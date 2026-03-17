§ 2.

1. Informacja o użytkownikach kryptoaktywów jest przesyłana za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Informacja o użytkownikach kryptoaktywów przesyłana w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest opatrywana:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) podpisem zaufanym.

3. Dowodem złożenia informacji o użytkownikach kryptoaktywów jest urzędowe poświadczenie odbioru wytworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny Szefa Krajowej Administracji Skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego.

4. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru informacji o użytkownikach kryptoaktywów jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.