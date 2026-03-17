Art. 1.

W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1379) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1:

a) w pkt 1 skreśla się wyraz „dokonywania”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) obowiązki operatorów platform w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o sprzedawcach, o których mowa w dziale IIIA, oraz zasady kontroli ich wykonywania;”,

c) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) obowiązki dostawców usług w zakresie kryptoaktywów dotyczące automatycznej wymiany informacji podatkowych o użytkownikach kryptoaktywów, o których mowa w dziale VB, oraz zasady kontroli ich wykonywania.”;

2) w art. 2:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dyrektywie 2015/849 - rozumie się przez to dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73, z późn. zm.3));”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) rozporządzeniu 2023/1114 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40);”;

3) w art. 5a:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „działów III, IIIA i V” zastępuje się wyrazami „działów III, IIIA, V i VB”,

b) w ust. 2 wyrazy „działów III, IIIA i V” zastępuje się wyrazami „działów III, IIIA, V i VB”;

4) w art. 6b:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Raportująca instytucja finansowa w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 44, raportujący operator platformy w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 14 oraz raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów w rozumieniu art. 88e ust. 1 pkt 15 są obowiązani do udzielenia osobie fizycznej, której informacje podatkowe dotyczą, informacji o:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Raportująca instytucja finansowa w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 44, raportujący operator platformy w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 14 oraz raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów w rozumieniu art. 88e ust. 1 pkt 15 zawiadamiają niezwłocznie odpowiednio osobę raportowaną w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 21, sprzedawcę w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 18 albo osobę raportowaną w rozumieniu art. 88e ust. 1 pkt 6 o naruszeniu ochrony danych w zakresie ich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby automatycznej wymiany informacji, w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo, że to naruszenie ochrony danych wpłynie negatywnie na ochronę ich danych osobowych.”;

5) po art. 6c dodaje się art. 6d w brzmieniu:

„Art. 6d. Informacje podatkowe otrzymane w ramach wymiany informacji podatkowych z innymi państwami na podstawie przepisów prawa państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska wdrażających art. 8-8ad dyrektywy 2011/16/UE oraz odpowiadających tym przepisom przepisów państw trzecich są przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań lub obowiązków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej określonych w niniejszej ustawie, niekrócej jednak niż przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym informacje te zostały przekazane.”;

6) w art. 15:

a) w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,

b) w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Przepis ust. 1 ma zastosowanie” zastępuje się wyrazami „Przepisy ust. 1 pkt 1-8 mają zastosowanie”,

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Przepis ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w roku podatkowym przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium danego państwa członkowskiego, które zostały wykazane w zeznaniu określonym w art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”;

7) w art. 20 wyrazy „w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia” zastępuje się wyrazami „w terminie 15 dni od dnia zawiadomienia”;

8) w art. 24:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 w lit. j dodaje się przecinek i dodaje się lit. k w brzmieniu:

„k) udział w raportowanym kryptoaktywie w rozumieniu art. 88e ust. 1 pkt 14, przy czym udział obejmuje kontrakt terminowy typu forward, kontrakt terminowy typu future lub opcję”,

- w pkt 2 w lit. h w tiret pierwszym wyrazy „organizacja pracy” zastępuje się wyrazami „organizacja pracownicza”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) instytucji depozytowej - rozumie się przez to podmiot, który:

a) przyjmuje depozyty w ramach prowadzonej działalności bankowej lub podobnej, w tym:

- bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku krajowego za granicą oraz oddział banku zagranicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38, 176 i 331),

- instytucję kredytową oraz oddział instytucji kredytowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

- spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, lub

b) przechowuje pieniądz elektroniczny lub cyfrową walutę fiat emitowaną przez bank centralny lub inną władzę monetarną na rzecz klientów;”,

- w pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) rachunek finansowy prowadzony przez raportującą instytucję finansową:

- na dzień 31 grudnia 2015 r. albo

- na dzień 31 grudnia 2025 r., jeżeli ten rachunek nie był rachunkiem finansowym zgodnie z przepisami niniejszego działu, w brzmieniu obowiązującym na ten dzień,”,

- pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) nowym rachunku - rozumie się przez to rachunek finansowy prowadzony przez raportującą instytucję finansową, otwarty:

a) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., jeżeli ten rachunek był rachunkiem finansowym zgodnie z przepisami niniejszego działu, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2026 r., albo

b) po dniu 31 grudnia 2025 r.

- chyba że dany rachunek finansowy traktuje się jako istniejący rachunek na podstawie pkt 11 lit. b;”,

- w pkt 21 lit. a oraz b otrzymują brzmienie:

„a) podmiot, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,

b) podmiot będący podmiotem powiązanym podmiotu określonego w lit. a,”,

- po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

„26a) pieniądzu elektronicznym - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem ust. 1a, produkt, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest cyfrowym odzwierciedleniem jednej waluty fiat,

b) jest emitowany w zamian za środki pieniężne w celu dokonywania transakcji płatniczych,

c) przyznaje roszczenie wobec emitenta, które jest denominowane w tej samej walucie fiat,

d) jest akceptowany jako środek płatniczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż emitent,

e) na mocy wymogów regulacyjnych, którym podlega emitent, na żądanie jego posiadacza podlega wykupowi w każdym czasie i według wartości nominalnej za tę samą walutę fiat;”,

- w pkt 29:

- - w lit. a tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„- inne formy inwestowania, administrowania lub zarządzania aktywami finansowymi, środkami pieniężnymi lub raportowanymi kryptoaktywami w rozumieniu art. 88e ust. 1 pkt 14, z wyjątkiem świadczenia usług polegających na realizacji transakcji wymiany w rozumieniu art. 88e ust. 3 na rzecz lub w imieniu klientów, lub”,

- - lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) którego przychody brutto przypadają głównie na inwestowanie lub reinwestowanie aktywów finansowych lub raportowanych kryptoaktywów w rozumieniu art. 88e ust. 1 pkt 14, lub obrót tymi aktywami lub kryptoaktywami, jeżeli jest zarządzany przez inny podmiot będący instytucją depozytową, instytucją powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym, o którym mowa w lit. a;”,

- pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) rachunku depozytowym - rozumie się przez to:

a) rachunek prowadzony w celach komercyjnych,

b) rachunek bieżący,

c) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,

d) rachunek terminowy,

e) rachunek oszczędnościowy,

f) rachunek, którego potwierdzeniem jest certyfikat depozytowy, certyfikat oszczędnościowy, certyfikat inwestycyjny, certyfikat zadłużeniowy lub inny podobny instrument, prowadzony przez instytucję depozytową,

g) rachunek, na którym są przechowywane pieniądze elektroniczne na rzecz klienta, lub rachunek techniczny reprezentujący pieniądze elektroniczne przechowywane na rzecz klienta,

h) rachunek, na którym jest przechowywana cyfrowa waluta fiat emitowana przez bank centralny lub inną władzę monetarną, lub więcej takich walut, na rzecz klienta,

i) kwotę posiadaną przez zakład ubezpieczeń na podstawie gwarantowanej umowy inwestycyjnej lub podobnej umowy zobowiązującej do wypłaty lub uznania odsetek z tytułu tych umów;”,

- po pkt 47 dodaje się pkt 47a w brzmieniu:

„47a) walucie fiat - rozumie się przez to oficjalną walutę państwa, emitowaną przez państwo lub wyznaczone przez państwo bank centralny lub inną władzę monetarną, w postaci banknotów lub monet lub w postaci cyfrowej waluty, w tym rezerwy bankowe, przy czym pojęcie to obejmuje również pieniądze banków komercyjnych oraz instrumenty pieniądza elektronicznego, w tym pieniądz elektroniczny;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pieniądz elektroniczny nie obejmuje produktu stworzonego wyłącznie na potrzeby umożliwienia transferu środków pieniężnych od klienta do innej osoby zgodnie z instrukcjami klienta, przy czym uznaje się, że produkt nie został stworzony wyłącznie na potrzeby umożliwienia transferu środków pieniężnych, jeżeli w toku normalnej działalności gospodarczej podmiotu dokonującego takiego transferu środki pieniężne związane z takim produktem mogą być przechowywane dłużej niż 60 dni po otrzymaniu:

1) instrukcji umożliwiających dokonanie transferu albo

2) środków pieniężnych - w przypadku braku instrukcji, o których mowa w pkt 1.”,

c) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Uznaje się, że podmiot wykonuje głównie co najmniej jedną z czynności lub operacji zgodnie z ust. 1 pkt 29 lit. a, lub że przychody brutto podmiotu przypadają głównie na inwestowanie lub reinwestowanie aktywów finansowych lub raportowanych kryptoaktywów w rozumieniu art. 88e ust. 1 pkt 14, lub obrót tymi aktywami lub kryptoaktywami, zgodnie z ust. 1 pkt 29 lit. b, jeżeli przychody brutto danego podmiotu przypadające na odpowiednie czynności lub operacje stanowią co najmniej 50 % przychodów brutto tego podmiotu w krótszym z następujących okresów:”;

9) w art. 31 w ust. 2:

a) w pkt 5:

- w lit. d tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„- nie jest powiązany z rachunkiem, o którym mowa w pkt 6, lub”,

- dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) z założeniem spółki lub podwyższeniem jej kapitału, przez okres 12 miesięcy od dnia jej utworzenia, pod warunkiem że spełnia następujące wymogi:

- zgodnie z przepisami prawa służy wyłącznie do wpłacania środków na kapitał, które mają być wykorzystane do celów związanych z założeniem spółki lub podwyższeniem jej kapitału,

