§ 4.

1. Zwrotu kaucji gwarancyjnej dokonuje organ, który ją przyjął, na wniosek operatora kryptoaktywów, który ją złożył, po przedstawieniu dowodu wystąpienia przesłanki określonej w art. 88zj ust. 6 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

2. Zwrot kaucji gwarancyjnej następuje:

1) przelewem na rachunek operatora kryptoaktywów wskazany we wniosku - w przypadku kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego;

2) przez zwrot operatorowi kryptoaktywów, za pokwitowaniem, dokumentu poświadczającego udzielenie gwarancji bankowych - w przypadku kaucji gwarancyjnej złożonej w formie gwarancji bankowych;

3) przez udzielenie zgody na odblokowanie obligacji przez organ, który przyjął kaucję gwarancyjną - w przypadku kaucji gwarancyjnej złożonej w formie obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu.