Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 343
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 marca 2026 r.
w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) pierwsza i druga oznaczają symbol województwa nadany województwom w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799 oraz z 2025 r. poz. 1792);
2) trzecia i czwarta oznaczają symbol powiatu nadany powiatom danego województwa w sposób określony w przepisach, o których mowa w pkt 1;
3) piąta i szósta oznaczają symbol określający rodzaj zakładu albo podmiotu albo grupę zakładów akwakultury;
4) siódma i następne oznaczają kolejność wpisu do właściwego rejestru albo wykazu, o których mowa w art. 55 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt.
2. W weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym:
1) zatwierdzonego zakładu,
2) przewoźnika utrzymywanych zwierząt kopytnych, psów, kotów, fretek lub drobiu, który przewozi te zwierzęta między państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub między państwem członkowskim Unii Europejskiej a państwem trzecim,
3) zatwierdzonej grupy zakładów akwakultury
- cyfry ustalone zgodnie z ust. 1 poprzedza się literami „PL”.
3. W przypadku zatwierdzenia zakładu, w którym jest utrzymywany drób w celu produkcji jaj konsumpcyjnych, weterynaryjny numer identyfikacyjny stanowią cyfry ustalone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r. poz. 872 oraz z 2025 r. poz. 1424 i 1795), które poprzedza się literami „PL”.
4. Weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany grupie zakładów akwakultury przez wojewódzkiego lekarza weterynarii składa się z cyfr, o których mowa w ust. 1, przy czym cyframi trzecią i czwartą są cyfry „00”.
5. W przypadku podmiotu prowadzącego cyrk objazdowy lub grupę zwierząt tresowanych w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 34 i 35 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.2)) weterynaryjny numer identyfikacyjny składa się z kodu ISO określonego dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz z cyfr, z których:
1) pierwsza i druga oznaczają symbol województwa nadany województwom w sposób określony w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) trzecia i czwarta oznaczają symbol powiatu nadany powiatom danego województwa w sposób określony w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3) piąta i szósta oznaczają kolejność wpisu do właściwego rejestru albo wykazu, o których mowa w art. 55 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt.
§ 2.
§ 3.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 191 z 16.06.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 267 z 14.08.2020, str. 6, Dz. Urz. UE L 366 z 04.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 438 z 08.12.2021, str. 38 oraz Dz. Urz. UE L 79 z 17.03.2023, str. 46.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 1193 oraz z 2014 r. poz. 793), które traci moc z dniem 18 marca 2026 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 343)
WYKAZ SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH RODZAJE ZAKŁADÓW I PODMIOTÓW ORAZ GRUPĘ ZAKŁADÓW AKWAKULTURY
20 - centrum pozyskiwania nasienia;
21 - zespół pozyskiwania zarodków;
22 - zespół produkcji zarodków;
23 - zakład przetwarzający materiał biologiczny;
24 - centrum przechowywania materiału biologicznego;
25 - punkt kopulacyjny;
26 - zakład zajmujący się materiałem biologicznym inny niż zakład oznaczony symbolem 20-25 i 66;
27 - zakłady akwakultury, o których mowa w art. 55 pkt 1 lit. a tiret piąte, siódme i ósme ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795);
28 - przewoźnik zwierząt, w tym zwierząt lądowych lub zwierząt wodnych;
33 - sklep zoologiczny, hurtownia zoologiczna;
34 - schronisko dla zwierząt;
44 - podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, zakład zajmujący się gromadzeniem zwierząt koniowatych, w przypadku gdy te zwierzęta są gromadzone do celów, o których mowa w art. 4 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.);
45 - podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów zwierząt;
47 - zakład, w którym są utrzymywane pszczoły lub trzmiele;
48 - zakład, w którym są utrzymywane zwierzęta kopytne;
49 - podmiot zajmujący się obrotem zwierzętami, skupem lub sprzedażą zwierząt lub pośrednictwem w obrocie zwierzętami z wykorzystaniem obiektów budowlanych;
50 - odizolowany od środowiska zakład produkcji trzmieli;
51 - zakład, w którym są utrzymywane zwierzęta inne niż zwierzęta kopytne, drób, pszczoły, trzmiele, psy, koty i fretki; 61 - podmiot zajmujący się gromadzeniem utrzymywanych zwierząt kopytnych lub drobiu niezależnie od zakładu, w tym podmioty, które kupują i sprzedają zwierzęta;
62 - zakład o statusie zakładu odizolowanego, o którym mowa w art. 95 i art. 178 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/429”;
63 - zakład hodowli zarodowej;
64 - zakład reprodukcyjny drobiu;
65 - zakład odchowu drobiu;
66 - wylęgarnia;
67 - zakład kwarantanny utrzymywanych zwierząt lądowych innych niż zwierzęta naczelne, zakład kwarantanny dla zwierząt akwakultury;
68 - zakład gromadzenia zwierząt kopytnych, drobiu, psów, kotów lub fretek;
69 - punkt kontroli w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych;
70 - miejsce wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury;
71 - zakład, w którym jest utrzymywany drób w celu produkcji mięsa;
74 - zakład przetwórczy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 1;
75 - zakład przetwórczy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 2;
76 - zakład przetwórczy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 3;
77 - zakład, w którym są wykonywane czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 po ich zebraniu, takie jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, przesiewanie lub usuwanie skór, skórek lub materiału szczególnego ryzyka;
78 - zakład, w którym są wykonywane czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 po ich zebraniu, takie jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, oczyszczanie lub pasteryzacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do przekształcenia w biogaz lub do kompostowania przed takim przekształceniem lub przed kompostowaniem w innym zatwierdzonym zakładzie, przesiewanie lub usuwanie skór lub skórek;
79 - zakład, w którym są wykonywane czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 po ich zebraniu, takie jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, oczyszczanie lub pasteryzacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do przekształcenia w biogaz lub do kompostowania przed takim przekształceniem lub przed kompostowaniem w innym zatwierdzonym zakładzie, przesiewanie lub usuwanie skór lub skórek;
80 - podmiot prowadzący działalność w zakresie transportowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;
81 - spalarnia i współspalarnia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;
82 - zakład, w którym jest prowadzony skład produktów pochodnych;
83 - zakład, w którym jest wytwarzana karma dla zwierząt domowych;
84 - zakład, w którym są wykonywane czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych wykorzystywanych do celów innych niż żywienie zwierząt;
85 - grzebowisko dla zwierząt domowych;
86 - ogród zoologiczny lub schronisko dla zwierząt, w których są wykorzystywane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne;
87 - zakład, w którym są produkowane zanęty i przynęty wędkarskie;
88 - biogazownia;
89 - biokompostownia;
90 - zakład, w którym są utrzymywane mięsożerne zwierzęta futerkowe i w którym są wykorzystywane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne;
91 - zakład, w którym jest prowadzona inna działalność w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;
92 - zakłady akwakultury, o których mowa w art. 176 ust. 1 rozporządzenia 2016/429;
93 - zakład, o którym mowa w art. 179 rozporządzenia 2016/429;
95 - zakład, w którym są produkowane nawozy organiczne i polepszacze gleby w rozumieniu art. 3 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) z użyciem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;
96 - zakład, który wykorzystuje produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne jako paliwo do spalania;
97 - grupa zakładów akwakultury;
98 - inne zakłady i podmioty;
99 - zakład, w którym są utrzymywane psy, koty lub fretki.
- Data ogłoszenia: 2026-03-16
- Data wejścia w życie: 2026-03-18
- Data obowiązywania: 2026-03-18
