Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 352
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w ust. 1 wyrazy „ust. 2-4” zastępuje się wyrazami „ust. 2, 3, 3b i 4”;
2) uchyla się ust. 3a;
3) w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz Szefowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-03-17
- Data wejścia w życie: 2026-04-01
- Data obowiązywania: 2026-04-01
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
