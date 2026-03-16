Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 342
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 marca 2026 r.
w sprawie sposobu prowadzenia postępowania w stosunku do żołnierzy zawodowych przenoszonych na własną prośbę do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na podstawie art. 48a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
2. Wniosek zawiera:
1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, nazwisko rodowe, numer PESEL żołnierza oraz imiona jego rodziców;
2) adres korespondencyjny żołnierza;
3) uzasadnienie;
4) podpis żołnierza.
3. Żołnierz może dołączyć do wniosku dokumenty, które potwierdzają jego dodatkowe szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w ABW, umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe, oraz opinie polecające.
§ 3.
2. Postępowanie prowadzi kierownik komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych lub jego zastępca, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209).
§ 4.
2. Szef ABW występuje do MON, w formie pisemnej, o udostępnienie teczki akt personalnych żołnierza. Szef ABW może wystąpić do MON, w formie pisemnej, o przekazanie uwierzytelnionej kopii określonych dokumentów ewidencji wojskowej dotyczących żołnierza.
3. Kierownik komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych lub jego zastępca może odmówić poddania żołnierza postępowaniu lub postępowanie takie przerwać w każdym czasie, bez podania przyczyny, w przypadku:
1) niespełnienia przez żołnierza wymogów określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
2) uznania kwalifikacji zawodowych lub predyspozycji żołnierza za niewystarczające do pełnienia służby w ABW.
§ 5.
1) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 61, z 2019 r. poz. 1719 oraz z 2022 r. poz. 263), wraz z 3 aktualnymi fotografiami;
2) własnoręcznie napisany życiorys;
3) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, której wzór jest określony w załączniku do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, albo ważne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Szefa ABW lub Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”;
4) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
5) zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej lub okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej;
6) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
7) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
§ 6.
2. Funkcjonariusz komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych po zapoznaniu się z oryginałami dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4–7, uwierzytelnia na potrzeby postępowania ich treść na kopiach. Oryginały dokumentów zwraca się żołnierzowi.
3. Uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4–7, w przypadku przyjęcia żołnierza do służby w ABW włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.
§ 7.
1) rozmowę kwalifikacyjną z żołnierzem przeprowadzaną przez funkcjonariusza komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych w celu ustalenia przydatności żołnierza do służby w ABW oraz jego motywacji do jej podjęcia - wstępna ocena przydatności żołnierza do służby w ABW jest dokumentowana w formie notatki służbowej;
2) badanie psychologiczne żołnierza mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej określającej jego predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w ABW;
3) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych podanych przez żołnierza w kwestionariuszu osobowym;
4) przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania, nauki, pracy lub służby żołnierza oraz uzyskanie opinii od osób polecających żołnierza;
5) uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi ABW, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną żołnierza do służby w ABW;
6) badania żołnierza przewidzianego do służby w ABW na stanowisku wymagającym szczególnych umiejętności lub predyspozycji mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku, w tym:
a) egzamin sprawności fizycznej,
b) badanie psychotechniczne,
c) inne czynności mające na celu sprawdzenie kwalifikacji zawodowych lub predyspozycji żołnierza, w szczególności test wiedzy, test umiejętności, test językowy lub rozmowę kompetencyjną,
d) badanie psychofizjologiczne;
7) przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego mającego na celu ustalenie, czy żołnierz daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. W stosunku do żołnierza ubiegającego się o przeniesienie do służby w ABW w grupie antyterrorystycznej przeprowadzenie egzaminu sprawności fizycznej jest obowiązkowe.
3. Przed rozpoczęciem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5–7 oraz ust. 2, żołnierz okazuje na żądanie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2–7 i ust. 2, mogą być realizowane niezależnie od siebie.
5. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności dotyczących żołnierza, mogących wpłynąć na wynik prowadzonego postępowania, kierownik komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych lub jego zastępca może zlecić ponowne przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.
§ 8.
2. Zakończenie postępowania następuje, w przypadku gdy żołnierz uzyskał orzeczenie właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi ABW o niezdolności do służby lub żołnierz nie daje rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Negatywny wynik badań i czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7, może spowodować odstąpienie przez ABW od prowadzenia dalszego postępowania.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami służby, kierownik komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych lub jego zastępca może wydać zgodę na kontynuację prowadzenia postępowania.
§ 9.
2. Przy ocenie, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności:
1) uzyskane opinie i wyniki czynności przeprowadzonych w ramach postępowania;
2) poziom i kierunek wykształcenia żołnierza;
3) szczególne kwalifikacje predestynujące żołnierza do służby w ABW, w tym specjalistyczne;
4) znajomość języków obcych;
5) motywację żołnierza do podjęcia służby w ABW.
3. Ocenę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się w kwestionariuszu osobowym żołnierza. Ocenę zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępca.
§ 10.
2. Szef ABW występuje do MON, w formie pisemnej, o wyrażenie zgody na przeniesienie żołnierza do służby w ABW.
3. MON, w formie pisemnej, wyraża zgodę na przeniesienie żołnierza do służby w ABW albo odmawia wyrażenia zgody na to przeniesienie.
4. Żołnierza, wobec którego przeprowadzone postępowanie zakończyło się negatywną oceną jego predyspozycji do służby w ABW, zawiadamia się pisemnie o odmowie jego przeniesienia do służby w ABW.
5. W przypadku złożenia przez żołnierza pisemnej rezygnacji z prowadzenia postępowania ulega ono zakończeniu.
§ 11.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do żołnierza ubiegającego się o przeniesienie do służby w ABW w grupie antyterrorystycznej.
§ 12.
§ 13.
1) posiadanie doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu czynności:
a) prewencyjnych,
b) analitycznych,
c) operacyjno-rozpoznawczych,
d) ochronnych,
e) z zakresu kontroli pirotechnicznej, radiometrycznej i chemicznej;
2) posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie eksploatacji i naprawy:
a) sprzętu radiowego, telefoniczno-telegraficznego, informatycznego lub telekomunikacyjnego,
b) urządzeń łączności optoelektronicznych lub utajniających;
3) posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie zarządzania siecią teleinformatyczną, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi lub programowania aplikacji użytkowych;
4) ukończenie aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, legislacyjnej lub kontrolerskiej;
5) posiadanie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego;
6) posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza weterynarii;
7) posiadanie prawa wykonywania zawodu psychologa;
8) posiadanie prawa wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
9) spełnianie warunków do sprawowania funkcji głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych;
10) posiadanie uprawnień budowlanych pozwalających na samodzielne wykonywanie funkcji w zakresie nadzoru budowlanego;
11) posiadanie kwalifikacji zawodowych trenera lub instruktora uprawniających do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, trenera lub instruktora strzelectwa;
12) posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w zakresie konserwacji i naprawy uzbrojenia;
13) posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w zakresie organizacji, eksploatacji lub naprawy sprzętu transportowego;
14) posiadanie doświadczenia i umiejętności uzyskanych w służbie w pododdziałach antyterrorystycznych;
15) posiadanie prawa jazdy kategorii B, C, T, B+E, C+E lub D+E;
16) posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie planowania i organizacji szkoleń.
§ 14.
§ 15.
2. Uposażenie funkcjonariusza z tytułu służby w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych oraz nagroda roczna podlegają odpowiedniemu zmniejszeniu, jeżeli za ten sam okres żołnierz przeniesiony do służby w ABW nabył prawo do uposażenia z tego tytułu.
§ 16.
2. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 kwalifikacje zawodowe uzyskane przez żołnierza przeniesionego do służby w ABW w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych, w których pełnił służbę, uznaje się za równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi określonymi dla stanowiska służbowego, na którym jest wymagane przeszkolenie podstawowe w ABW.
3. Żołnierza przeniesionego do służby w ABW, który nie uzyskał w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych, w których pełnił służbę, kwalifikacji zawodowych określonych w ust. 1, a posiada wykształcenie oraz staż służby wymagane na przewidywanym dla niego stanowisku służbowym w ABW, do czasu ukończenia szkoleń wymaganych do uzyskania kwalifikacji zawodowych w ABW, traktuje się jak funkcjonariusza posiadającego kwalifikacje zawodowe wymagane na przewidywanym stanowisku służbowym.
§ 17.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-03-16
- Data wejścia w życie: 2026-03-31
- Data obowiązywania: 2026-03-31
