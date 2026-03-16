Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 344
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 12 marca 2026 r.
w sprawie środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń2)
Na podstawie art. 29 pkt 2 i art. 40 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) nakazuje się:
a) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
b) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt dzikich i zwierząt domowych,
c) używanie urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i przed wyjściami z tych pomieszczeń lub wyłożenie mat dezynfekcyjnych stale utrzymywanych w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego bezpośrednio przed wejściami do tych pomieszczeń i przed wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość tych mat nie powinna być mniejsza niż szerokość danego wejścia i wyjścia, a ich długość - niemniejsza niż 1 m,
d) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt dzikich i zwierząt domowych,
e) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren takiego zakładu oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
f) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
g) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym zakładzie, w którym są utrzymywane świnie,
h) prowadzenie przez posiadaczy świń rejestru osób wykonujących czynności związane z obsługą świń oraz bieżące aktualizowanie tego rejestru,
i) stosowanie przez osoby wchodzące do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, przed wejściem do tych pomieszczeń, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
j) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności,
k) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi i sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
l) uniemożliwianie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie,
m) zwalczanie gryzoni;
2) zakazuje się:
a) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z:
- obszarów objętych ograniczeniami II w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE L 79 z 17.03.2023, str. 65, z późn. zm.3)), zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami II”,
- obszarów objętych ograniczeniami III w rozumieniu art. 2 lit. e rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605, zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami III”,
- obszarów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605, zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/594”
- chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom w tak uzyskanej postaci,
b) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II, obszarów objętych ograniczeniami III i obszarów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia 2023/594, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,
c) wnoszenia i wwożenia na teren zakładu, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od dzików,
d) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie tych zwierząt.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. a nie stosuje się, w przypadku gdy świnie są utrzymywane w zakładzie w systemie otwartym.
3. W przypadku gdy świnie, dziki lub świniodziki są utrzymywane w zakładzie w systemie otwartym:
1) wybieg zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem lub pojedynczym ogrodzeniem pełnym, o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanymi na stałe z podłożem;
2) każde wejście i każdy wjazd na wybieg oraz każde wyjście i każdy wyjazd z wybiegu zabezpiecza się urządzeniem zapewniającym skuteczną dezynfekcję, niecką dezynfekcyjną lub matą dezynfekcyjną stale utrzymywaną w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego, przy czym szerokość tej niecki lub tej maty nie powinna być mniejsza niż szerokość danego:
a) wejścia i wyjścia, a ich długość - niemniejsza niż 1 m,
b) wjazdu i wyjazdu, a ich długość - niemniejsza niż obwód największego koła lub długość najdłuższej gąsienicy środka transportu wjeżdżającego na wybieg lub wyjeżdzającego z wybiegu.
4. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. e oraz f nie stosuje się, w przypadku gdy świnie są utrzymywane w zakładzie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.
5. Odstępstwa, o których mowa w ust. 4, stosuje się w przypadku zakładów, w których są utrzymywane świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarami objętymi ograniczeniami I w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia 2023/594, zwanymi dalej „obszarami objętymi ograniczeniami I”, obszarami objętymi ograniczeniami II i obszarami objętymi ograniczeniami III, mimo przemieszczania przesyłek świń z tych zakładów do zakładów, w których są utrzymywane świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, zlokalizowanych na terenie tej samej lub sąsiedniej gminy.
§ 2.
1) wejściami do zakładu, w którym są utrzymywane świnie, i przed wyjściami z tego zakładu;
2) wjazdami do zakładu, w którym są utrzymywane świnie, i przed wyjazdami z tego zakładu.
2. Na obszarach objętych ograniczeniami II zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz nakazów, o których mowa w ust. 1, nakazuje się:
1) używanie urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję lub niecek dezynfekcyjnych lub wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
a) wejściami do miejsc wyznaczonych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni, i przed wyjściami z tych miejsc,
b) wjazdami do miejsc, o których mowa w lit. a, i przed wyjazdami z tych miejsc;
2) stosowanie przez osoby mające kontakt ze świniami w miejscach wyznaczonych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy świnie są utrzymywane w zakładzie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.
4. Niecki i maty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, powinny spełniać wymagania, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.
