§ 7.

1. Postępowanie obejmuje następujące czynności:

1) rozmowę kwalifikacyjną z żołnierzem przeprowadzaną przez funkcjonariusza komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych w celu ustalenia przydatności żołnierza do służby w ABW oraz jego motywacji do jej podjęcia - wstępna ocena przydatności żołnierza do służby w ABW jest dokumentowana w formie notatki służbowej;

2) badanie psychologiczne żołnierza mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej określającej jego predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w ABW;

3) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych podanych przez żołnierza w kwestionariuszu osobowym;

4) przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania, nauki, pracy lub służby żołnierza oraz uzyskanie opinii od osób polecających żołnierza;

5) uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi ABW, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną żołnierza do służby w ABW;

6) badania żołnierza przewidzianego do służby w ABW na stanowisku wymagającym szczególnych umiejętności lub predyspozycji mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku, w tym:

a) egzamin sprawności fizycznej,

b) badanie psychotechniczne,

c) inne czynności mające na celu sprawdzenie kwalifikacji zawodowych lub predyspozycji żołnierza, w szczególności test wiedzy, test umiejętności, test językowy lub rozmowę kompetencyjną,

d) badanie psychofizjologiczne;

7) przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego mającego na celu ustalenie, czy żołnierz daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. W stosunku do żołnierza ubiegającego się o przeniesienie do służby w ABW w grupie antyterrorystycznej przeprowadzenie egzaminu sprawności fizycznej jest obowiązkowe.

3. Przed rozpoczęciem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5–7 oraz ust. 2, żołnierz okazuje na żądanie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2–7 i ust. 2, mogą być realizowane niezależnie od siebie.

5. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności dotyczących żołnierza, mogących wpłynąć na wynik prowadzonego postępowania, kierownik komórki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych lub jego zastępca może zlecić ponowne przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.