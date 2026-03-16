Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 342

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 marca 2026 r.

w sprawie sposobu prowadzenia postępowania w stosunku do żołnierzy zawodowych przenoszonych na własną prośbę do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia postępowania w stosunku do żołnierza zawodowego, zwanego dalej „żołnierzem”, przenoszonego na własną prośbę do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, z uwzględnieniem szczególnych kwalifikacji predestynujących do służby w ABW oraz równorzędności okresów służby i stażu, należności oraz kwalifikacji zawodowych uzyskanych w dotychczasowych służbach albo jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, zwanemu dalej „MON”, lub przez niego nadzorowanych.

§ 2.

1. Żołnierz składa do Szefa ABW, za pośrednictwem MON, wniosek o przeniesienie do pełnienia służby w ABW, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Wniosek zawiera:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, nazwisko rodowe, numer PESEL żołnierza oraz imiona jego rodziców;

2) adres korespondencyjny żołnierza;

3) uzasadnienie;

4) podpis żołnierza.

3. Żołnierz może dołączyć do wniosku dokumenty, które potwierdzają jego dodatkowe szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w ABW, umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe, oraz opinie polecające.

§ 3.

1. Postępowanie w sprawie przeniesienia żołnierza, na jego prośbę, do służby w ABW, zwane dalej „postępowaniem”, ma na celu ustalenie, czy żołnierz spełnia warunki do pełnienia służby w ABW, określone w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

2. Postępowanie prowadzi kierownik komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych lub jego zastępca, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209).

§ 4.

1. Postępowanie rozpoczyna się zawiadomieniem żołnierza o przyjęciu jego wniosku przez komórkę organizacyjną ABW właściwą w sprawach kadrowych.

2. Szef ABW występuje do MON, w formie pisemnej, o udostępnienie teczki akt personalnych żołnierza. Szef ABW może wystąpić do MON, w formie pisemnej, o przekazanie uwierzytelnionej kopii określonych dokumentów ewidencji wojskowej dotyczących żołnierza.

3. Kierownik komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych lub jego zastępca może odmówić poddania żołnierza postępowaniu lub postępowanie takie przerwać w każdym czasie, bez podania przyczyny, w przypadku:

1) niespełnienia przez żołnierza wymogów określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

2) uznania kwalifikacji zawodowych lub predyspozycji żołnierza za niewystarczające do pełnienia służby w ABW.

§ 5.

Żołnierz, którego zawiadomiono o przyjęciu jego wniosku, dostarcza komórce organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych następujące dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 61, z 2019 r. poz. 1719 oraz z 2022 r. poz. 263), wraz z 3 aktualnymi fotografiami;

2) własnoręcznie napisany życiorys;

3) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, której wzór jest określony w załączniku do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, albo ważne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Szefa ABW lub Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”;

4) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

5) zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej lub okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej;

6) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

7) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

§ 6.

1. Żołnierz dostarcza oryginały dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4–7, wraz z jednym egzemplarzem kopii każdego z nich.

2. Funkcjonariusz komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych po zapoznaniu się z oryginałami dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4–7, uwierzytelnia na potrzeby postępowania ich treść na kopiach. Oryginały dokumentów zwraca się żołnierzowi.

3. Uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4–7, w przypadku przyjęcia żołnierza do służby w ABW włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

§ 7.

1. Postępowanie obejmuje następujące czynności:

1) rozmowę kwalifikacyjną z żołnierzem przeprowadzaną przez funkcjonariusza komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych w celu ustalenia przydatności żołnierza do służby w ABW oraz jego motywacji do jej podjęcia - wstępna ocena przydatności żołnierza do służby w ABW jest dokumentowana w formie notatki służbowej;

2) badanie psychologiczne żołnierza mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej określającej jego predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w ABW;

3) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych podanych przez żołnierza w kwestionariuszu osobowym;

4) przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania, nauki, pracy lub służby żołnierza oraz uzyskanie opinii od osób polecających żołnierza;

5) uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi ABW, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną żołnierza do służby w ABW;

6) badania żołnierza przewidzianego do służby w ABW na stanowisku wymagającym szczególnych umiejętności lub predyspozycji mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku, w tym:

a) egzamin sprawności fizycznej,

b) badanie psychotechniczne,

c) inne czynności mające na celu sprawdzenie kwalifikacji zawodowych lub predyspozycji żołnierza, w szczególności test wiedzy, test umiejętności, test językowy lub rozmowę kompetencyjną,

d) badanie psychofizjologiczne;

7) przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego mającego na celu ustalenie, czy żołnierz daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. W stosunku do żołnierza ubiegającego się o przeniesienie do służby w ABW w grupie antyterrorystycznej przeprowadzenie egzaminu sprawności fizycznej jest obowiązkowe.

3. Przed rozpoczęciem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5–7 oraz ust. 2, żołnierz okazuje na żądanie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2–7 i ust. 2, mogą być realizowane niezależnie od siebie.

5. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności dotyczących żołnierza, mogących wpłynąć na wynik prowadzonego postępowania, kierownik komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych lub jego zastępca może zlecić ponowne przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.

§ 8.

1. Niepoddanie się przez żołnierza badaniom i czynnościom, o których mowa w § 7 ust. 1, lub nieprzystąpienie do egzaminu, o którym mowa w § 7 ust. 2, jest równoznaczne z rezygnacją z zamiaru pełnienia służby w ABW i skutkuje odstąpieniem przez ABW od prowadzenia postępowania.

2. Zakończenie postępowania następuje, w przypadku gdy żołnierz uzyskał orzeczenie właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi ABW o niezdolności do służby lub żołnierz nie daje rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

3. Negatywny wynik badań i czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7, może spowodować odstąpienie przez ABW od prowadzenia dalszego postępowania.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami służby, kierownik komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych lub jego zastępca może wydać zgodę na kontynuację prowadzenia postępowania.

§ 9.

1. Postępowanie kończy się oceną przydatności żołnierza do służby w ABW, dokonywaną przez funkcjonariusza ABW prowadzącego postępowanie i przez kierownika komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych lub jego zastępcę.

2. Przy ocenie, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności:

1) uzyskane opinie i wyniki czynności przeprowadzonych w ramach postępowania;

2) poziom i kierunek wykształcenia żołnierza;

3) szczególne kwalifikacje predestynujące żołnierza do służby w ABW, w tym specjalistyczne;

4) znajomość języków obcych;

5) motywację żołnierza do podjęcia służby w ABW.

3. Ocenę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się w kwestionariuszu osobowym żołnierza. Ocenę zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępca.

§ 10.

1. Żołnierza, wobec którego przeprowadzone postępowanie zakończyło się pozytywną oceną jego predyspozycji do służby w ABW, zawiadamia się o możliwości jego przeniesienia do służby w ABW.

2. Szef ABW występuje do MON, w formie pisemnej, o wyrażenie zgody na przeniesienie żołnierza do służby w ABW.

3. MON, w formie pisemnej, wyraża zgodę na przeniesienie żołnierza do służby w ABW albo odmawia wyrażenia zgody na to przeniesienie.

4. Żołnierza, wobec którego przeprowadzone postępowanie zakończyło się negatywną oceną jego predyspozycji do służby w ABW, zawiadamia się pisemnie o odmowie jego przeniesienia do służby w ABW.

5. W przypadku złożenia przez żołnierza pisemnej rezygnacji z prowadzenia postępowania ulega ono zakończeniu.

§ 11.

1. Za pisemną zgodą Szefa ABW postępowanie może zostać ograniczone do przeprowadzenia tylko niektórych czynności określonych w § 7 ust. 1, z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz pkt 6 lit. d, które są obligatoryjne.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do żołnierza ubiegającego się o przeniesienie do służby w ABW w grupie antyterrorystycznej.

§ 12.

