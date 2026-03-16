Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 346

USTAWA

z dnia 27 lutego 2026 r.

o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 oraz z 2026 r. poz. 316) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie, mogą uchwalić statut stowarzyszenia oraz wybrać jego władze przy wykorzystaniu wzorca statutu oraz wzorców uchwał o wyborze władz stowarzyszenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zakładania:

1) stowarzyszeń, w których co najmniej jeden z założycieli jest cudzoziemcem;

2) stowarzyszeń międzynarodowych;

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

4) związków stowarzyszeń;

5) stowarzyszeń, których działalność wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 44 ust. 2, lub uzgodnienia, o którym mowa w art. 45.

3. Statut stowarzyszenia uchwalony w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie może przewidywać przynależności stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych ani tworzenia przez stowarzyszenie terenowych jednostek organizacyjnych.

4. Do stowarzyszenia, którego statut został uchwalony przy wykorzystaniu wzorca statutu i nie był zmieniony w inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej statut, nie mogą wstępować cudzoziemcy.

5. Uchwalenie statutu stowarzyszenia oraz wybór władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu wzorców wymaga wypełnienia wzorca statutu oraz wzorców uchwał o wyborze władz stowarzyszenia udostępnionych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 869, z późn. zm.1)), i opatrzenia ich kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi osób, o których mowa w ust. 1.

6. W stowarzyszeniu, którego statut został uchwalony przy wykorzystaniu wzorca statutu i nie był zmieniony w inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej statut, uchwały walnego zebrania członków, zarządu lub organu kontroli wewnętrznej:

1) o zmianie statutu stowarzyszenia,

2) o zmianie adresu siedziby stowarzyszenia,

3) w przedmiocie zmian w składzie władz stowarzyszenia,

4) w przedmiocie zatwierdzenia dokumentów finansowych,

5) w przedmiocie przeznaczenia zysku albo pokrycia straty,

6) w przedmiocie pełnomocnictwa,

7) w przedmiocie rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia,

8) w przedmiocie powołania lub odwołania likwidatora,

9) w przedmiocie określenia sposobu reprezentacji stowarzyszenia w likwidacji

- mogą być podejmowane przy wykorzystaniu wzorców uchwał udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

7. W przypadku uchwał, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 6 pkt 3 i 6-8, podjętych przy wykorzystaniu wzorców uchwał udostępnionych w systemie teleinformatycznym, czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5-5b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, są wykonywane w systemie teleinformatycznym przy wykorzystaniu wzorców tych czynności.

8. Podjęcie uchwał, o których mowa w ust. 6, nie wymaga formalnego zwołania organu. Warunkiem ich podjęcia jest wykonanie prawa głosu przez wszystkich uprawnionych do głosowania członków organu. Prawo głosu wykonuje się przez oświadczenie złożone w systemie teleinformatycznym, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

9. Czynności, o których mowa w ust. 5 i 8, są wykonywane w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.2)).

10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec statutu stowarzyszenia oraz wzorce uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania stowarzyszeń, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli oraz protokołem z wyboru władz stowarzyszenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia, którego statut uchwalono przy wykorzystaniu wzorca statutu. W takim przypadku do wniosku o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się sporządzone na wzorcach udostępnionych w systemie teleinformatycznym:

1) statut;

2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce ich urodzenia oraz miejsce ich zamieszkania, opatrzoną ich kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi;

3) uchwały o wyborze władz stowarzyszenia.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisują wszyscy członkowie zarządu.

4. Do wniosku o zmianę danych stowarzyszenia wynikających z uchwały walnego zebrania członków podjętej przy wykorzystaniu wzorca uchwały należy dołączyć sporządzoną na wzorcu udostępnionym w systemie teleinformatycznym aktualną na dzień jej podjęcia listę członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania opatrzoną kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi wszystkich członków zarządu.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 869, 1556 i 1792 oraz z 2026 r. poz. 119, 176 i 252) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Sprawiedliwości utrzymuje system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru, umożliwiający zawiązywanie oraz podejmowanie innych czynności w odniesieniu do spółek, których umowa jest zawierana przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w tym systemie, zakładanie oraz podejmowanie innych czynności w odniesieniu do stowarzyszeń, których statut jest uchwalany przy wykorzystaniu wzorca statutu, udostępnionego w tym systemie, oraz podejmowanie czynności w postępowaniu rejestrowym w odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do Rejestru, udzielanie informacji z Rejestru i udostępnianie akt rejestrowych. Minister Sprawiedliwości zapewnia dostęp do systemu teleinformatycznego w celu dokonywania czynności, o których mowa w tym przepisie, oraz ochronę danych zgromadzonych w systemie przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą.”;

2) w art. 20a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz o wpis stowarzyszenia, którego statut został uchwalony przy wykorzystaniu wzorca statutu, udostępnionego w tym systemie, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty ich wpływu.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a także stowarzyszenia, którego statut został uchwalony przy wykorzystaniu wzorca statutu udostępnionego w tym systemie i nie był zmieniony w inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej statut.”;

2) w art. 53 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenia, którego statut został uchwalony przy wykorzystaniu wzorca statutu udostępnionego w systemie teleinformatycznym, jeżeli wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców.”;

3) w art. 55 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany dotyczącej stowarzyszenia, dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym, jeżeli wniosek dotyczy stowarzyszenia wpisanego jednocześnie do rejestru przedsiębiorców.”.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 września 2028 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1556 i 1792 oraz z 2026 r. poz. 119, 176, 252 i 346.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-16
  • Data wejścia w życie: 2028-09-30
  • Data obowiązywania: 2028-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 340

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień dzikich lisów przeciwko wściekliźnie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 341

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie sposobu prowadzenia postępowania w stosunku do żołnierzy zawodowych przenoszonych na własną prośbę do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 342

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2026 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 343

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 344

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora wyznaczonego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 345

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 347

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 332

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie oraz wzoru i sposobu prowadzenia wykazu posiadaczy psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 337

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania chorób u drobiu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 335

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 330

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 338

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 11 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 339

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 336

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 334

USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 333

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 331

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 313

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 329