- środki znajdujące się na rachunku są blokowane do czasu uzyskania przez raportującą instytucję finansową niezależnego potwierdzenia dotyczącego założenia spółki lub podwyższenia jej kapitału,

- zostaje zamknięty lub przekształcony w rachunek spółki po założeniu spółki lub podwyższeniu jej kapitału,

- spłaty wynikające z nieudanego założenia spółki lub podwyższenia jej kapitału, po pomniejszeniu o opłaty dla dostawców usług i podobne opłaty, są dokonywane wyłącznie na rzecz osób, które dokonały wpłaty;”,

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) rachunek depozytowy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 37 lit. g, jeżeli 90-dniowa średnia krocząca łącznego salda lub wartości tego rachunku na koniec dnia w dowolnym okresie 90 kolejnych dni nie przekraczała 10 000 dolarów amerykańskich w żadnym dniu roku kalendarzowego.”;

10) w art. 32 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmiotem rządowym, organizacją międzynarodową lub bankiem centralnym, w zakresie w jakim:

a) nie dokonuje płatności wynikającej z zobowiązania związanego z komercyjną działalnością finansową odpowiadającą działalności prowadzonej przez zakład ubezpieczeń, instytucję powierniczą lub instytucję depozytową,

b) jej działalność nie jest związana z działalnością polegającą na przechowywaniu cyfrowych walut fiat emitowanych przez bank centralny lub inną władzę monetarną na rzecz posiadaczy rachunku, którzy nie są instytucjami finansowymi, podmiotami rządowymi, organizacjami międzynarodowymi ani bankami centralnymi;”;

11) w art. 34:

a) w ust. 1:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w przypadku:

a) osoby raportowanej będącej posiadaczem rachunku, która jest osobą fizyczną - imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN, datę i miejsce urodzenia oraz informację, czy posiadacz rachunku przedłożył aktualne oświadczenie o rezydencji podatkowej,

b) osoby raportowanej będącej posiadaczem rachunku, która jest podmiotem - nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN oraz informację, czy posiadacz rachunku przedłożył aktualne oświadczenie o rezydencji podatkowej,

c) podmiotu będącego posiadaczem rachunku, który po zastosowaniu procedur należytej staranności zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną:

- nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji oraz TIN tego podmiotu oraz

- imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN oraz datę i miejsce urodzenia tej osoby kontrolującej, jak również rolę lub role, na podstawie których dana osoba raportowana jest osobą kontrolującą ten podmiot, oraz

- informację, czy przedłożono aktualne oświadczenie o rezydencji podatkowej w odniesieniu do każdej osoby raportowanej;

2) następujące informacje dotyczące rachunku raportowanego:

a) numer rachunku albo jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru,

b) rodzaj rachunku,

c) informację, czy rachunek jest istniejącym rachunkiem czy nowym rachunkiem,

d) informację, czy rachunek jest posiadany wspólnie, oraz informację o liczbie współposiadaczy rachunku;”,

- w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w przypadku dowolnego udziału w kapitale będącego w posiadaniu podmiotu inwestującego, który jest porozumieniem prawnym - rolę lub role, na podstawie których dana osoba raportowana jest posiadaczem udziału w kapitale.”,

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) rachunkach powierniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, jeżeli raportująca instytucja finansowa przekazuje te informacje zgodnie z przepisami działu VB, przy czym raportująca instytucja finansowa może postanowić o przekazaniu tych informacji na podstawie przepisów niniejszego działu w odniesieniu do wyraźnie określonej grupy rachunków.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli raportująca instytucja finansowa nie posiada danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, jest obowiązana dołożyć starań, aby uzyskać te dane:

1) przed końcem drugiego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dany istniejący rachunek został zidentyfikowany jako rachunek raportowany oraz

2) każdorazowo, gdy jest to wymagane w celu zaktualizowania informacji dotyczących istniejącego rachunku zgodnie z procedurami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.”;

12) w art. 67 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za podstawę ustalenia osób kontrolujących posiadacza rachunku raportująca instytucja finansowa może przyjąć informacje zgromadzone i przechowywane na podstawie:

a) procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - w przypadku gdy raportująca instytucja finansowa zgodnie z odrębnymi przepisami jest obowiązana stosować te procedury,

b) procedur zasadniczo podobnych do procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które odpowiadają wymaganiom wynikającym z dyrektywy 2015/849 - w przypadku raportującej instytucji finansowej innej niż określona w lit. a;”;

13) w art. 75a w ust. 1:

a) w pkt 16 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) jest zarejestrowany w państwie członkowskim, przy czym nie stanowi tej rejestracji rejestracja, o której mowa w art. 75u ust. 1, lub”,

b) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

„22a) usłudze identyfikacyjnej - rozumie się przez to oprogramowanie służące potwierdzaniu tożsamości i rezydencji do celów podatkowych sprzedawcy, które zostało udostępnione raportującemu operatorowi platformy bezpłatnie przez państwo uczestniczące lub Unię Europejską;”;

14) w art. 75c:

a) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) każdy TIN nadany sprzedawcy i państwo uczestniczące jego nadania, chyba że państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy nie wymaga gromadzenia TIN nadanego sprzedawcy, a w przypadku braku TIN - miejsce urodzenia sprzedawcy,”,

b) w pkt 4:

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) każdy TIN nadany sprzedawcy i państwo uczestniczące jego nadania, chyba że państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy nie wymaga gromadzenia TIN nadanego sprzedawcy,”,

- lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) numer we właściwym rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, chyba że państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy nie wydaje numeru w takim rejestrze,”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) identyfikator usługi identyfikacyjnej i państwo jego wydania - w przypadku skorzystania z tej usługi.”;

15) w art. 75l:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Raportujący operator platformy jest zwolniony z obowiązku gromadzenia informacji o aktywnych sprzedawcach w zakresie określonym w art. 75c pkt 3 lit. c i pkt 4 lit. c oraz e, w przypadku gdy państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy nie wydaje sprzedawcy TIN ani numeru we właściwym rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub nie wymaga gromadzenia TIN nadanego sprzedawcy.”,

b) uchyla się ust. 5;

16) w art. 75n ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Raportujący operator platformy uznaje sprzedawcę za rezydenta w każdym państwie uczestniczącym, w którym rezydencja sprzedawcy została potwierdzona za pomocą usługi identyfikacyjnej.”;

17) w art. 75u ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiązkowi rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej podlega raportujący operator platformy spoza Unii Europejskiej, jeżeli operator ten wybierze Rzeczpospolitą Polską jako państwo, w którym będzie wypełniać obowiązki określone w niniejszym dziale. W tym celu raportujący operator platformy spoza Unii Europejskiej przesyła Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, formularz rejestracyjny, najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności jako operator platformy.”;

18) w art. 75zf ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie usuwa raportującego operatora platformy z centralnego rejestru prowadzonego przez Komisję Europejską w przypadku unieważnienia indywidualnego numeru operatora platformy, o którym mowa w art. 75x ust. 1, albo cofnięcia indywidualnego numeru operatora platformy, o którym mowa w art. 75y ust. 1.

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej powiadamia Komisję Europejską o raportującym operatorze platformy, który nie dopełnił obowiązku rejestracji zgodnie z art. 75u ust. 1.”;

19) w art. 77:

a) w ust. 1 w pkt 1:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) transakcje, zespół transakcji lub inne zdarzenia mają skutki transgraniczne, lub”,

- dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) interpretacja podatkowa dotycząca osoby fizycznej zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy w zakresie:

- rezydencji podatkowej osoby fizycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków gdy, ocena ta dotyczy jednocześnie opodatkowania u źródła dochodów nierezydentów z tytułów wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 1-7,

- transakcji lub zespołu transakcji o równowartości przekraczającej kwotę 1 500 000 euro, o ile wartość ta ma wpływ na ocenę stanowiska wnioskodawcy, a transakcja lub zespół transakcji spełniają co najmniej jeden z warunków określonych w lit. a-d;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W przypadku zespołu transakcji dotyczących różnych towarów, usług lub aktywów kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e tiret drugie, obejmuje całkowitą wartość transakcji, przy czym kwot zespołu transakcji nie sumuje się, jeżeli te same towary, usługi lub aktywa są przedmiotem wielu transakcji.