§ 3.
2. Dopuszcza się przeprowadzanie uboju w zakładzie zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze objętym ograniczeniami I, obszarze objętym ograniczeniami II lub obszarze objętym ograniczeniami III świń, które są utrzymywane w tym zakładzie w celu produkcji mięsa na użytek własny, jeżeli:
1) te świnie były utrzymywane w tym zakładzie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;
2) te świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przeprowadzonemu w sposób określony w art. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 51, z późn. zm.4));
3) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób właściwy dla świń, określony w art. 12-17, art. 23 i art. 24 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych, oraz zostaną spełnione wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych konkretnych zagrożeń i badań laboratoryjnych określone w art. 30, art. 31, art. 33-35 i art. 37 tego rozporządzenia.
3. Próbki do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń pobiera się przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń, w przypadku gdy ubój świń jest dokonywany w zakładzie, w którym są utrzymywane te świnie, zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze objętym ograniczeniami I, obszarze objętym ograniczeniami II lub obszarze objętym ograniczeniami III, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.
§ 4.
2. Na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się ponadto:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;
2) prowadzenia działalności przez podmioty zajmujące się gromadzeniem świń niezależnie od zakładu.
3. Na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na lokalizację obwodu łowieckiego, a w przypadku gdy obwód łowiecki jest zlokalizowany na obszarze więcej niż jednego powiatu - powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na lokalizację największej części tego obwodu, może zakazać:
1) odłowów zwierząt łownych lub
2) polowań na zwierzęta łowne, lub
3) polowań indywidualnych na zwierzęta łowne, lub
4) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów, lub
5) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką
- jeżeli po przeprowadzeniu oceny ryzyka stwierdzi, że odłowy zwierząt łownych, polowania na zwierzęta łowne, polowania indywidualne na zwierzęta łowne, polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów lub polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką powodują ryzyko rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.
§ 5.
2. Zakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2023/594, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2023/594.
§ 6.
2. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu, o którym mowa w ust. 1, po ostatnim przemieszczeniu, o którym mowa w tym przepisie, albo jego kopia są przewożone w tym środku transportu i są udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.
§ 7.
1) po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 24 ust. 3 rozporządzenia 2023/594, wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia tych świń;
2) jeżeli w tym miejscu są używane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję lub niecki dezynfekcyjne lub są wyłożone maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:
a) wejściami do tego miejsca i przed wyjściami z tego miejsca,
b) wjazdami do tego miejsca i przed wyjazdami z tego miejsca;
3) jeżeli w tym miejscu nie znajdują się jednocześnie zwierzęta inne niż świnie.
2. Posiadacz świń, który zamierza przemieścić przesyłkę tych świń do rzeźni po uprzednim zgromadzeniu tych świń w miejscu, o którym mowa w ust. 1, we wniosku o wydanie zezwolenia określonego w ust. 1 pkt 1 wskazuje maksymalną liczbę świń, które zamierza przemieścić, oraz lokalizację rzeźni, do której ta przesyłka ma zostać przemieszczona.
3. W zezwoleniu określonym w ust. 1 pkt 1 właściwy powiatowy lekarz weterynarii określa maksymalną liczbę świń, które mogą zostać przemieszczone, oraz lokalizację rzeźni, do której przesyłka tych świń ma zostać przemieszczona.
4. Świnie wprowadza się do rzeźni po okazaniu zezwolenia określonego w ust. 1 pkt 1 urzędowemu lekarzowi weterynarii obecnemu przy wprowadzaniu tych świń.
5. W świadectwie zdrowia, o którym mowa w art. 143 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.5)), urzędowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 4, umieszcza informację o przemieszczeniu przesyłki świń po uprzednim zgromadzeniu tych świń w miejscu, o którym mowa w ust. 1.
6. Przesyłki świń zgromadzonych w miejscu, o którym mowa w ust. 1 i które jest przeznaczone do prowadzenia działalności przez podmioty zajmujące się gromadzeniem świń niezależnie od zakładu, przemieszcza się bezpośrednio do rzeźni.
7. Niecki i maty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny spełniać wymagania, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.
§ 8.
§ 9.
