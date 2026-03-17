REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 349

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 marca 2026 r.

w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o chorobach i wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe informacje niestanowiące danych osobowych oraz zakres, sposób i terminy przekazywania przez powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii, zakłady lecznicze dla zwierząt i laboratoria, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 12 oraz z 2025 r. poz. 1795), informacji o:

a) chorobach wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2002 z dnia 7 grudnia 2020 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób umieszczonych w wykazie, formatów i procedur dotyczących przedkładania unijnych programów nadzoru i programów likwidacji choroby i sprawozdawczości w ich zakresie oraz wnioskowania o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, a także komputerowego systemu informacyjnego (Dz. Urz. UE L 412 z 08.12.2020, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2020/2002”,

b) chorobach umieszczonych w wykazie innych niż choroby, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia 2020/2002,

c) wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,

d) wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe,

e) chorobach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, zwanej dalej „ustawą”;

2) szczegółowy zakres, sposób i terminy dokonywania przez Głównego Lekarza Weterynarii powiadomienia Komisji Europejskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej o wynikach monitorowania:

a) chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,

b) oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

§ 2.

1. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierają:

1) nazwę choroby, a tam, gdzie to właściwe - typ patogenu;

2) datę powzięcia podejrzenia;

3) zastosowane metody diagnostyczne;

4) szacunkową liczbę zwierząt z gatunków podatnych, w tym z podaniem szacunkowej liczby zwierząt wykazujących objawy kliniczne choroby - tam, gdzie to możliwe;

5) dodatkowe uwagi podmiotu przekazującego informacje o podejrzeniu wystąpienia choroby w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-4.

2. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 lit. a i d ustawy, zawierają:

1) nazwę choroby, a tam, gdzie to właściwe - typ patogenu;

2) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

3) liczbę zwierząt z gatunków podatnych w ognisku choroby:

a) ogółem,

b) chorych,

c) leczonych,

d) padłych,

e) zaszczepionych,

f) poddanych ubojowi lub zabitych,

g) poddanych testom lub badaniom diagnostycznym

- z podziałem na gatunki;

4) dodatkowe uwagi podmiotu przekazującego informacje dotyczące występowania chorób określonych w art. 11 ust. 2 pkt 2 lit. a i d ustawy, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-3.

3. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, zawierają:

1) nazwę choroby odzwierzęcej lub nazwę odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

2) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

3) liczbę stad lub podmiotów objętych monitorowaniem w poszczególnych miejscowościach;

4) liczbę zwierząt, z podziałem na gatunki, z gatunków podatnych w poszczególnych stadach:

a) ogółem,

b) badanych:

- ogółem,

- u których wynik badania był dodatni,

- u których wynik badania był niejednoznaczny;

5) liczbę i rodzaj pobranych próbek oraz wyniki ich badań;

6) dodatkowe uwagi podmiotu przekazującego informacje dotyczące chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-5.

4. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, zawierają:

1) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

2) opis próbki, w tym:

a) gatunek zwierzęcia, od którego pobrano próbkę,

b) rodzaj materiału pobranego do badania,

c) rodzaj i gatunek badanego odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

3) nazwy środków przeciwdrobnoustrojowych użytych w badaniu oraz wynik tego badania;

4) dodatkowe uwagi podmiotu przekazującego informacje dotyczące wyników monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-3.

§ 3.

Informacje określone w § 2 ust. 2-4 przekazuje się w terminie do 3. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacje te zostały zebrane.

§ 4.

1. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy, zawierają informacje określone w pkt 4-15 załącznika II do rozporządzenia 2020/2002.

2. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 3 lit. a i d ustawy, zawierają:

1) nazwę choroby, a tam, gdzie to właściwe - typ patogenu;

2) liczbę ognisk choroby dla każdej z chorób;

3) liczbę zwierząt z gatunków podatnych w ogniskach choroby:

a) ogółem,

b) chorych,

c) leczonych,

d) padłych,

e) zaszczepionych,

f) poddanych ubojowi lub zabitych,

g) poddanych testom lub badaniom diagnostycznym

- z podziałem na gatunki;

4) dodatkowe uwagi powiatowego lekarza weterynarii dotyczące występowania chorób określonych w art. 11 ust. 3 pkt 3 lit. a i d ustawy, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-3.

3. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy, zawierają:

1) nazwę choroby odzwierzęcej lub nazwę odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

2) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

3) liczbę stad lub podmiotów objętych monitorowaniem w poszczególnych miejscowościach;

4) liczbę zwierząt, z podziałem na gatunki, z gatunków podatnych w poszczególnych miejscowościach:

a) ogółem,

b) badanych:

- ogółem,

- u których wynik badania był dodatni,

- u których wynik badania był niejednoznaczny;

5) liczbę i rodzaj pobranych próbek oraz wyniki ich badań;

6) dodatkowe uwagi powiatowego lekarza weterynarii dotyczące chorób określonych w art. 11 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-5.

4. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy, zawierają:

1) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

2) opis próbki, w tym:

a) gatunek zwierzęcia, od którego pobrano próbkę,

b) rodzaj materiału pobranego do badania,

c) rodzaj i gatunek badanego odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

3) nazwy środków przeciwdrobnoustrojowych użytych w badaniu oraz wynik tego badania;

4) dodatkowe uwagi powiatowego lekarza weterynarii przekazującego informacje dotyczące wyników monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-3.

§ 5.

Informacje określone w § 4 ust. 2-4 przekazuje się w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacje te zostały zebrane.

§ 6.

Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, zawierają informacje określone w pkt 4 i 6 załącznika II do rozporządzenia 2020/2002.

§ 7.

1. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, zawierają informacje określone w pkt 4-15 załącznika II do rozporządzenia 2020/2002.

2. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy, zawierają:

1) nazwę choroby, a tam, gdzie to właściwe - typ patogenu;

2) nazwy powiatów, w których informacje te zostały zebrane;

3) liczbę gmin i miejscowości;

4) liczbę ognisk choroby dla każdej z chorób;

5) liczbę zwierząt z gatunków podatnych w ogniskach choroby:

a) ogółem,

b) chorych,

c) leczonych,

d) padłych,

e) zaszczepionych,

f) poddanych ubojowi lub zabitych,

g) poddanych testom lub badaniom diagnostycznym

- z podziałem na gatunki;

6) dodatkowe uwagi wojewódzkiego lekarza weterynarii dotyczące występowania chorób określonych w art. 11 ust. 3 pkt 3 lit. a i d ustawy, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-5.

3. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 3 lit. a i d ustawy, zawierają:

1) nazwę choroby odzwierzęcej lub nazwę odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

2) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

3) nazwy powiatów, w których informacje te zostały zebrane;

4) liczbę miejscowości i stad lub podmiotów objętych monitorowaniem w poszczególnych powiatach;

5) liczbę zwierząt, z podziałem na gatunki, z gatunków podatnych w poszczególnych powiatach:

a) ogółem,

b) badanych:

- ogółem,

- u których wynik badania był dodatni,

- u których wynik badania był niejednoznaczny;

6) liczbę i rodzaj pobranych próbek oraz wyniki ich badań;

7) dodatkowe uwagi wojewódzkiego lekarza weterynarii dotyczące chorób określonych w art. 11 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-6.

4. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 3 ustawy, zawierają:

1) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

2) opis próbki, w tym:

a) gatunek zwierzęcia, od którego pobrano próbkę,

b) rodzaj materiału pobranego do badania,

c) rodzaj i gatunek badanego odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

3) nazwy środków przeciwdrobnoustrojowych użytych w badaniu oraz wynik tego badania;

4) dodatkowe uwagi wojewódzkiego lekarza weterynarii przekazującego informacje dotyczące wyników monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-3.

§ 8.

Informacje określone w § 7 ust. 2-4 przekazuje się w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacje te zostały zebrane.

§ 9.

Informacje określone w § 2-8 przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego lub za pomocą systemu teleinformatycznego.

§ 10.

1. Powiadomienie, o którym mowa w art. 11 ust. 7 pkt 5 lit. c i d ustawy, zwane dalej „powiadomieniem”, zawiera informacje o tendencjach i źródłach chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, badaniach laboratoryjnych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz ogniskach chorób odzwierzęcych przenoszonych przez żywność.

2. Powiadomienie dokonywane pierwszy raz zawiera informacje dotyczące:

1) systemu monitorowania, w tym rodzaju próbek, sposobu i częstotliwości ich pobierania, definicji przypadków oraz stosowanych metod diagnostycznych;

2) działań prewencyjnych, w tym zasad przeprowadzania szczepień, ich rodzaju i częstotliwości;

3) mechanizmów zwalczania chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;

4) programu monitorowania lub skoordynowanego programu monitorowania, jeżeli zostały opracowane;

5) środków podejmowanych w przypadku dodatnich wyników badań lub wystąpienia pojedynczych przypadków chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;

6) systemów powiadamiania o występowaniu chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

7) historii występowania poszczególnych chorób odzwierzęcych lub zakażeń odzwierzęcymi czynnikami chorobotwórczymi.