2b. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w celu ustalenia wartości transakcji lub zespołu transakcji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e tiret drugie, kwoty wyrażone w walucie innej niż euro przelicza się na euro według średniego kursu wymiany tych walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień złożenia wniosku.”,

c) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane identyfikacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, a w przypadku gdy:

a) podmiot należy do podatkowej grupy kapitałowej - również dane identyfikacyjne tej grupy,

b) interpretacja indywidualna dotyczy osoby fizycznej - również dane identyfikacyjne osoby fizycznej;”,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wskazanie osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich, a w przypadku interpretacji podatkowych dotyczących osoby fizycznej - wskazanie osób fizycznych z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich, wraz ze wskazaniem tych państw, na których obowiązki podatkowe mogą mieć wpływ transakcje, zespół transakcji lub inne zdarzenia objęte interpretacją podatkową lub decyzją w sprawie cen transferowych, jeżeli takie osoby prawne lub jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne mogą być zidentyfikowane na podstawie posiadanych przez organ informacji;”;

20) w art. 79 uchyla się ust. 1;

21) po dziale IV dodaje się dział IVA w brzmieniu:

„Dział IVA

Automatyczna wymiana informacji dotyczących opodatkowania wyrównawczego

Art. 81a. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:

1) części jurysdykcyjnej informacji o opodatkowaniu wyrównawczym - rozumie się przez to informacje, o których mowa w art. 133 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (Dz. U. poz. 1685 oraz z 2026 r. poz. 347);

2) części ogólnej informacji o opodatkowaniu wyrównawczym - rozumie się przez to informacje, o których mowa w art. 133 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

3) grupie krajowej - rozumie się przez to grupę krajową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

4) grupie międzynarodowej - rozumie się przez to grupę międzynarodową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

5) informacji o opodatkowaniu wyrównawczym - rozumie się przez to informację o opodatkowaniu wyrównawczym, o której mowa w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

6) jednostce dominującej najwyższego szczebla - rozumie się przez to jednostkę dominującą najwyższego szczebla w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

7) jednostce joint venture - rozumie się przez to jednostkę joint venture w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

8) jednostce składowej - rozumie się przez to jednostkę składową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

9) jednostce zależnej joint venture - rozumie się przez to jednostkę zależną joint venture w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

10) jurysdykcji - rozumie się przez to jurysdykcję w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

11) kwalifikowanej zasadzie niedostatecznie opodatkowanych zysków - rozumie się przez to kwalifikowaną zasadę niedostatecznie opodatkowanych zysków w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

12) kwalifikowanej zasadzie włączenia dochodu do opodatkowania - rozumie się przez to kwalifikowaną zasadę włączenia dochodu do opodatkowania w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

13) kwalifikowanym krajowym podatku wyrównawczym - rozumie się przez to kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

14) państwie uczestniczącym - rozumie się przez to:

a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie,

b) jurysdykcję, z którą Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o opodatkowaniu wyrównawczym;

15) państwie uczestniczącym stosującym wyłącznie kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy - rozumie się przez to państwo uczestniczące, w którym za dany rok podatkowy obowiązuje kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy, jeżeli za ten rok w tym państwie uczestniczącym nie obowiązuje kwalifikowana zasada włączenia dochodu do opodatkowania ani kwalifikowana zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków;

16) roku podatkowym - rozumie się przez to rok podatkowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

17) wdrażającym państwie uczestniczącym - rozumie się przez to państwo uczestniczące, w którym za dany rok podatkowy obowiązuje kwalifikowana zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków lub kwalifikowana zasada włączenia dochodu do opodatkowania.

Art. 81b. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje, w drodze automatycznej wymiany informacji, informacje zawarte w:

1) części ogólnej informacji o opodatkowaniu wyrównawczym - wdrażającemu państwu uczestniczącemu, w którym są zlokalizowane jednostka dominująca najwyższego szczebla grupy międzynarodowej lub jednostka składowa grupy międzynarodowej;

2) części ogólnej informacji o opodatkowaniu wyrównawczym, z wyjątkiem informacji zawartych w ogólnym podsumowaniu, o którym mowa w art. 133 ust. 9 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych:

a) państwu uczestniczącemu stosującemu wyłącznie kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy, w którym jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

- w państwie uczestniczącym jest zlokalizowana jednostka składowa grupy międzynarodowej,

- w państwie uczestniczącym są zlokalizowane jednostka joint venture grupy międzynarodowej lub jednostka zależna joint venture grupy międzynarodowej, jeżeli w tym państwie uczestniczącym jednostki te są opodatkowane kwalifikowanym krajowym podatkiem wyrównawczym,

- kwalifikowanym krajowym podatkiem wyrównawczym objęto należącą do grupy międzynarodowej bezpaństwową jednostkę składową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, jednostkę joint venture grupy międzynarodowej lub jednostkę zależną joint venture grupy międzynarodowej, które nie są zlokalizowane w jakiejkolwiek jurysdykcji,

b) państwu członkowskiemu, które objęło kwalifikowanym krajowym podatkiem wyrównawczym jednostkę joint venture grupy krajowej lub jednostkę zależną joint venture grupy krajowej;

3) części jurysdykcyjnej informacji o opodatkowaniu wyrównawczym:

a) państwu uczestniczącemu, któremu przysługuje prawo do opodatkowania na podstawie kwalifikowanej zasady włączenia dochodu do opodatkowania lub kwalifikowanej zasady niedostatecznie opodatkowanych zysków lub które stosuje kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy - w zakresie, w jakim część ta dotyczy tego państwa, z tym że:

- państwu uczestniczącemu, którego udział w całkowitym podatku wyrównawczym od niedostatecznie opodatkowanych zysków zgodnie z art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych wynosi zero, przekazuje się wyłącznie wyciąg z informacji o opodatkowaniu wyrównawczym w zakresie przypisania podatku wyrównawczego w ramach kwalifikowanej zasady niedostatecznie opodatkowanych zysków, o którym mowa w art. 133 ust. 9 pkt 2 lit. d tej ustawy, dotyczący tego państwa uczestniczącego,

- wdrażającemu państwu uczestniczącemu, w którym jest zlokalizowana jednostka dominująca najwyższego szczebla grupy międzynarodowej, przekazuje się wszystkie części jurysdykcyjne dotyczące danej grupy międzynarodowej,

b) państwu członkowskiemu, które objęło kwalifikowanym krajowym podatkiem wyrównawczym jednostkę joint venture grupy krajowej lub jednostkę zależną joint venture grupy krajowej - w zakresie, w jakim ta część dotyczy tego państwa.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin złożenia informacji o opodatkowaniu wyrównawczym.

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, zawarte w informacji o opodatkowaniu wyrównawczym otrzymanej po upływie terminu jej złożenia, w terminie 3 miesięcy od dnia jej otrzymania.

4. Automatyczna wymiana informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się:

1) w przypadku państw członkowskich - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, według formatu określonego w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2378;

2) w przypadku państw uczestniczących innych niż państwa członkowskie - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, według formatu ustalonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu usprawnienia współpracy, może zawierać z właściwym organem innego państwa uczestniczącego porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegółowego sposobu i trybu wymiany informacji o opodatkowaniu wyrównawczym.

Art. 81c. Jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że informacje otrzymane w drodze automatycznej wymiany informacji w przypadku, o którym mowa w art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, wymagają korekty oczywistych błędów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej powiadamia o tym, bez zbędnej zwłoki, właściwy organ państwa uczestniczącego, w którym została złożona informacja odpowiadająca informacji o opodatkowaniu wyrównawczym.

Art. 81d. 1. Jeżeli właściwy organ państwa uczestniczącego powiadomi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że informacje przekazane zgodnie z art. 81b wymagają korekty, Szef Krajowej Administracji Skarbowej ocenia, czy w związku z tym powiadomieniem jest wymagana korekta oczywistych błędów w złożonej informacji o opodatkowaniu wyrównawczym i, w stosownym przypadku, bez zbędnej zwłoki, podejmuje odpowiednie środki w celu uzyskania skorygowanej informacji o opodatkowaniu wyrównawczym.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej bez zbędnej zwłoki przekazuje zgodnie z art. 81b informacje zawarte w skorygowanej informacji o opodatkowaniu wyrównawczym.

Art. 81e. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej nie otrzymał, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na złożenie informacji odpowiadającej informacji o opodatkowaniu wyrównawczym, informacji podlegających automatycznej wymianie od państwa uczestniczącego, w którym miała zostać złożona informacja odpowiadająca informacji o opodatkowaniu wyrównawczym, powiadamia o tym, bez zbędnej zwłoki, właściwy organ tego państwa.

Art. 81f. W przypadku jednostki joint venture grupy krajowej lub jednostki zależnej joint venture grupy krajowej, objętych w państwie członkowskim kwalifikowanym krajowym podatkiem wyrównawczym, przepisy art. 81c i art. 81e stosuje się odpowiednio.

Art. 81g. Jeżeli właściwy organ państwa uczestniczącego powiadomi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o braku otrzymania informacji przekazywanych zgodnie z art. 81b, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, bez zbędnej zwłoki, ustala przyczyny nieprzekazania tych informacji oraz informuje o tym ten organ w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, podając przy tym, w stosownych przypadkach, przewidywany termin przekazania tych informacji, przypadający niepóźniej niż 3 miesiące od dnia otrzymania powiadomienia o braku otrzymania informacji.

