządzenie o wezwaniu odwołującego do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu lub dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odwołującego, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 518 ust. 1 ustawy;

2) wydaje postanowienie o zwrocie odwołania, w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w art. 518 ust. 1 ustawy, lub nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w art. 517 ust. 2 ustawy;

3) wydaje postanowienie o odrzuceniu odwołania, w przypadku wystąpienia przesłanek odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 528 ustawy;

4) może wydać zarządzenie o wezwaniu uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 523 ust. 1 ustawy, co do uwzględnienia przez zamawiającego:

a) zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo uwzględnienia ich w części, jeżeli odwołujący w pozostałej części wycofał zarzuty odwołania - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego,

b) w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego w części dotyczącej tych zarzutów;

5) może wydać zarządzenie o wezwaniu wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego, do uzupełnienia zgłoszenia przystąpienia o dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania tego wykonawcy lub o adres elektroniczny wskazany jako adres korespondencyjny, o którym mowa w § 5 ust. 1;

6) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 568 ustawy;

7) kieruje odwołanie do rozpoznania na rozprawie, o ile nie wyda postanowień, o których mowa w pkt 2, 3 lub 5.”;

10) w § 17:

a) w ust. 1 po wyrazach „siedzibie Urzędu” dodaje się wyrazy „lub miejscu wyznaczonym przez Prezesa Urzędu”,

b) w ust. 2:

- w pkt 2 po wyrazach „z udziałem publiczności” dodaje się wyrazy „ , a w przypadku zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia salę rozpraw umożliwiającą rozpoznanie odwołania na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku oraz bieżące wsparcie techniczne”,

- w pkt 4 po wyrazach „po zakończeniu postępowania odwoławczego” dodaje się wyrazy „ , jeżeli akta te były prowadzone w całości lub w części w postaci papierowej, oraz rozwiązania teleinformatyczne umożliwiające przechowywanie akt w postaci elektronicznej”;

11) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Na podstawie zarządzenia Prezesa Izby zawiadamia się strony oraz uczestników postępowania odwoławczego o terminie, miejscu oraz sposobie przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia, o którym mowa w art. 545 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku zarządzenia przeprowadzenia zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, informuje się strony oraz uczestników postępowania odwoławczego o możliwości stawiennictwa na sali rozpraw lub zdalnego udziału w rozprawie lub posiedzeniu, a także o warunkach organizacyjno-technicznych dotyczących przeprowadzenia zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia, w tym o obwieszczeniu, o którym mowa w art. 508a ust. 3 ustawy, środkach komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 4a ust. 2 i § 5 ust. 2, sposobie przyłączania się do zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia, liczbie zdalnych połączeń dostępnych dla poszczególnych stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy lub posiedzenia, o którym mowa w art. 545 ust. 1 ustawy.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do świadków i biegłych, jeżeli skład orzekający postanowił o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłego, a stawiennictwo świadka lub biegłego jest konieczne.”;

12) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Bezpośrednio przed otwarciem rozprawy, a w przypadku gdy rozprawa jest poprzedzona posiedzeniem, o którym mowa w art. 545 ust. 1 ustawy, bezpośrednio przed otwarciem tego posiedzenia, protokolant wywołuje sprawę z przytoczeniem imion i nazwisk lub nazw (firm) stron, a także sygnatury akt sprawy.”;

13) w § 23:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obecni na sali rozpraw, odwołujący oraz jego pełnomocnik zajmują miejsca przed stołem, przy którym zasiada skład orzekający, po prawej stronie składu orzekającego, a zamawiający oraz jego pełnomocnik po lewej stronie składu orzekającego. Uczestnicy postępowania odwoławczego oraz ich pełnomocnicy, obecni na sali rozpraw, zajmują pozostałe miejsca jak najbliżej miejsc zajętych przez stronę, do której przystąpili.”,

b) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. W przypadku zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia strony oraz uczestnicy postępowania odwoławczego, którzy są obecni na sali rozpraw, dysponują urządzeniami i połączeniem internetowym, umożliwiającymi odbiór i przesyłanie pism oraz korespondencji przekazywanych podczas zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia w sposób, o którym mowa w § 4a ust. 2 i § 5 ust. 2.

5. Osoby uczestniczące w zdalnej rozprawie lub zdalnym posiedzeniu w charakterze strony, uczestnika postępowania odwoławczego, świadka lub biegłego, nieobecne na sali rozpraw:

1) przebywają w miejscu licującym z powagą Izby, zapewniającym dokonywanie czynności procesowych oraz brak zakłóceń dźwiękowych, a także zapewniają brak obecności osób trzecich;

2) zapewniają warunki techniczne i organizacyjne, w szczególności stabilne połączenie internetowe, urządzenia wyposażone w mikrofon i kamerę, umożliwiające ich aktywny udział w zdalnej rozprawie lub zdalnym posiedzeniu, w tym odbiór i przesyłanie pism oraz innej korespondencji przekazywanej podczas zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia w sposób, o którym mowa w § 4a ust. 2 i § 5 ust. 2, a także jednoznaczną identyfikację osoby biorącej udział w zdalnej rozprawie lub zdalnym posiedzeniu.

