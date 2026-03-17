§ 3.

Wartość rynkową zwierzęcia podlegającego szacowaniu ustala się, uwzględniając:

1) w przypadku zwierząt przeznaczonych do uboju - gatunek, rasę, masę, kondycję, płeć i wiek zwierzęcia;

2) w przypadku zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36 oraz z 2025 r. poz. 1795) lub rejestrów hodowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 20 tej ustawy, lub rejestrów w rozumieniu art. 2 pkt 21 tej ustawy - gatunek, rasę albo ród lub linię hodowlaną w obrębie rasy albo mieszańca, masę, kondycję, wartość użytkową lub ocenę genetyczną oraz wiek zwierzęcia;

3) w przypadku kur niosek - kondycję, wiek w tygodniach i etap cyklu produkcyjnego;

4) w przypadku kaczek i gęsi - kondycję, typ użytkowy i etap cyklu produkcyjnego;

5) w przypadku ryb - gatunek, ilość, masę oraz wartość hodowlaną lub użytkową;

6) dokumentację hodowlaną oraz dokumenty poświadczające cenę zakupu zwierzęcia, jeżeli dokumenty te były wystawione i możliwe jest ich uzyskanie dla celów szacowania;

7) aktualną cenę rynkową zwierzęcia w dniu szacowania oraz informacje określone w przepisach w sprawie zbierania danych rynkowych.