Art. 81h. Szef Krajowej Administracji Skarbowej corocznie przekazuje Komisji Europejskiej statystyki dotyczące wolumenu automatycznej wymiany informacji, o której mowa w niniejszym dziale, informacje dotyczące kosztów i korzyści związanych z tą wymianą oraz informacje na temat potencjalnych zmian w jej zakresie.”;

22) po dziale VA dodaje się dział VB w brzmieniu:

„Dział VB

Automatyczna wymiana informacji o użytkownikach kryptoaktywów

Rozdział 1

Przepisy ogólne



Art. 88e. 1. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:

1) aktywnym podmiocie - rozumie się przez to podmiot spełniający jedno z następujących kryteriów:

a) mniej niż 50 % dochodu brutto podmiotu za poprzedni rok kalendarzowy stanowi dochód pasywny, przez który rozumie się przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, oraz mniej niż 50 % aktywów posiadanych przez podmiot w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego stanowią aktywa, które przynoszą dochód pasywny lub są posiadane dla osiągania dochodu pasywnego,

b) czynności podmiotu obejmują głównie posiadanie, w całości lub w części, wyemitowanych akcji co najmniej jednej jednostki zależnej lub zapewnienie finansowania i świadczenia usług tym jednostkom zależnym, które prowadzą działalność w branżach lub sektorach innych niż działalność instytucji finansowej w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8; podmiot nie spełnia tego kryterium, jeżeli działa jako fundusz private equity, fundusz venture capital, fundusz typu leveraged buyout (LBO) lub jakikolwiek inny instrument inwestycyjny, którego celem jest nabycie lub finansowanie spółek, a następnie posiadanie udziałów w tych spółkach jako aktywów trwałych do celów inwestycji,

c) podmiot nie prowadził ani nie prowadzi działalności gospodarczej, jednakże inwestuje kapitał w aktywa z zamiarem prowadzenia działalności innej niż działalność instytucji finansowej w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8; podmiot nie spełnia tego kryterium, jeżeli upłynęły 24 miesiące od dnia utworzenia tego podmiotu,

d) podmiot nie był instytucją finansową w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8 przez ostatnie 5 lat oraz jest w trakcie procesu likwidacji aktywów lub reorganizacji z zamiarem kontynuowania lub wznowienia działalności w zakresie innym niż działalność instytucji finansowej w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8,

e) podmiot zajmuje się głównie transakcjami finansowymi lub zabezpieczającymi z podmiotami powiązanymi, które nie są instytucjami finansowymi w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8, lub na rzecz tych podmiotów powiązanych oraz nie zapewnia finansowania ani nie świadczy usług zabezpieczających na rzecz innego podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym, pod warunkiem że grupa tych podmiotów powiązanych prowadzi przede wszystkim działalność inną niż działalność instytucji finansowej w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8,

f) podmiot spełnia łącznie następujące kryteria:

- został utworzony i działa w państwie rezydencji wyłącznie dla celów religijnych, charytatywnych, naukowych, artystycznych, kulturalnych, sportowych lub edukacyjnych lub został utworzony i działa w tym państwie jako organizacja zawodowa, organizacja przedsiębiorców, izba handlowa, organizacja pracownicza, organizacja rolnicza lub ogrodnicza, organizacja obywatelska lub organizacja prowadzona wyłącznie w celu wspierania opieki społecznej,

- jest zwolniony z podatku dochodowego w państwie rezydencji,

- nie posiada udziałowców ani członków, którzy są właścicielami lub beneficjentami jego dochodu lub aktywów,

- przepisy państwa rezydencji tego podmiotu lub jego dokumenty założycielskie nie pozwalają na przekazanie ani wykorzystanie jego dochodu lub aktywów na rzecz osoby prywatnej lub podmiotu niebędącego podmiotem prowadzącym działalność charytatywną, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie lub wykorzystanie jest dokonywane zgodnie z prowadzoną przez podmiot działalnością charytatywną, w ramach zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi lub zapłaty odzwierciedlającej wartość rynkową nabytego przez ten podmiot majątku,

- przepisy państwa rezydencji tego podmiotu lub jego dokumenty założycielskie wymagają, aby w przypadku likwidacji lub rozwiązania tego podmiotu wszystkie jego aktywa zostały przekazane podmiotowi rządowemu w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 31 lub organizacji pożytku publicznego lub przypadły w udziale państwu rezydencji tego podmiotu lub jednostce terytorialnej niższego szczebla danego państwa;

2) kryptoaktywie - rozumie się przez to kryptoaktywo w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 2023/1114;

3) oddziale - rozumie się przez to jednostkę, działalność lub biuro raportującego dostawcy usług w zakresie krypto-aktywów, które są traktowane jako oddział zgodnie z prawem danego państwa albo które są w inny sposób regulowane zgodnie z prawem danego państwa jako odrębne od innych biur, jednostek lub oddziałów raportującego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, przy czym wszystkie jednostki, działalności lub biura raportującego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów w jednym państwie traktuje się jako jeden oddział;

4) operatorze kryptoaktywów - rozumie się przez to dostarczającego usługi w zakresie kryptoaktywów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 2023/1114, w tym wykonującego usługi w zakresie stakingu lub usługi w zakresie pożyczania kryptoaktywów, innego niż dostawca usług w zakresie kryptoaktywów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia 2023/1114;

5) osobie kontrolującej - rozumie się przez to beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

6) osobie raportowanej - rozumie się przez to osobę z państwa uczestniczącego inną niż:

a) podmiot, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 47,

b) podmiot będący podmiotem powiązanym podmiotu określonego w lit. a,

c) podmiot rządowy w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 31, organizacja międzynarodowa w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 19 lub bank centralny w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 3,

d) instytucja finansowa w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8 niebędąca podmiotem inwestującym w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 29 lit. b;

7) osobie z państwa uczestniczącego - rozumie się przez to osobę fizyczną lub podmiot będące rezydentem państwa uczestniczącego na podstawie przepisów prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego, lub masę spadkową po osobie zmarłej, która była rezydentem państwa uczestniczącego, przy czym podmiot niemający rezydencji do celów podatkowych, z wyłączeniem trustu niebędącego aktywnym podmiotem, traktuje się jako rezydenta państwa, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu tego podmiotu;

8) państwie uczestniczącym - rozumie się przez to:

a) Rzeczpospolitą Polską oraz inne państwo członkowskie,

b) państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o użytkownikach kryptoaktywów;

9) podmiocie - rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trust, a także umowę, w szczególności spółki cywilnej, na podstawie której strony, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować określone w niej cele lub zadania;

10) podmiocie powiązanym - rozumie się przez to podmiot kontrolowany przez inny podmiot lub podmioty pozostające pod wspólną kontrolą, przy czym w celu ustalenia podmiotu kontrolowanego przez inny podmiot lub podmiotu pozostającego pod wspólną kontrolą przyjmuje się, że kontrola obejmuje ponad 50 % bezpośredniego lub pośredniego udziału w prawie głosu na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu lub w kapitale tego podmiotu;

11) procedurach z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to określone w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w wewnętrznych procedurach raportujących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów zasady stosowania przez tych raportujących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów środków bezpieczeństwa finansowego wobec klienta;

12) raportowanej detalicznej transakcji płatniczej - rozumie się przez to transfer raportowanych kryptoaktywów w zamian za towary lub usługi o wartości przekraczającej równowartość 50 000 dolarów amerykańskich;

13) raportowanej transakcji - rozumie się przez to transakcję wymiany oraz transfer raportowanych kryptoaktywów;

14) raportowanym kryptoaktywie - rozumie się przez to kryptoaktywo inne niż:

a) cyfrowa waluta fiat emitowana przez bank centralny w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 3 lub inną władzę monetarną,

b) pieniądz elektroniczny w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 26a,

c) kryptoaktywo, w odniesieniu do którego raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów określił, że nie można go stosować do celów płatności lub inwestycji;

15) raportującym dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów - rozumie się przez to dostawcę usług w zakresie krypto-aktywów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia 2023/1114 oraz operatora kryptoaktywów, którzy dokonują transakcji wymiany na rzecz lub w imieniu użytkownika raportowanego świadcząc:

a) usługę w zakresie kryptoaktywów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 2023/1114 lub

b) usługę w zakresie stakingu, lub

c) usługę w zakresie pożyczania kryptoaktywów;

16) TIN - rozumie się przez to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym NIP lub PESEL;

17) transferze - rozumie się przez to transakcję polegającą na przeniesieniu raportowanego kryptoaktywa z adresu lub na adres kryptoaktywa jednego użytkownika kryptoaktywów lub z rachunku lub na rachunek jednego użytkownika kryptoaktywów, będący innym rachunkiem niż rachunek prowadzony przez raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów na rzecz tego samego użytkownika kryptoaktywów, o ile raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów nie może określić, na podstawie wiedzy dostępnej raportującemu dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów w momencie transakcji, że dana transakcja jest transakcją wymiany;

18) truście (trust) - rozumie się przez to trust w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 24 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

19) udziale w kapitale - rozumie się przez to:

a) udział w kapitale lub zyskach - w przypadku spółki osobowej będącej instytucją finansową w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8,

b) udział w kapitale rozumiany jako udział posiadany przez osobę traktowaną jako założyciel lub beneficjent trustu lub inną osobę fizyczną sprawującą ostateczną lub faktyczną kontrolę nad trustem, przy czym osoba raportowana będzie traktowana jako beneficjent trustu, jeżeli taka osoba raportowana posiada prawo do otrzymywania bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem pełnomocnika, obowiązkowej wypłaty z trustu lub może otrzymywać, bezpośrednio lub pośrednio, wypłaty uznaniowe z trustu - w przypadku trustu będącego instytucją finansową w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8;

20) użytkowniku kryptoaktywów - rozumie się przez to:

a) osobę fizyczną lub podmiot, którzy są klientem raportującego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów na potrzeby dokonywania raportowanych transakcji,

b) osobę fizyczną lub podmiot, w imieniu lub na rzecz których inna osoba fizyczna lub podmiot niebędący instytucją finansową w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8 lub raportującym dostawcą usług w zakresie krypto-aktywów występują w roli użytkownika kryptoaktywów jako przedstawiciel, powiernik, pełnomocnik, osoba upoważniona do podpisywania dokumentów, doradca inwestycyjny lub pośrednik, przy czym tej innej osoby fizycznej i podmiotu występujących w roli użytkownika kryptoaktywów nie uważa się za użytkownika kryptoaktywów,

c) klienta będącego kontrahentem akceptanta w odniesieniu do raportowanych detalicznych transakcji płatniczych - w przypadku gdy raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów świadczy, w imieniu lub na rzecz akceptanta, usługę polegającą na przeprowadzeniu raportowanych detalicznych transakcji płatniczych, oraz ma obowiązek zweryfikowania tożsamości takiego klienta w związku z raportowaną detaliczną transakcją płatniczą zgodnie z procedurami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

21) użytkowniku raportowanym - rozumie się przez to użytkownika kryptoaktywów będącego osobą raportowaną;

22) walucie fiat - rozumie się przez to oficjalną walutę państwa, emitowaną przez państwo lub wyznaczone przez państwo bank centralny w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 3 lub inną władzę monetarną, w postaci banknotów lub monet lub w postaci cyfrowej waluty, w tym rezerwy bankowe, przy czym pojęcie to obejmuje również pieniądze banków komercyjnych oraz instrumenty pieniądza elektronicznego, w tym pieniądz elektroniczny w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 26a.

2. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 12, przelicza się na złote według średniego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego, za który przekazywana jest informacja, o której mowa w art. 88l ust. 1.

3. Przez transakcję wymiany, o której mowa w ust. 1 pkt 13, 15 i 17, rozumie się nabycie lub sprzedaż raportowanych kryptoaktywów oraz wymianę w ramach jednego rodzaju raportowanego kryptoaktywa albo w ramach wielu rodzajów raportowanych kryptoaktywów.

Rozdział 2

Obowiązki raportujących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów



Art. 88f. 1. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest obowiązany do:

1) stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych określonych w niniejszym dziale;

2) rejestrowania czynności podejmowanych w ramach procedur należytej staranności;

3) gromadzenia dokumentacji wymaganej w ramach stosowania procedur należytej staranności, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej użytkowników kryptoaktywów oraz osób kontrolujących.

2. Rejestrowanie czynności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje rejestrację daty, rodzaju oraz opisu przeprowadzonej czynności i może następować z wykorzystaniem innych rejestrów prowadzonych w szczególności na potrzeby procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Art. 88g. 1. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów przechowuje:

1) rejestr czynności, o którym mowa w art. 88f ust. 1 pkt 2,

2) dokumentację, o której mowa w art. 88f ust. 1 pkt 3,

3) informacje, o których mowa w art. 88l ust. 1

- dotyczące użytkownika kryptoaktywów objętego obowiązkiem raportowania, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek przekazania informacji o tym użytkowniku.

2. W przypadku likwidacji, połączenia, podziału oraz przekształcenia raportującego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów do przechowywania informacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Art. 88h. 1. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów podlega obowiązkom, o których mowa w niniejszym dziale, jeżeli jest:

1) podmiotem, który może w Rzeczypospolitej Polskiej jako macierzystym państwie członkowskim w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 33 lit. f rozporządzenia 2023/1114 świadczyć usługi w zakresie kryptoaktywów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 2023/1114, w tym wykonywać usługi w zakresie stakingu lub usługi w zakresie pożyczania kryptoaktywów;

2) podmiotem innym niż określony w pkt 1 albo osobą fizyczną będącymi rezydentami do celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) podmiotem innym niż określony w pkt 1 zarejestrowanym lub utworzonym w Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada podmiotowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej lub jest obowiązany składać w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów prawa podatkowego, deklaracje dotyczące jego dochodów;

4) podmiotem innym niż określony w pkt 1 zarządzanym z Rzeczypospolitej Polskiej;

5) podmiotem innym niż określony w pkt 1 lub osobą fizyczną, których stałe miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów podlega obowiązkom, o których mowa w niniejszym dziale, w odniesieniu do raportowanych transakcji dokonywanych za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów będący podmiotem nie jest obowiązany do spełniania obowiązków określonych w niniejszym dziale, którym podlega zgodnie z ust. 1 pkt 3-5, jeżeli równoważne obowiązki zostały spełnione przez tego raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie uczestniczącym, w którym ten raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest rezydentem do celów podatkowych.

4. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów będący podmiotem nie jest obowiązany do spełniania obowiązków określonych w niniejszym dziale, którym podlega zgodnie z ust. 1 pkt 4 i 5, jeżeli równoważne obowiązki zostały spełnione przez tego raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie uczestniczącym ze względu na to, że ten raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest podmiotem, który:

1) został zarejestrowany lub utworzony na mocy prawa tego innego państwa uczestniczącego oraz

2) posiada podmiotowość prawną w tym innym państwie uczestniczącym, o którym mowa w pkt 1, lub jest obowiązany składać w związku z osiąganymi dochodami organom podatkowym tego innego państwa uczestniczącego zeznania podatkowe lub deklaracje dotyczące podatku.

5. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów będący podmiotem nie jest obowiązany do spełniania obowiązków określonych w niniejszym dziale, którym podlega zgodnie z ust. 1 pkt 5, jeżeli równoważne obowiązki zostały spełnione przez tego raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie uczestniczącym, z którego ten raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest zarządzany.

6. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów będący osobą fizyczną nie jest obowiązany do spełniania obowiązków określonych w niniejszym dziale, którym podlega zgodnie z ust. 1 pkt 5, jeżeli równoważne obowiązki zostały spełnione przez tego raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie uczestniczącym, w którym ten raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest rezydentem do celów podatkowych.

Art. 88i. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów nie jest obowiązany do spełniania obowiązków określonych w niniejszym dziale, którym podlega zgodnie z art. 88h ust. 1 pkt 2-5, jeżeli przedłożył Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdawczość, powiadomienie zawierające informacje określone w art. 88zf ust. 3 pkt 1 lit. a-f oraz wskazanie państwa uczestniczącego, w którym będzie wykonywał obowiązki, wraz z oświadczeniem, że równoważne obowiązki zostaną spełnione przez niego na podstawie przepisów wskazanego w powiadomieniu innego państwa uczestniczącego zgodnie z kryteriami równoważnymi kryteriom określonym w art. 88h ust. 1 pkt 2-5.

Art. 88j. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów nie jest obowiązany do spełniania obowiązków określonych w niniejszym dziale w odniesieniu do raportowanych transakcji, jakich dokonuje za pośrednictwem oddziału w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie uczestniczącym, jeżeli w odniesieniu do tych transakcji równoważne obowiązki zostały przez niego spełnione w tym innym państwie uczestniczącym.

Rozdział 3

Procedury sprawozdawcze

Art. 88k. Obowiązkiem raportowania są objęci użytkownicy kryptoaktywów, którzy:

1) są użytkownikami raportowanymi lub

2) posiadają co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną.

Art. 88l. 1. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o użytkownikach kryptoaktywów objętych obowiązkiem raportowania za okres roku kalendarzowego, zwaną dalej „informacją o użytkownikach kryptoaktywów”, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego:

1) utworzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) za pomocą oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego adres jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. W przypadku użytkowników raportowanych z państw uczestniczących, o których mowa w art. 88e ust. 1 pkt 8 lit. b, obowiązek przekazania informacji o użytkownikach kryptoaktywów obejmuje użytkowników raportowanych z tych państw i terytoriów, które zostały zamieszczone na liście, o której mowa w ust. 3, dotyczącej obowiązku raportowania za dany rok kalendarzowy.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych corocznie, w terminie do dnia 1 marca, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” listę:

1) państw uczestniczących, o których mowa w art. 88e ust. 1 pkt 8 lit. b,

2) państw i terytoriów, które podjęły działania w celu zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 88e ust. 1 pkt 8 lit. b

- objętych obowiązkiem raportowania za rok kalendarzowy poprzedzający rok ogłoszenia tej listy, uwzględniając konieczność wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 88zq ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o użytkownikach kryptoaktywów, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w informacji o użytkownikach kryptoaktywów oraz potrzebę jej ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Art. 88m. Informacja o użytkownikach kryptoaktywów zawiera:

1) w przypadku:

a) użytkownika raportowanego będącego osobą fizyczną - imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, każdy TIN nadany temu użytkownikowi przez państwo rezydencji oraz datę i miejsce urodzenia,

b) użytkownika raportowanego będącego podmiotem - nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji oraz każdy TIN nadany temu użytkownikowi przez państwo rezydencji,

c) podmiotu, który po zastosowaniu procedur należytej staranności zgodnie z rozdziałem 4 zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną:

- nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji, każdy TIN nadany temu podmiotowi przez państwo rezydencji, oraz

- imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, każdy TIN nadany danej osobie kontrolującej przez państwo rezydencji oraz datę i miejsce urodzenia każdej osoby kontrolującej, jak również rolę lub role, na podstawie których dana osoba raportowana jest osobą kontrolującą ten podmiot;

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres, każdy TIN nadany operatorowi kryptoaktywów przez państwo rezydencji i, jeżeli dotyczy, numer, o którym mowa w art. 88zg ust. 1, oraz globalny identyfikator podmiotu prawnego według ISO 17442 raportującego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów;

3) w odniesieniu do każdego użytkownika raportowanego, dla każdego rodzaju raportowanego kryptoaktywa, w przypadku którego raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów w roku kalendarzowym przeprowadził raportowane transakcje, w stosownych przypadkach:

a) pełną nazwę rodzaju raportowanego kryptoaktywa,

b) łączną kwotę wpłaconą brutto, łączną liczbę jednostek oraz liczbę raportowanych transakcji - w przypadku gdy zostały nabyte za walutę fiat,

c) łączną otrzymaną kwotę brutto, łączną liczbę jednostek oraz liczbę raportowanych transakcji w związku z przypadkami zbycia za walutę fiat,

d) łączną rzeczywistą wartość rynkową, łączną liczbę jednostek oraz liczbę raportowanych transakcji w związku z przypadkami nabycia za inne raportowane kryptoaktywa,

e) łączną rzeczywistą wartość rynkową, łączną liczbę jednostek oraz liczbę raportowanych transakcji w związku z przypadkami zbycia za inne raportowane kryptoaktywa,

f) łączną rzeczywistą wartość rynkową, łączną liczbę jednostek oraz liczbę raportowanych detalicznych transakcji płatniczych,

g) łączną rzeczywistą wartość rynkową, łączną liczbę jednostek oraz liczbę raportowanych transakcji z podziałem na rodzaje transferu, jeżeli są one znane raportującemu dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, w odniesieniu do transferów do użytkownika raportowanego, innych niż w lit. b oraz d,

h) łączną rzeczywistą wartość rynkową, łączną liczbę jednostek oraz liczbę raportowanych transakcji z podziałem na rodzaje transferu, jeżeli są one znane raportującemu dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, w odniesieniu do transferów dokonanych przez użytkownika raportowanego, innych niż w lit. c, e oraz f,

i) łączną rzeczywistą wartość rynkową, a także łączną liczbę jednostek transferów dokonanych przez raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów na adresy rozproszonego rejestru, o których mowa w art. 3 pkt 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849 (Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 1), co do których nie ma informacji, że są powiązane z osobą fizyczną lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub instytucją finansową w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8.

Art. 88n. 1. W informacji o użytkownikach kryptoaktywów kwotę wpłaconą lub otrzymaną wskazuje się w walucie fiat, w której ją wpłacono lub otrzymano.

2. Jeżeli kwoty wpłacono lub otrzymano w więcej niż jednej walucie fiat, raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów ustala walutę, w której kwoty zostaną wyrażone w informacji o użytkownikach kryptoaktywów, przeliczaną na moment realizacji raportowanej transakcji w sposób konsekwentnie stosowany przez raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów.

3. Rzeczywistą wartość rynkową, o której mowa w art. 88m pkt 3 lit. d-i, określa się i zgłasza w jednej walucie wycenianej na moment realizacji raportowanej transakcji w sposób konsekwentnie stosowany przez raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów.

4. W informacji o użytkownikach kryptoaktywów wskazuje się walutę fiat, w której wyrażone są kwoty, o których mowa w art. 88m.

Art. 88o. 1. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów może skorygować uprzednio złożoną informację o użytkownikach kryptoaktywów.

2. Uprawnienie do skorygowania informacji o użytkownikach kryptoaktywów:

1) ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli, o której mowa w rozdziale 6 - w zakresie objętym tą kontrolą;

2) przysługuje nadal po zakończeniu tej kontroli.

3. Korekta informacji o użytkownikach kryptoaktywów złożona w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zawiadamia składającego korektę o jej bezskuteczności.

Rozdział 4

Procedury należytej staranności

Art. 88p. Użytkownika kryptoaktywów uznaje się za użytkownika raportowanego począwszy od dnia, w którym został zidentyfikowany jako taki użytkownik na podstawie procedur określonych w niniejszym rozdziale.

Art. 88q. 1. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów uznaje użytkownika kryptoaktywów za rezydenta do celów podatkowych w państwie uczestniczącym na podstawie oświadczenia tego użytkownika kryptoaktywów.

2. Jeżeli użytkownik kryptoaktywów będący podmiotem oświadczy, że nie ma rezydencji do celów podatkowych, raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów może, w celu uznania tego użytkownika kryptoaktywów za rezydenta do celów podatkowych w państwie uczestniczącym, polegać na miejscu jego faktycznego zarządu lub na adresie jego głównego miejsca prowadzenia działalności.

3. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów uznaje osobę kontrolującą użytkownika kryptoaktywów będącego podmiotem za rezydenta do celów podatkowych w państwie uczestniczącym na podstawie oświadczenia użytkownika kryptoaktywów lub tej osoby kontrolującej.

Art. 88r. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów występuje do użytkownika kryptoaktywów o złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 88q ust. 1, w momencie nawiązywania relacji z tym użytkownikiem kryptoaktywów.

Art. 88s. 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 88q ust. 1, stanowi podstawę do uznania użytkownika krypto-aktywów lub osoby kontrolującej za rezydenta do celów podatkowych w państwie uczestniczącym, jeżeli zawiera:

1) w przypadku użytkownika kryptoaktywów będącego osobą fizyczną lub osoby kontrolującej:

a) nazwisko, imię lub imiona oraz datę i miejsce urodzenia,

b) aktualny adres miejsca zamieszkania,

c) państwo lub państwa rezydencji podatkowej,

d) każdy TIN, który został nadany przez państwo rezydencji podatkowej;

2) w przypadku użytkownika kryptoaktywów będącego podmiotem:

a) nazwę,

b) aktualny adres siedziby,

c) państwo lub państwa rezydencji podatkowej,

d) każdy TIN, który został nadany przez państwo rezydencji podatkowej,

e) informacje, o których mowa w pkt 1, dotyczące każdej osoby kontrolującej tego użytkownika kryptoakty-wów, chyba że taka osoba kontrolująca przedstawiła oświadczenie zgodnie z pkt 1 oraz, jeżeli nie zostało to określone na podstawie procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wskazała rolę lub role, na podstawie których osoba raportowana jest osobą kontrolującą tego użytkownika kryptoaktywów - w przypadku użytkownika kryptoaktywów innego niż aktywny podmiot lub podmiot wymieniony w art. 88e ust. 1 pkt 6 lit. a-d,

f) informacje o okolicznościach, które uzasadniają, że użytkownik kryptoaktywów uznaje się za aktywny podmiot lub podmiot wymieniony w art. 88e ust. 1 pkt 6 lit. a-d - w przypadku takiego użytkownika kryptoaktywów.

2. Występując z żądaniem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 88q ust. 1, raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów może dokonać wstępnego wypełnienia tego oświadczenia na podstawie posiadanych przez niego informacji lub informacji uzyskanych od użytkownika kryptoaktywów, z wyłączeniem informacji o państwie rezydencji.

3. Oświadczenia, o których mowa w art. 88q ust. 1 i 3, są składane przez użytkownika kryptoaktywów lub jego osoby kontrolujące pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i zawierają klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Na potrzeby uznania użytkownika kryptoaktywów lub osoby kontrolującej za rezydenta do celów podatkowych w państwie uczestniczącym raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów może polegać na oświadczeniu przyjętym już do innych celów podatkowych, pod warunkiem że takie oświadczenie spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1 i 3.

Art. 88t. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów weryfikuje poprawność i rzetelność oświadczeń, o których mowa w art. 88q ust. 1 i 3, na podstawie uzyskanych informacji w związku z nawiązaniem relacji, w tym na podstawie dokumentacji zgromadzonej zgodnie z procedurami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Art. 88u. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów nie może uznać rezydencji do celów podatkowych użytkownika kryptoaktywów lub osoby kontrolującej użytkownika kryptoaktywów będącego podmiotem na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 88q ust. 1 i 3, w przypadku powzięcia wątpliwości co do ich poprawności lub rzetelności.

Art. 88v. 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 88q ust. 1, spełniające wymogi, o których mowa w art. 88s ust. 1 i 3, stanowi część dokumentacji wymaganej do dokonywania raportowanych transakcji.

2. Jeżeli użytkownik kryptoaktywów w przypadku, o którym mowa w art. 88za, pomimo dwukrotnego ponowienia wystąpienia, nie złoży raportującemu dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów aktualnego oświadczenia o rezydencji do celów podatkowych, raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest obowiązany po upływie 60 dni od dnia pierwotnego wystąpienia uniemożliwić użytkownikowi kryptoaktywów dokonywanie raportowanych transakcji do momentu złożenia tego oświadczenia przez użytkownika kryptoaktywów i potwierdzenia jego poprawności i rzetelności przez raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów zgodnie z art. 88t.

Art. 88w. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w art. 88q ust. 1, złożone przez użytkownika kryptoaktywów będącego podmiotem, którego poprawność i rzetelność potwierdzono zgodnie z art. 88t, wskazuje na to, że jest on rezydentem do celów podatkowych w państwie uczestniczącym, raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów traktuje go jako użytkownika raportowanego, chyba że ustali na podstawie oświadczenia tego użytkownika, posiadanych informacji lub informacji dostępnych publicznie, że jest on podmiotem wymienionym w art. 88e ust. 1 pkt 6 lit. a-d.

Art. 88x. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w art. 88q ust. 3, którego poprawność i rzetelność potwierdzono zgodnie z art. 88t, wskazuje na to, że osoba kontrolująca użytkownika kryptoaktywów będącego podmiotem jest rezydentem do celów podatkowych w państwie uczestniczącym, raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów traktuje go jako osobę raportowaną.

Art. 88y. Użytkownik kryptoaktywów lub jego osoba kontrolująca są obowiązani poinformować raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów o zmianie okoliczności, która ma wpływ na ich rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przez nich oświadczeniu, o którym mowa w art. 88q ust. 1 lub 3, stały się nieaktualne, oraz złożyć raportującemu dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Art. 88z. Zmiana okoliczności, o których mowa w art. 88y, obejmuje zmianę lub dodanie informacji odnoszących się do statusu osoby jako użytkownika kryptoaktywów, osoby kontrolującej lub osoby raportowanej, jeżeli taka zmiana lub dodanie informacji wpływają na status osoby jako użytkownika kryptoaktywów, osoby kontrolującej lub osoby raportowanej.

