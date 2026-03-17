Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 350
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 marca 2026 r.
w sprawie szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowy tryb i sposób szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu, w tym sposób dokumentowania czynności przeprowadzonych w związku z tym szacowaniem;
2) sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego rzeczoznawcom;
3) wzór protokołu szacowania:
a) zwierząt,
b) produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu.
§ 2.
1) w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez ten organ albo
2) z powodu zachorowania na chorobę po dokonaniu powiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt lub w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)).
§ 3.
1) w przypadku zwierząt przeznaczonych do uboju - gatunek, rasę, masę, kondycję, płeć i wiek zwierzęcia;
2) w przypadku zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36 oraz z 2025 r. poz. 1795) lub rejestrów hodowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 20 tej ustawy, lub rejestrów w rozumieniu art. 2 pkt 21 tej ustawy - gatunek, rasę albo ród lub linię hodowlaną w obrębie rasy albo mieszańca, masę, kondycję, wartość użytkową lub ocenę genetyczną oraz wiek zwierzęcia;
3) w przypadku kur niosek - kondycję, wiek w tygodniach i etap cyklu produkcyjnego;
4) w przypadku kaczek i gęsi - kondycję, typ użytkowy i etap cyklu produkcyjnego;
5) w przypadku ryb - gatunek, ilość, masę oraz wartość hodowlaną lub użytkową;
6) dokumentację hodowlaną oraz dokumenty poświadczające cenę zakupu zwierzęcia, jeżeli dokumenty te były wystawione i możliwe jest ich uzyskanie dla celów szacowania;
7) aktualną cenę rynkową zwierzęcia w dniu szacowania oraz informacje określone w przepisach w sprawie zbierania danych rynkowych.
§ 4.
2. Wartość rynkową produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego i pasz podlegających szacowaniu ustala się, uwzględniając ich:
1) ilość;
2) jakość;
3) system utrzymania kur niosek - w przypadku jaj konsumpcyjnych;
4) rasę i typ użytkowy - w przypadku jaj wylęgowych pozyskanych od kur, kaczek, gęsi, indyków, perlic, przepiórek, kuropatw, bażantów lub strusi (Struthio camelus);
5) gatunek, rasę albo ród lub linię hodowlaną w obrębie rasy albo mieszańca i wartość hodowlaną - w przypadku materiału biologicznego innego niż jaja wylęgowe;
6) aktualną cenę rynkową w dniu szacowania oraz informacje określone w przepisach w sprawie zbierania danych rynkowych.
§ 5.
2. Wartość rynkową sprzętu podlegającego szacowaniu ustala się, uwzględniając jego:
1) stopień zużycia lub stopień amortyzacji;
2) jakość;
3) aktualną cenę rynkową w dniu szacowania albo aktualną cenę rynkową sprzętu o podobnych parametrach i jakości.
§ 6.
2. Wyznaczając miejsce i termin przeprowadzenia szacowania, bierze się pod uwagę wymagania dotyczące szacowania określone w § 2, § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1.
§ 7.
§ 8.
2. Wzór protokołu szacowania zwierząt jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 9.
2. Wzór protokołu szacowania produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 10.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 65, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10.2018, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 3.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. poz. 1161), które traci moc z dniem 18 marca 2026 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 350)
Załącznik nr 1
WZÓR - PROTOKÓŁ SZACOWANIA ZWIERZĄT
Załącznik nr 2
WZÓR - PROTOKÓŁ SZACOWANIA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO / MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO / PASZ / SPRZĘTU1)
- Data ogłoszenia: 2026-03-17
- Data wejścia w życie: 2026-03-18
- Data obowiązywania: 2026-03-18
