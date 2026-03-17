Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 357

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie przesyłania formularza rejestracyjnego w zakresie automatycznej wymiany informacji o użytkownikach kryptoaktywów2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88zf ust. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1379 oraz z 2026 r. poz. 347) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej formularza rejestracyjnego.

§ 2.

1. Formularz rejestracyjny jest przesyłany za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Formularz rejestracyjny przesyłany w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest opatrywany:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) podpisem zaufanym.

3. Dowodem złożenia formularza rejestracyjnego jest urzędowe poświadczenie odbioru wytworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny Szefa Krajowej Administracji Skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego.

4. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru formularza rejestracyjnego jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2026 r.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Rady (UE) 2023/2226 z dnia 17 października 2023 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 2023/2226 z 24.10.2023).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-17
  • Data wejścia w życie: 2026-03-18
  • Data obowiązywania: 2026-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