2. Zakazu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2023/954, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2023/594.
3. Właściwym organem do podjęcia decyzji, o której mowa w art. 35 ust. 3 i art. 36 ust. 4 rozporządzenia 2023/594, jest powiatowy lekarz weterynarii, z tym że plombę, o której mowa w tych przepisach, zdejmuje w zakładzie przeznaczenia urzędowy lekarz weterynarii.
§ 10.
2. Zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2023/594, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2023/594.
§ 11.
2. Zakazu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia 2023/594, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2023/594.
§ 12.
2. Każdy dzik odstrzelony na obszarze objętym ograniczeniami I, obszarze objętym ograniczeniami II albo obszarze objętym ograniczeniami III zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do zlokalizowanego na tym samym obszarze:
1) punktu skupu dziczyzny lub do zakładu obróbki dziczyzny lub
2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.
3. Tusze, narządy wewnętrzne, wszystkie części ciała i skóry dzików odstrzelonych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą opuścić punkty i zakłady, o których mowa w ust. 2, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
4. W punktach i zakładach, o których mowa w ust. 2, tusze, narządy wewnętrzne, wszystkie części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, narządów wewnętrznych, części ciała i skór dzików z surowcami lub z innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.
§ 13.
2. Zakazów, o których mowa w art. 49 rozporządzenia 2023/594, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 51, art. 52 i art. 54 rozporządzenia 2023/594.
§ 14.
1) z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze objętym ograniczeniami I, obszarze objętym ograniczeniami II albo obszarze objętym ograniczeniami III zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dostarczonego do punktów lub zakładów, o których mowa w § 12 ust. 2, zlokalizowanych na tych obszarach;
2) w zakładach, w których są utrzymywane świnie, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.
2. Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w zakładzie zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze objętym ograniczeniami I, obszarze objętym ograniczeniami II lub obszarze objętym ograniczeniami III.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
1) właściwego organu określone w art. 25 ust. 2 lit. d pkt (ii) i ust. 3, art. 26 ust. 1, art. 34 ust. 2 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia 2023/594;
2) państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w art. 56 ust. 1 i 5 rozporządzenia 2023/594.
§ 18.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE L 79 z 17.03.2023, str. 65, Dz. Urz. UE L 105 z 20.04.2023, str. 9, Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 126 z 12.05.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 128 z 15.05.2023, str. 11, Dz. Urz. UE L 144 z 05.06.2023, str. 14, Dz. Urz. UE L 161 z 27.06.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 170 z 05.07.2023, str. 3, Dz. Urz. UE L 182 z 19.07.2023, str. 150, Dz. Urz. UE L 195 z 03.08.2023, str. 4, Dz. Urz. UE L 206 z 21.08.2023, str. 10, Dz. Urz. UE L 216 z 01.09.2023, str. 39, Dz. Urz. UE L 233 z 21.09.2023, str. 27, Dz. Urz. UE L 2023/2396 z 03.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2213 z 18.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2421 z 25.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2469 z 03.11.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2708 z 29.11.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2894 z 20.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/413 z 26.01.2024, Dz. Urz. UE L 2024/483 z 06.02.2024, Dz. Urz. UE L 2024/760 z 26.02.2024, Dz. Urz. UE L 2024/808 z 01.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/870 z 14.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/968 z 22.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1171 z 17.04.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1269 z 30.04.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1454 z 21.05.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1661 z 06.06.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1857 z 01.07.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1946 z 09.07.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1994 z 18.07.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2051 z 24.07.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2139 z 02.08.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2160 z 12.08.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2167 z 20.08.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2187 z 28.08.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2425 z 10.09.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2491 z 18.09.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2526 z 24.09.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2656 z 07.10.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2825 z 31.10.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2886 z 13.11.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2928 z 22.11.2024, Dz. Urz. UE L 2024/3245 z 31.12.2024, Dz. Urz. UE L 2025/164 z 24.01.2025, Dz. Urz. UE L 2025/268 z 06.02.2025, Dz. Urz. UE L 2025/448 z 03.03.2025, Dz. Urz. UE L 2025/498 z 13.03.2025, Dz. Urz. UE L 2025/624 z 25.03.2025, Dz. Urz. UE L 2025/715 z 08.04.2025, Dz. Urz. UE L 2025/862 z 02.05.2025, Dz. Urz. UE L 2025/902 z 14.05.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1072 z 23.05.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1242 z 20.06.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1356 z 09.07.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1543 z 25.07.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1725 z 06.08.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1753 z 20.08.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1763 z 26.08.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1882 z 12.09.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1924 z 22.09.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2051 z 08.10.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2189 z 27.10.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2250 z 05.11.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2388 z 25.11.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2629 z 19.12.2025, Dz. Urz. UE L 2026/97 z 12.01.2026, Dz. Urz. UE L 2026/229 z 27.01.2026, Dz. Urz. UE L 2026/280 z 03.02.2026, Dz. Urz. UE L 2026/483 z 27.02.2026 oraz Dz. Urz. UE L 2026/568 z 11.03.2026).