3. Powiadomienie dokonywane w kolejnych latach zawiera informacje o:

1) liczbie:

a) stad zwierząt z podziałem na gatunki, w tym gatunki podatne na dane choroby odzwierzęce,

b) zwierząt z gatunków podatnych na dane choroby odzwierzęce

- z podaniem roku, w którym informacje te zostały zebrane;

2) stosowanych metodach chowu i hodowli zwierząt, o których mowa w pkt 1;

3) liczbie laboratoriów, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lub instytutów naukowo-badawczych biorących udział w monitorowaniu, wraz z ich opisem.

4. Powiadomienie dokonywane w kolejnych latach uzupełnia się w razie konieczności o informacje dotyczące:

1) zmian w systemach i metodach, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) wyników dochodzeń epizootycznych oraz dalszych badań laboratoryjnych, będących przedmiotem oddzielnego sprawozdania dla każdej kategorii;

3) oceny bieżącej sytuacji epizootycznej i epidemiologicznej oraz źródeł zakażenia;

4) zasadności uznania:

a) danej choroby za chorobę odzwierzęcą,

b) zwierząt i żywności za źródło zakażenia ludzi daną chorobą odzwierzęcą;

5) przyjętych w Rzeczypospolitej Polskiej zasad zwalczania, które mogłyby być stosowane w celu przeciwdziałania przenoszeniu odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego na ludzi;

6) działań podjętych w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z monitorowaniem chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym działań, które mogłyby być stosowane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 11.

1. Powiadomienie w zakresie dotyczącym badań laboratoryjnych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych zawiera informacje o liczbie:

1) jednostek epidemiologicznych objętych badaniem;

2) zbadanych próbek;

3) próbek, które uzyskały dodatni wynik badania;

4) przypadków wystąpienia chorób odzwierzęcych lub wyznaczonych ognisk chorób odzwierzęcych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają, jeżeli to konieczne, nazwę miejscowości lub współrzędne geograficzne miejsca, w którym wystąpiła choroba odzwierzęca lub wykryto odzwierzęcy czynnik chorobotwórczy.

3. Powiadomienie w zakresie dotyczącym ogniska choroby odzwierzęcej przenoszonej przez żywność zawiera informacje o:

1) liczbie ognisk choroby u ludzi w danym roku;

2) liczbie zachorowań u ludzi na chorobę odzwierzęcą przenoszoną przez żywność oraz o liczbie przypadków śmiertelnych spowodowanych u ludzi przez tę chorobę;

3) odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych, których wystąpienie było przyczyną wyznaczenia ogniska choroby, a jeżeli to możliwe, również o serotypach lub innych danych pozwalających na opis tych czynników;

4) przyczynie, ze względu na którą jest niemożliwe określenie odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, o których mowa w pkt 3;

5) żywności i innych czynnikach, przez które mogła być przeniesiona choroba odzwierzęca, w wyniku wystąpienia której wyznaczono ognisko choroby;

6) miejscu, w którym została wyprodukowana, umieszczona na rynku lub spożyta żywność, przez którą została przeniesiona choroba odzwierzęca;

7) czynnikach sprzyjających szerzeniu się choroby, w szczególności o niespełnieniu wymogów przy produkcji i dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

§ 12.

Powiadomień dokonuje się, przesyłając informacje za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, w którym przeprowadzono monitorowanie, w formie dokumentu elektronicznego lub za pomocą systemu teleinformatycznego.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2026 r.4)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniającą decyzję Rady 90/424/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 92/117/EWG (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 31 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 344, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 352, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 155 z 18.06.2009, str. 30 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 234).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 184 z 11.07.2022, str. 6, Dz. Urz. UE L 179 z 14.07.2023, str. 48 oraz Dz. Urz. UE L 2026/501 z 06.03.2026.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (Dz. U. poz. 2045), które traci moc z dniem 18 marca 2026 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-17
  • Data wejścia w życie: 2026-03-18
  • Data obowiązywania: 2026-03-18
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