6. Osoby uczestniczące w rozprawie lub posiedzeniu, w tym w zdalnej rozprawie lub zdalnym posiedzeniu, w charakterze publiczności przebywają na sali rozpraw w miejscu wskazanym przez przewodniczącego składu orzekającego.”;

14) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. 1. Przewodniczący składu orzekającego po otwarciu posiedzenia, w którym dopuszcza się udział stron, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych, w tym posiedzenia, o którym mowa w art. 545 ust. 1 ustawy, wykonuje czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu posiedzenia lub rozprawy, w tym sprawdza obecność stron i uczestników postępowania odwoławczego, tożsamość stawających i ich umocowanie, weryfikuje prawidłowość poinformowania stron i uczestników postępowania odwoławczego oraz biegłych i świadków o terminie i sposobie przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia.

2. Po zakończeniu posiedzenia, o którym mowa w art. 545 ust. 1 ustawy, przewodniczący składu orzekającego otwiera rozprawę, jeżeli odwołanie podlega rozpoznaniu na rozprawie.”;

15) w § 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podczas rozprawy przewodniczący składu orzekającego przedstawia stan sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów i żądań przedstawionych w odwołaniu.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przewodniczący składu orzekającego może odstąpić od kolejności udzielania głosu określonej w ust. 2-4, jeżeli przemawia za tym zapewnienie sprawności i szybkości postępowania odwoławczego.”;

16) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli w toku zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia skład orzekający stwierdzi wystąpienie przeszkód lub okoliczności, o których mowa w art. 508a ust. 1 ustawy, może odroczyć zdalną rozprawę lub zdalne posiedzenie i wyznaczyć, w uzgodnieniu z Prezesem Izby, nowy termin i sposób przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli nowy termin rozprawy lub posiedzenia nie został wyznaczony na rozprawie lub posiedzeniu, na których odroczono rozprawę lub posiedzenie, strony oraz uczestników postępowania odwoławczego, a także świadków oraz biegłych powiadamia się o nowym terminie w sposób określony w § 19.”,

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Jeżeli nowy termin rozprawy lub posiedzenia został wyznaczony na rozprawie lub posiedzeniu, na których odroczono rozprawę lub posiedzenie, o nowym terminie, w sposób określony w § 19, powiadamia się strony, uczestników postępowania odwoławczego, a także świadków oraz biegłych, którzy nie byli obecni na rozprawie lub posiedzeniu, na których odroczono rozprawę lub posiedzenie.

4. Do odroczonej rozprawy lub odroczonego posiedzenia stosuje się przepisy dotyczące wykonywania przez przewodniczącego składu orzekającego czynności sprawdzających niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu posiedzenia lub rozprawy.”;

17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku odroczenia rozprawy lub posiedzenia sporządzanie protokołu jest kontynuowane po wznowieniu odroczonej rozprawy lub posiedzenia. Przewodniczący składu orzekającego i protokolant podpisują się pod każdą częścią protokołu sporządzanego pisemnie, bezpośrednio po zakończeniu każdej części odroczonej rozprawy lub posiedzenia.”;

18) w § 35 po wyrazach „wszyscy obecni” dodaje się wyrazy „na sali rozpraw”;

19) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. W przypadku postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wydanego na posiedzeniu jego ogłoszenie następuje przez zamieszczenie sentencji postanowienia na stronie internetowej Urzędu.”;

20) w § 37 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Orzeczenie oraz uzasadnienie skład orzekający opatruje:

1) własnoręcznym podpisem, w przypadku orzeczenia sporządzonego w postaci papierowej;

2) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku orzeczenia sporządzonego w postaci elektronicznej.

3. Podpisany oryginał orzeczenia oraz uzasadnienie opatruje się:

1) okrągłą pieczęcią z napisem „Krajowa Izba Odwoławcza”, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Krajowej Izby Odwoławczej, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

4. W przypadku, o którym mowa w:

1) ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem, w zależności od jego nazwy, opatruje się pieczęcią: „Odpis wyroku” albo „Odpis postanowienia” oraz pieczęcią: „Na oryginale właściwe podpisy. Za zgodność”. Zgodność odpisu z oryginałem poświadcza Prezes Izby;

2) ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem sporządza się w postaci papierowej zgodnie z pkt 1.”;

21) w § 38 uchyla się ust. 3 i 4;

22) w § 39 w ust. 2 po wyrazach „uczestnika postępowania odwoławczego” dodaje się wyrazy „postanowienie lub”;

23) w § 40:

a) w ust. 1 po wyrazach „Prezes Izby” dodaje się wyrazy „lub osoba przez niego upoważniona”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na odpisie orzeczenia zamieszcza się adnotację o jego prawomocności z podaniem daty, od której orzeczenie jest prawomocne, oraz opatruje się własnoręcznym podpisem osoby sporządzającej adnotację. W przypadku orzeczenia sporządzonego w postaci elektronicznej na orzeczeniu zamieszcza się adnotację o jego prawomocności z podaniem daty, od której orzeczenie jest prawomocne, oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby sporządzającej adnotację.”.