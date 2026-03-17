Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 352

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2024 r. poz. 153 i 670 oraz z 2025 r. poz. 715) w § 4:

1) w ust. 1 wyrazy „ust. 2-4” zastępuje się wyrazami „ust. 2, 3, 3b i 4”;

2) uchyla się ust. 3a;

3) w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz Szefowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-17
  • Data wejścia w życie: 2026-04-01
  • Data obowiązywania: 2026-04-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie sposobu oznakowania materiału biologicznego bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 348

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o chorobach i wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 349

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 350

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 352

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 353

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 354

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie kaucji gwarancyjnej składanej przez operatorów kryptoaktywów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 355

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 351

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie przesyłania informacji o użytkownikach kryptoaktywów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 356

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie przesyłania formularza rejestracyjnego w zakresie automatycznej wymiany informacji o użytkownikach kryptoaktywów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 357

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 358

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 347

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora wyznaczonego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 345

USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 346

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 344

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2026 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 343

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie sposobu prowadzenia postępowania w stosunku do żołnierzy zawodowych przenoszonych na własną prośbę do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 342

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień dzikich lisów przeciwko wściekliźnie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 341

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 340

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 332

