REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 350

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb i sposób szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu, w tym sposób dokumentowania czynności przeprowadzonych w związku z tym szacowaniem;

2) sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego rzeczoznawcom;

3) wzór protokołu szacowania:

a) zwierząt,

b) produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu.

§ 2.

Szacowanie zwierząt przeprowadza się przed zabiciem lub poddaniem ubojowi zwierzęcia z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej albo niezwłocznie po padnięciu zwierzęcia, jeżeli to zwierzę padło:

1) w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez ten organ albo

2) z powodu zachorowania na chorobę po dokonaniu powiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt lub w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)).

§ 3.

Wartość rynkową zwierzęcia podlegającego szacowaniu ustala się, uwzględniając:

1) w przypadku zwierząt przeznaczonych do uboju - gatunek, rasę, masę, kondycję, płeć i wiek zwierzęcia;

2) w przypadku zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36 oraz z 2025 r. poz. 1795) lub rejestrów hodowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 20 tej ustawy, lub rejestrów w rozumieniu art. 2 pkt 21 tej ustawy - gatunek, rasę albo ród lub linię hodowlaną w obrębie rasy albo mieszańca, masę, kondycję, wartość użytkową lub ocenę genetyczną oraz wiek zwierzęcia;

3) w przypadku kur niosek - kondycję, wiek w tygodniach i etap cyklu produkcyjnego;

4) w przypadku kaczek i gęsi - kondycję, typ użytkowy i etap cyklu produkcyjnego;

5) w przypadku ryb - gatunek, ilość, masę oraz wartość hodowlaną lub użytkową;

6) dokumentację hodowlaną oraz dokumenty poświadczające cenę zakupu zwierzęcia, jeżeli dokumenty te były wystawione i możliwe jest ich uzyskanie dla celów szacowania;

7) aktualną cenę rynkową zwierzęcia w dniu szacowania oraz informacje określone w przepisach w sprawie zbierania danych rynkowych.

§ 4.

1. Szacowanie produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego i pasz przeprowadza się przed ich zniszczeniem z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Wartość rynkową produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego i pasz podlegających szacowaniu ustala się, uwzględniając ich:

1) ilość;

2) jakość;

3) system utrzymania kur niosek - w przypadku jaj konsumpcyjnych;

4) rasę i typ użytkowy - w przypadku jaj wylęgowych pozyskanych od kur, kaczek, gęsi, indyków, perlic, przepiórek, kuropatw, bażantów lub strusi (Struthio camelus);

5) gatunek, rasę albo ród lub linię hodowlaną w obrębie rasy albo mieszańca i wartość hodowlaną - w przypadku materiału biologicznego innego niż jaja wylęgowe;

6) aktualną cenę rynkową w dniu szacowania oraz informacje określone w przepisach w sprawie zbierania danych rynkowych.

§ 5.

1. Szacowanie sprzętu przeprowadza się przed jego zniszczeniem z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Wartość rynkową sprzętu podlegającego szacowaniu ustala się, uwzględniając jego:

1) stopień zużycia lub stopień amortyzacji;

2) jakość;

3) aktualną cenę rynkową w dniu szacowania albo aktualną cenę rynkową sprzętu o podobnych parametrach i jakości.

§ 6.

1. Powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie po wyznaczeniu rzeczoznawców powołanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powiadamia ich o miejscu i terminie przeprowadzenia szacowania.

2. Wyznaczając miejsce i termin przeprowadzenia szacowania, bierze się pod uwagę wymagania dotyczące szacowania określone w § 2, § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1.

§ 7.

Wypłaty wynagrodzenia przysługującego rzeczoznawcom dokonuje się przelewem na rachunek płatniczy wskazany przez rzeczoznawcę albo w gotówce - w kasie powiatowego inspektoratu weterynarii.

§ 8.

1. Czynności przeprowadzone w związku z szacowaniem zwierząt dokumentuje się, sporządzając protokół szacowania zwierząt.

2. Wzór protokołu szacowania zwierząt jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 9.

1. Czynności przeprowadzone w związku z szacowaniem produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu dokumentuje się, sporządzając protokół szacowania produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu.

2. Wzór protokołu szacowania produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2026 r.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 65, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10.2018, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 3.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. poz. 1161), które traci moc z dniem 18 marca 2026 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795).

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ SZACOWANIA ZWIERZĄT]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 350)

Załącznik nr 1

WZÓR - PROTOKÓŁ SZACOWANIA ZWIERZĄT

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ SZACOWANIA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO / MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO / PASZ / SPRZĘTU]

Załącznik nr 2

WZÓR - PROTOKÓŁ SZACOWANIA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO / MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO / PASZ / SPRZĘTU1)

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-17
  • Data wejścia w życie: 2026-03-18
  • Data obowiązywania: 2026-03-18
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA