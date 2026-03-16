§ 1.

1. W celu zapobiegania wystąpieniu lub rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w zakładach, w których są utrzymywane świnie:

1) nakazuje się:

a) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

b) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt dzikich i zwierząt domowych,

c) używanie urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i przed wyjściami z tych pomieszczeń lub wyłożenie mat dezynfekcyjnych stale utrzymywanych w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego bezpośrednio przed wejściami do tych pomieszczeń i przed wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość tych mat nie powinna być mniejsza niż szerokość danego wejścia i wyjścia, a ich długość - niemniejsza niż 1 m,

d) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt dzikich i zwierząt domowych,

e) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren takiego zakładu oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

f) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

g) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym zakładzie, w którym są utrzymywane świnie,

h) prowadzenie przez posiadaczy świń rejestru osób wykonujących czynności związane z obsługą świń oraz bieżące aktualizowanie tego rejestru,

i) stosowanie przez osoby wchodzące do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, przed wejściem do tych pomieszczeń, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

j) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności,

k) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi i sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

l) uniemożliwianie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie,

m) zwalczanie gryzoni;

2) zakazuje się:

a) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z:

- obszarów objętych ograniczeniami II w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE L 79 z 17.03.2023, str. 65, z późn. zm.3)), zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami II”,

- obszarów objętych ograniczeniami III w rozumieniu art. 2 lit. e rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605, zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami III”,

- obszarów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605, zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/594”

- chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom w tak uzyskanej postaci,

b) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II, obszarów objętych ograniczeniami III i obszarów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia 2023/594, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,

c) wnoszenia i wwożenia na teren zakładu, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od dzików,

d) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie tych zwierząt.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. a nie stosuje się, w przypadku gdy świnie są utrzymywane w zakładzie w systemie otwartym.

3. W przypadku gdy świnie, dziki lub świniodziki są utrzymywane w zakładzie w systemie otwartym:

1) wybieg zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem lub pojedynczym ogrodzeniem pełnym, o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanymi na stałe z podłożem;

2) każde wejście i każdy wjazd na wybieg oraz każde wyjście i każdy wyjazd z wybiegu zabezpiecza się urządzeniem zapewniającym skuteczną dezynfekcję, niecką dezynfekcyjną lub matą dezynfekcyjną stale utrzymywaną w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego, przy czym szerokość tej niecki lub tej maty nie powinna być mniejsza niż szerokość danego:

a) wejścia i wyjścia, a ich długość - niemniejsza niż 1 m,

b) wjazdu i wyjazdu, a ich długość - niemniejsza niż obwód największego koła lub długość najdłuższej gąsienicy środka transportu wjeżdżającego na wybieg lub wyjeżdzającego z wybiegu.

4. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. e oraz f nie stosuje się, w przypadku gdy świnie są utrzymywane w zakładzie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

5. Odstępstwa, o których mowa w ust. 4, stosuje się w przypadku zakładów, w których są utrzymywane świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarami objętymi ograniczeniami I w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia 2023/594, zwanymi dalej „obszarami objętymi ograniczeniami I”, obszarami objętymi ograniczeniami II i obszarami objętymi ograniczeniami III, mimo przemieszczania przesyłek świń z tych zakładów do zakładów, w których są utrzymywane świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, zlokalizowanych na terenie tej samej lub sąsiedniej gminy.