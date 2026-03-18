Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 361
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 13 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 50 i 187) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 9 w ust. 1 w części wspólnej wyrazy „630 zł miesięcznie” zastępuje się wyrazami „649 zł miesięcznie”;
2) w § 10 w ust. 1 w części wspólnej wyrazy „567 zł miesięcznie” zastępuje się wyrazami „584 zł miesięcznie”.
§ 2.
§ 3.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
- Data ogłoszenia: 2026-03-18
- Data wejścia w życie: 2026-03-19
- Data obowiązywania: 2026-03-19