Art. 88za. W przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w art. 88y, skutkującej powzięciem przez raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów wątpliwości co do poprawności i rzetelności danych zawartych w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 88q ust. 1 lub 3, raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów nie uwzględnia tego oświadczenia i jest obowiązany uzyskać aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 88q ust. 1 lub 3.

Art. 88zb. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 88za, do dnia uzyskania aktualnego oświadczenia, o którym mowa w art. 88q ust. 1 lub 3, raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów traktuje odpowiednio użytkownika kryptoaktywów lub osobę kontrolującą jako rezydenta zgodnie z treścią pierwotnego oświadczenia, o którym mowa w art. 88q ust. 1 i 3.

2. W przypadku nieuzyskania aktualnego oświadczenia, o którym mowa w art. 88q ust. 1 lub 3, w terminie, o którym mowa w art. 88v ust. 2, raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów traktuje odpowiednio użytkownika kryptoaktywów lub osobę kontrolującą zarówno jako rezydenta państwa ustalonego zgodnie z treścią pierwotnego oświadczenia o rezydencji podatkowej oraz państwa, co do którego ma podstawy sądzić, że ten użytkownik krypto-aktywów lub ta osoba kontrolująca stali się jego rezydentami do celów podatkowych na skutek wystąpienia zmiany okoliczności.

Art. 88zc. 1. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów uznaje, że użytkownik kryptoaktywów będący podmiotem, a niebędący podmiotem wymienionym w art. 88e ust. 1 pkt 6 lit. a-d, ma co najmniej jedną osobę kontrolującą, na podstawie informacji zgromadzonych i przechowywanych na podstawie:

1) procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - w przypadku gdy ten raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów zgodnie z odrębnymi przepisami jest obowiązany stosować te procedury;

2) procedur zasadniczo podobnych do procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które czynią zadość wymaganiom wynikającym z dyrektywy 2015/849 - w przypadku raportującego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów innego niż określony w pkt 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli z oświadczenia, o którym mowa w art. 88q ust. 1, wynika, że użytkownik kryptoaktywów będący podmiotem jest aktywnym podmiotem.

Art. 88zd. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów będący instytucją finansową w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8 może stosować procedury należytej staranności dopełnione zgodnie z działem III rozdziałami 4, 6, 8 dla realizacji procedur należytej staranności przeprowadzanych zgodnie z niniejszym rozdziałem.

Art. 88ze. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów może korzystać z usług innej osoby w zakresie wykonywania obowiązków przewidzianych w niniejszym rozdziale. Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków ponosi raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów.

Rozdział 5

Procedura rejestracji operatorów kryptoaktywów

Art. 88zf. 1. Operator kryptoaktywów będący raportującym dostawcą usług w zakresie kryptoaktywów, który zgodnie z art. 88h ust. 1 pkt 2-5 jest obowiązany wykonywać obowiązki określone w niniejszym dziale, podlega obowiązkowi rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 88h ust. 3-6, art. 88i lub art. 88j.

2. W celu dokonania rejestracji operator kryptoaktywów składa Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej formularz rejestracyjny do dnia 31 marca roku, w którym po raz pierwszy zostanie złożona przez niego informacja o użytkownikach kryptoaktywów.

3. Formularz rejestracyjny zawiera:

1) informacje dotyczące operatora kryptoaktywów:

a) imię i nazwisko lub nazwę,

b) główny adres,

c) adres elektroniczny,

d) adresy stron internetowych,

e) każdy TIN nadany operatorowi kryptoaktywów,

f) wskazanie państw członkowskich, których rezydentami do celów podatkowych są użytkownicy raportowani,

g) wskazanie państw uczestniczących, o których mowa w art. 88e ust. 1 pkt 8 lit. b, co do których zachodzą przesłanki wymienione w art. 88h ust. 3-6 lub art. 88j;

2) informacje dotyczące pełnomocnika upoważnionego do podpisywania informacji o użytkownikach kryptoaktywów oraz korekt formularza rejestracyjnego:

a) imię, nazwisko i datę urodzenia,

b) TIN, jeżeli jest dostępny,

c) w przypadku braku TIN - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość albo inny numer identyfikacyjny,

d) państwo wydania dokumentu, o którym mowa w lit. c,

e) dane pełnomocnika oraz dane wystawcy kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, zawarte w kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego - w przypadku gdy pełnomocnik będzie opatrywał dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

f) numer PESEL pełnomocnika posługującego się podpisem zaufanym - w przypadku gdy nie są przekazywane dane, o których mowa w lit. e,

g) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych - w przypadku gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy albo osoba, o której mowa w art. 138c § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa,

h) numer telefonu,

i) adres poczty elektronicznej,

j) oświadczenie operatora kryptoaktywów o upoważnieniu pełnomocnika do podpisywania informacji o użytkownikach kryptoaktywów oraz korekt formularza rejestracyjnego.

4. Formularz rejestracyjny jest sporządzany na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Operator kryptoaktywów powiadamia niezwłocznie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zmianie informacji podanych w formularzu rejestracyjnym. Powiadomienia dokonuje się elektronicznie, za pomocą formularza rejestracyjnego, podając kompletne i aktualne dane.

6. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone na podstawie przepisów działu III rozdziału 9a ustawy - Ordynacja podatkowa obejmuje również upoważnienie do podpisywania formularza rejestracyjnego.

7. Formularz rejestracyjny może być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym w takim przypadku nie jest dopuszczalne podpisanie tego formularza przez pełnomocnika.

8. Korekta formularza rejestracyjnego w zakresie ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być podpisana zgodnie z ust. 6 i 7.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej formularza rejestracyjnego, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym formularzu oraz potrzebę jego ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Art. 88zg. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania formularza rejestracyjnego nadaje operatorowi kryptoaktywów indywidualny numer identyfikacyjny do celów sprawozdawczych, zwany dalej „indywidualnym numerem operatora kryptoaktywów”.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje potwierdzenie nadania indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów po jego nadaniu.

3. Do doręczania potwierdzenia nadania indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów oraz innych pism w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów art. 88zh-88zj przepisy działu IV rozdziału 5 ustawy - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

4. W zakresie wydawania potwierdzeń nadania indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIA ustawy - Ordynacja podatkowa.

Art. 88zh. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje postanowienie o pozostawieniu formularza rejestracyjnego bez rozpatrzenia, w przypadku gdy:

1) brak jest możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia operatora kryptoaktywów;

2) stwierdzono, że przekazany formularz rejestracyjny nie spełnia wymogów określonych dla tego formularza;

3) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dane przekazane na formularzu rejestracyjnym są fałszywe lub fikcyjne;

4) operatorowi kryptoaktywów został już nadany indywidualny numer operatora kryptoaktywów albo nadano mu numer identyfikacyjny do celów sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2011/16/UE w innym państwie członkowskim;

5) operator kryptoaktywów nie spełnia warunków uznania go za raportującego dostawcę usług w zakresie krypto-aktywów;

6) operatorowi kryptoaktywów cofnięto indywidualny numer operatora kryptoaktywów na podstawie art. 88zj ust. 1 pkt 4 i nie złożył on kaucji gwarancyjnej zgodnie z art. 88zj ust. 4 lub inne państwo członkowskie cofnęło operatorowi kryptoaktywów numer identyfikacyjny do celów sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2011/16/UE.

Art. 88zi. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, indywidualny numer operatora kryptoaktywów, w przypadku gdy:

1) operatorowi kryptoaktywów został uprzednio nadany indywidualny numer operatora kryptoaktywów albo nadano mu numer identyfikacyjny do celów sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2011/16/UE w innym państwie członkowskim;

2) indywidualny numer operatora kryptoaktywów nadano na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych.

2. Nie można posługiwać się unieważnionym indywidualnym numerem operatora kryptoaktywów, a unieważniony indywidualny numer operatora kryptoaktywów nie może zostać ponownie nadany.

Art. 88zj. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej cofa, w drodze decyzji, indywidualny numer operatora kryptoaktywów, w przypadku gdy:

1) operator kryptoaktywów powiadomi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 88zf ust. 4-7, że zaprzestał działalności jako operator kryptoaktywów i nie posiada już użytkowników raportowanych w Unii Europejskiej, przekazując w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

a) imię i nazwisko lub nazwę,

b) główny adres,

c) adres elektroniczny,

d) indywidualny numer operatora kryptoaktywów,

e) każdy TIN nadany raportującemu operatorowi kryptoaktywów spoza Unii Europejskiej oraz, jeżeli jest dostępny, numer identyfikacji VAT,

f) datę zaprzestania prowadzenia działalności jako operator kryptoaktywów;

2) mimo braku powiadomienia, o którym mowa w pkt 1, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że działalność osoby fizycznej lub podmiotu jako operatora kryptoaktywów została zakończona;

3) osoba fizyczna lub podmiot przestały spełniać warunki uznania za operatora kryptoaktywów;

4) operator kryptoaktywów nie zrealizował obowiązku, o którym mowa w art. 88l ust. 1, pomimo wezwań, o których mowa w art. 88zu.

2. Decyzję o cofnięciu indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, podejmuje się w terminie 90 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 88zu ust. 1, lecz niewcześniej niż przed upływem terminu, o którym mowa w art. 88zu ust. 2.

3. Nie można posługiwać się cofniętym indywidualnym numerem operatora kryptoaktywów, a cofnięty indywidualny numer operatora kryptoaktywów nie może zostać ponownie nadany.

