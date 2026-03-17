Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 355
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 17 marca 2026 r.
w sprawie kaucji gwarancyjnej składanej przez operatorów kryptoaktywów2)
Na podstawie art. 88zj ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1379 oraz z 2026 r. poz. 347) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) na rachunek urzędu obsługującego organ przyjmujący kaucję gwarancyjną – w przypadku gdy kaucja gwarancyjna jest składana w formie depozytu pieniężnego;
2) w urzędzie obsługującym organ przyjmujący kaucję gwarancyjną w postaci:
a) dokumentu poświadczającego udzielenie gwarancji bankowych - w przypadku gdy kaucja gwarancyjna jest składana w formie gwarancji bankowych,
b) imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez bank lub dom maklerski, potwierdzającego dokonanie blokady obligacji Skarbu Państwa, w którym została zawarta klauzula określająca, że obligacje mogą być odblokowane za zgodą organu przyjmującego kaucję gwarancyjną - w przypadku gdy kaucja gwarancyjna jest składana w formie obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu.
§ 3.
§ 4.
2. Zwrot kaucji gwarancyjnej następuje:
1) przelewem na rachunek operatora kryptoaktywów wskazany we wniosku - w przypadku kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego;
2) przez zwrot operatorowi kryptoaktywów, za pokwitowaniem, dokumentu poświadczającego udzielenie gwarancji bankowych - w przypadku kaucji gwarancyjnej złożonej w formie gwarancji bankowych;
3) przez udzielenie zgody na odblokowanie obligacji przez organ, który przyjął kaucję gwarancyjną - w przypadku kaucji gwarancyjnej złożonej w formie obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu.
§ 5.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Rady (UE) 2023/2226 z dnia 17 października 2023 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 2023/2226 z 24.10.2023).
- Data ogłoszenia: 2026-03-17
- Data wejścia w życie: 2026-03-18
- Data obowiązywania: 2026-03-18