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 105 z 20.04.2023, str. 9, Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 126 z 12.05.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 128 z 15.05.2023, str. 11, Dz. Urz. UE L 144 z 05.06.2023, str. 14, Dz. Urz. UE L 161 z 27.06.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 170 z 05.07.2023, str. 3, Dz. Urz. UE L 182 z 19.07.2023, str. 150, Dz. Urz. UE L 195 z 03.08.2023, str. 4, Dz. Urz. UE L 206 z 21.08.2023, str. 10, Dz. Urz. UE L 216 z 01.09.2023, str. 39, Dz. Urz. UE L 233 z 21.09.2023, str. 27, Dz. Urz. UE L 2023/2396 z 03.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2213 z 18.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2421 z 25.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2469 z 03.11.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2708 z 29.11.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2894 z 20.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/413 z 26.01.2024, Dz. Urz. UE L 2024/483 z 06.02.2024, Dz. Urz. UE L 2024/760 z 26.02.2024, Dz. Urz. UE L 2024/808 z 01.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/870 z 14.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/968 z 22.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1171 z 17.04.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1269 z 30.04.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1454 z 21.05.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1661 z 06.06.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1857 z 01.07.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1946 z 09.07.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1994 z 18.07.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2051 z 24.07.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2139 z 02.08.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2160 z 12.08.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2167 z 20.08.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2187 z 28.08.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2425 z 10.09.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2491 z 18.09.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2526 z 24.09.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2656 z 07.10.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2825 z 31.10.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2886 z 13.11.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2928 z 22.11.2024, Dz. Urz. UE L 2024/3245 z 31.12.2024, Dz. Urz. UE L 2025/164 z 24.01.2025, Dz. Urz. UE L 2025/268 z 06.02.2025, Dz. Urz. UE L 2025/448 z 03.03.2025, Dz. Urz. UE L 2025/498 z 13.03.2025, Dz. Urz. UE L 2025/624 z 25.03.2025, Dz. Urz. UE L 2025/715 z 08.04.2025, Dz. Urz. UE L 2025/862 z 02.05.2025, Dz. Urz. UE L 2025/902 z 14.05.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1072 z 23.05.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1242 z 20.06.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1356 z 09.07.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1543 z 25.07.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1725 z 06.08.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1753 z 20.08.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1763 z 26.08.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1882 z 12.09.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1924 z 22.09.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2051 z 08.10.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2189 z 27.10.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2250 z 05.11.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2388 z 25.11.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2629 z 19.12.2025, Dz. Urz. UE L 2026/97 z 12.01.2026, Dz. Urz. UE L 2026/229 z 27.01.2026, Dz. Urz. UE L 2026/280 z 03.02.2026, Dz. Urz. UE L 2026/483 z 27.02.2026 oraz Dz. Urz. UE L 2026/568 z 11.03.2026.
4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 325 z 16.12.2019, str. 183, Dz. Urz. UE L 427 z 17.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 339 z 24.09.2021, str. 84, Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2022, str. 58, Dz. Urz. UE L 2025/1447 z 21.07.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2025/2241 z 06.11.2025.
5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 65, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10.2018, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 3.
6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 677), które traci moc z dniem 18 marca 2026 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795).
- Data ogłoszenia: 2026-03-16
- Data wejścia w życie: 2026-03-18
- Data obowiązywania: 2026-03-18