4. Ponowne nadanie indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów operatorowi kryptoaktywów, któremu cofnięto taki indywidualny numer operatora kryptoaktywów na podstawie ust. 1 pkt 4, jest dopuszczalne po złożeniu Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej kaucji gwarancyjnej w wysokości od 100 000 zł do 1 000 000 zł, określonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji.

5. Kaucję gwarancyjną składa się w formie:

1) depozytu pieniężnego lub

2) gwarancji bankowych, lub

3) obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu.

6. Kaucja gwarancyjna jest utrzymywana do momentu:

1) wykonania przez operatora kryptoaktywów obowiązku, o którym mowa w art. 88l ust. 1;

2) zakończenia prowadzenia działalności, z którą wiąże się nadanie indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów.

7. Od złożonej kaucji gwarancyjnej nie są naliczane odsetki.

8. Ustalając wysokość kaucji gwarancyjnej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej uwzględnia zakres niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 88l ust. 1, oraz dotychczasowe wykonywanie określonych ustawą obowiązków przez operatora kryptoaktywów, któremu cofnięto indywidualny numer operatora kryptoaktywów, a także wysokość jego całkowitego obrotu za rok obrotowy poprzedzający rok określenia kaucji gwarancyjnej, a w przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność - za okres od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do dnia wszczęcia postępowania o cofnięcie indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów.

9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowań w sprawie pozostawienia formularza rejestracyjnego bez rozpatrzenia oraz unieważnienia i cofnięcia indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy - Ordynacja podatkowa.

10. Decyzja o unieważnieniu indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów oraz decyzja o cofnięciu indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów są natychmiast wykonalne.

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przyjmowania i zwrotu kaucji gwarancyjnej, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego udokumentowania przyjęcia i zwrotu kaucji.

Rozdział 6

Kontrola raportujących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów

Art. 88zk. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza kontrolę wykonywania przez raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych, zwaną dalej w niniejszym dziale „kontrolą”.

Art. 88zl. Występując z żądaniem, o którym mowa w art. 286 § 1 pkt 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, kierowanym do raportującego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, kontrolujący jest obowiązany zwracać szczególną uwagę na zasadę wzajemnego zaufania między instytucjami finansowymi a ich klientami.

Art. 88zm. 1. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami kontroli zawartymi w protokole, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne dowody.

2. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

3. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 1 przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

4. Kontrola kończy się wynikiem kontroli w dniu jego doręczenia. Wynik kontroli sporządza się na podstawie protokołu kontroli, zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz zawiadomienia o sposobie ich załatwienia.

5. Wynik kontroli zawiera:

1) oznaczenie organu kontrolującego;

2) oznaczenie kontrolowanego;

3) datę wydania;

4) podstawę prawną;

5) opis przebiegu kontroli;

6) końcowe ustalenia i wnioski zawierające informację o stwierdzeniu nieprawidłowości albo ich braku;

7) wskazanie terminu usunięcia nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli wynik kontroli został utrwalony w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty tej osoby.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 7, nie może być krótszy niż miesiąc ani dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia wyniku kontroli.

7. Kontrolowany jest obowiązany poinformować organ kontrolujący o sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich nieusunięcia bez zbędnej zwłoki, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

Art. 88zn. 1. W przypadku wystąpienia uchybień lub nieprawidłowości, których wyjaśnienie nie wymaga przeprowadzenia kontroli, raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów, na sporządzone na piśmie żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jest obowiązany do udzielenia informacji niezbędnych do ich wyjaśnienia.

2. W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres żądanych informacji oraz termin ich przekazania, nie-krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania żądania.

Art. 88zo. 1. Jeżeli zawarto porozumienie sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy, którego głównym celem lub jednym z głównych celów jest uniknięcie obowiązku stosowania procedur należytej staranności lub procedur sprawozdawczych, a sposób działania był sztuczny, uznaje się na potrzeby obowiązków określonych w przepisach niniejszego działu, że takie porozumienie nie zostało zawarte.

2. Sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że działając rozsądnie i kierując się zgodnymi z prawem celami zastosowano by ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

3. Przez porozumienie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się czynność podejmowaną lub zespół czynności podejmowanych w celu uniknięcia obowiązku stosowania procedur należytej staranności lub procedur sprawozdawczych.

Art. 88zp. 1. Żądanie, o którym mowa w art. 88zn ust. 1, oraz żądanie kierowane w toku kontroli do kontrolowanego oznacza się klauzulą „Tajemnica skarbowa”, a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Do doręczania pism w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów niniejszego rozdziału przepisy działu IV rozdziału 5 ustawy - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy działu IV rozdziału 1, z wyłączeniem art. 127 i art. 128, rozdziału 2, rozdziału 3, z wyłączeniem art. 133 i art. 133a, rozdziału 3a, rozdziału 4, z wyłączeniem art. 139, rozdziałów 5, 6, 9-11, 14, 16, 22 i 23 oraz działu VI, z wyłączeniem art. 281, art. 282a, art. 291 i art. 292, ustawy - Ordynacja podatkowa.

Rozdział 7

Obowiązki organu

Art. 88zq. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje właściwemu organowi państwa uczestniczącego informacje o użytkownikach kryptoaktywów będących rezydentami tych państw, uzyskane od raportujących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, zawierające dane określone w art. 88m.

2. Jeżeli z porozumienia, o którym mowa w art. 88e ust. 1 pkt 8 lit. b, lub oświadczenia złożonego przez państwo uczestniczące wynika, że informacje, o których mowa w ust. 1, nie są przekazywane, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Art. 88zr. Informacje, o których mowa w art. 88zq ust. 1, są przekazywane raz w roku, w terminie do dnia 30 września roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczą.

Art. 88zs. 1. Wymiana informacji, o których mowa w art. 88zq ust. 1, odbywa się za pomocą standardowego formularza, o którym mowa w art. 20 ust. 5 lit. c dyrektywy 2011/16/UE, zgodnie z mającymi zastosowanie ustaleniami praktycznymi przyjętymi na podstawie art. 21 dyrektywy 2011/16/UE.

2. Wymiana informacji, o których mowa w art. 88zq ust. 1, z państwami uczestniczącymi, o których mowa w art. 88e ust. 1 pkt 8 lit. b, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej według formatu określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie wymagań oraz standardów określonych przez OECD w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji o użytkownikach kryptoaktywów.

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej w celu usprawnienia współpracy może zawierać z właściwym organem innego państwa porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegółowego sposobu i trybu wymiany informacji o użytkownikach kryptoaktywów.

Art. 88zt. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej powiadamia właściwe organy państw członkowskich oraz Komisję Europejską o indywidualnym numerze operatora kryptoaktywów.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie usuwa operatora kryptoaktywów z centralnego rejestru prowadzonego przez Komisję Europejską w przypadku unieważnienia indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów, o którym mowa w art. 88zi ust. 1, albo cofnięcia indywidualnego numeru operatora kryptoaktywów, o którym mowa w art. 88zj ust. 1.

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej powiadamia Komisję Europejską o operatorze kryptoaktywów, który nie dopełnił obowiązku rejestracji zgodnie z art. 88zf. Powiadomienia dokonuje się niezwłocznie po powzięciu uzasadnionego przypuszczenia o prowadzeniu przez podmiot lub osobę fizyczną działalności jako operator kryptoaktywów.

Art. 88zu. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wzywa raportującego dostawcę usług w zakresie krypto-aktywów, który nie przekazał informacji o użytkownikach kryptoaktywów albo przekazał informację niepełną lub zawierającą informacje błędne, do jej złożenia albo skorygowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. W przypadku niezastosowania się raportującego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów do wezwania Szef Krajowej Administracji Skarbowej ponownie wzywa raportującego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów do złożenia informacji o użytkownikach kryptoaktywów albo jej skorygowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Do doręczania wezwań przepisy działu IV rozdziału 5 ustawy - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.”;

23) w art. 90b w ust. 1 w pkt 6 skreśla się wyraz „jednorazowej”;

24) po art. 90b dodaje się art. 90c w brzmieniu:

„Art. 90c. Raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów w rozumieniu art. 88e ust. 1 pkt 15, który nie dopełnia obowiązku:

1) przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o użytkownikach kryptoaktywów zgodnie z art. 88l ust. 1, chyba że niedopełnienie obowiązku było wynikiem nieotrzymania informacji od użytkownika kryptoaktywów pomimo prawidłowych wezwań oraz zastosowania środków, o których mowa w art. 88r oraz art. 88v ust. 2,

2) zastosowania się do ponownego wezwania, o którym mowa w art. 88zu ust. 2,

3) stosowania procedur należytej staranności, w tym gromadzenia dokumentacji, określonych w przepisach działu VB rozdziału 4,

4) rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 88zf ust. 1,

5) powiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 88zf ust. 5,

6) przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji, o których mowa w art. 88zm ust. 7 lub art. 88zn ust. 1,

7) usunięcia w terminie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli, o którym mowa w art. 88zm ust. 4

- podlega karze pieniężnej.”;

25) w art. 91:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 89-90b” zastępuje się wyrazami „art. 89-90c”,

b) w ust. 2 wyrazy „art. 89-90b” zastępuje się wyrazami „art. 89-90c”,

c) w ust. 4 wyrazy „art. 89-90b” zastępuje się wyrazami „art. 89-90c”,

d) w ust. 6 wyrazy „art. 89-90b” zastępuje się wyrazami „art. 89-90c”.