W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 10 ust. 3, oraz zakończenia postępowania pozytywną oceną predyspozycji żołnierza do służby w ABW Szef ABW potwierdza rozkazem personalnym przeniesienie żołnierza do służby w ABW.

§ 13.

W postępowaniu uwzględnia się i ocenia następujące kwalifikacje żołnierza predestynujące do służby w ABW:

1) posiadanie doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu czynności:

a) prewencyjnych,

b) analitycznych,

c) operacyjno-rozpoznawczych,

d) ochronnych,

e) z zakresu kontroli pirotechnicznej, radiometrycznej i chemicznej;

2) posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie eksploatacji i naprawy:

a) sprzętu radiowego, telefoniczno-telegraficznego, informatycznego lub telekomunikacyjnego,

b) urządzeń łączności optoelektronicznych lub utajniających;

3) posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie zarządzania siecią teleinformatyczną, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi lub programowania aplikacji użytkowych;

4) ukończenie aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, legislacyjnej lub kontrolerskiej;

5) posiadanie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego;

6) posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza weterynarii;

7) posiadanie prawa wykonywania zawodu psychologa;

8) posiadanie prawa wykonywania zawodu biegłego rewidenta;

9) spełnianie warunków do sprawowania funkcji głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych;

10) posiadanie uprawnień budowlanych pozwalających na samodzielne wykonywanie funkcji w zakresie nadzoru budowlanego;

11) posiadanie kwalifikacji zawodowych trenera lub instruktora uprawniających do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, trenera lub instruktora strzelectwa;

12) posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w zakresie konserwacji i naprawy uzbrojenia;

13) posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w zakresie organizacji, eksploatacji lub naprawy sprzętu transportowego;

14) posiadanie doświadczenia i umiejętności uzyskanych w służbie w pododdziałach antyterrorystycznych;

15) posiadanie prawa jazdy kategorii B, C, T, B+E, C+E lub D+E;

16) posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie planowania i organizacji szkoleń.

§ 14.

Szef ABW, określając okres służby i stażu żołnierza, uznaje je za równorzędne ze służbą w ABW i przyjmuje odpowiednio, że jeden dzień służby i stażu w dotychczasowej służbie albo jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w ABW.

§ 15.

1. Szef ABW, określając należności pieniężne o charakterze jednorazowym lub przysługujące za dany okres żołnierzowi przeniesionemu do służby w ABW, uważa je za zrealizowane, jeżeli w czasie pełnienia służby w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych żołnierz otrzymał należności pieniężne przysługujące z tego samego tytułu.

2. Uposażenie funkcjonariusza z tytułu służby w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych oraz nagroda roczna podlegają odpowiedniemu zmniejszeniu, jeżeli za ten sam okres żołnierz przeniesiony do służby w ABW nabył prawo do uposażenia z tego tytułu.

§ 16.

1. Za równorzędne z posiadaniem kwalifikacji zawodowych określonych dla stanowiska służbowego, na którym jest wymagane przeszkolenie specjalistyczne w ABW, uznaje się uzyskanie przez żołnierza przeniesionego do służby w ABW stopnia podoficerskiego lub oficerskiego w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych, w których pełnił służbę.

2. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 kwalifikacje zawodowe uzyskane przez żołnierza przeniesionego do służby w ABW w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych, w których pełnił służbę, uznaje się za równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi określonymi dla stanowiska służbowego, na którym jest wymagane przeszkolenie podstawowe w ABW.

3. Żołnierza przeniesionego do służby w ABW, który nie uzyskał w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych, w których pełnił służbę, kwalifikacji zawodowych określonych w ust. 1, a posiada wykształcenie oraz staż służby wymagane na przewidywanym dla niego stanowisku służbowym w ABW, do czasu ukończenia szkoleń wymaganych do uzyskania kwalifikacji zawodowych w ABW, traktuje się jak funkcjonariusza posiadającego kwalifikacje zawodowe wymagane na przewidywanym stanowisku służbowym.

§ 17.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-16
  • Data wejścia w życie: 2026-03-31
  • Data obowiązywania: 2026-03-31
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

