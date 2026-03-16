§ 1.

1. Weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany przez powiatowego lekarza weterynarii składa się z cyfr, z których:

1) pierwsza i druga oznaczają symbol województwa nadany województwom w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799 oraz z 2025 r. poz. 1792);

2) trzecia i czwarta oznaczają symbol powiatu nadany powiatom danego województwa w sposób określony w przepisach, o których mowa w pkt 1;

3) piąta i szósta oznaczają symbol określający rodzaj zakładu albo podmiotu albo grupę zakładów akwakultury;

4) siódma i następne oznaczają kolejność wpisu do właściwego rejestru albo wykazu, o których mowa w art. 55 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt.

2. W weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym:

1) zatwierdzonego zakładu,

2) przewoźnika utrzymywanych zwierząt kopytnych, psów, kotów, fretek lub drobiu, który przewozi te zwierzęta między państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub między państwem członkowskim Unii Europejskiej a państwem trzecim,

3) zatwierdzonej grupy zakładów akwakultury

- cyfry ustalone zgodnie z ust. 1 poprzedza się literami „PL”.

3. W przypadku zatwierdzenia zakładu, w którym jest utrzymywany drób w celu produkcji jaj konsumpcyjnych, weterynaryjny numer identyfikacyjny stanowią cyfry ustalone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r. poz. 872 oraz z 2025 r. poz. 1424 i 1795), które poprzedza się literami „PL”.

4. Weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany grupie zakładów akwakultury przez wojewódzkiego lekarza weterynarii składa się z cyfr, o których mowa w ust. 1, przy czym cyframi trzecią i czwartą są cyfry „00”.

5. W przypadku podmiotu prowadzącego cyrk objazdowy lub grupę zwierząt tresowanych w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 34 i 35 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.2)) weterynaryjny numer identyfikacyjny składa się z kodu ISO określonego dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz z cyfr, z których:

1) pierwsza i druga oznaczają symbol województwa nadany województwom w sposób określony w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) trzecia i czwarta oznaczają symbol powiatu nadany powiatom danego województwa w sposób określony w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

3) piąta i szósta oznaczają kolejność wpisu do właściwego rejestru albo wykazu, o których mowa w art. 55 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt.