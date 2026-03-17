§ 2.

1. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierają:

1) nazwę choroby, a tam, gdzie to właściwe - typ patogenu;

2) datę powzięcia podejrzenia;

3) zastosowane metody diagnostyczne;

4) szacunkową liczbę zwierząt z gatunków podatnych, w tym z podaniem szacunkowej liczby zwierząt wykazujących objawy kliniczne choroby - tam, gdzie to możliwe;

5) dodatkowe uwagi podmiotu przekazującego informacje o podejrzeniu wystąpienia choroby w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-4.

2. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 lit. a i d ustawy, zawierają:

1) nazwę choroby, a tam, gdzie to właściwe - typ patogenu;

2) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

3) liczbę zwierząt z gatunków podatnych w ognisku choroby:

a) ogółem,

b) chorych,

c) leczonych,

d) padłych,

e) zaszczepionych,

f) poddanych ubojowi lub zabitych,

g) poddanych testom lub badaniom diagnostycznym

- z podziałem na gatunki;

4) dodatkowe uwagi podmiotu przekazującego informacje dotyczące występowania chorób określonych w art. 11 ust. 2 pkt 2 lit. a i d ustawy, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-3.

3. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, zawierają:

1) nazwę choroby odzwierzęcej lub nazwę odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

2) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

3) liczbę stad lub podmiotów objętych monitorowaniem w poszczególnych miejscowościach;

4) liczbę zwierząt, z podziałem na gatunki, z gatunków podatnych w poszczególnych stadach:

a) ogółem,

b) badanych:

- ogółem,

- u których wynik badania był dodatni,

- u których wynik badania był niejednoznaczny;

5) liczbę i rodzaj pobranych próbek oraz wyniki ich badań;

6) dodatkowe uwagi podmiotu przekazującego informacje dotyczące chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-5.

4. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, zawierają:

1) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

2) opis próbki, w tym:

a) gatunek zwierzęcia, od którego pobrano próbkę,

b) rodzaj materiału pobranego do badania,

c) rodzaj i gatunek badanego odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

3) nazwy środków przeciwdrobnoustrojowych użytych w badaniu oraz wynik tego badania;

4) dodatkowe uwagi podmiotu przekazującego informacje dotyczące wyników monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w zakresie innym niż informacje wymienione w pkt 1-3.