§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 834) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) teleradiologia - teleradiologię, o której mowa w art. 3 pkt 47b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 1), oraz inne techniki obrazowania narządowego;”;

2) w § 4:

a) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zapewnienia wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym stanowiska opisowego, oraz warunków dotyczących opisu i przeglądu obrazów radiologicznych rejestrowanych w postaci elektronicznej, odpowiedniego do zakresu wykonywanych badań,”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) badanie radiologiczne polegające na obrazowaniu metodą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego z podaniem środka kontrastującego jest przeprowadzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjenta w przypadku ewentualnego wystąpienia powikłań po podaniu środka kontrastującego;”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wraz ze zleceniem podmiot zlecający jest obowiązany do przesłania lekarzowi, o którym mowa w pkt 2:

a) skierowania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33zd ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,

b) informacji o stanie zdrowia pacjenta w chwili wysłania zlecenia do podmiotu świadczącego,

c) dokumentacji medycznej pacjenta, w szczególności dotyczącej poprzednich badań radiologicznych w przypadku kontynuacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego,

d) informacji o wystąpieniu zdarzeń niepożądanych po podaniu środka kontrastującego, jeżeli dotyczy

- w systemie teleinformatycznym;”,

d) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) podmiot świadczący zapewnia lekarzom podmiotu zlecającego możliwość kontaktu z lekarzem, o którym mowa w pkt 2, w trakcie wykonywania usługi teleradiologicznej, o której mowa w pkt 1 lit. d.”;

3) w § 5 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) użytej metody obrazowania, zastosowanych parametrów fizycznych oraz ilości i rodzaju zastosowanego środka kontrastującego, drogi jego podania i informacji o powikłaniach po podaniu środka kontrastującego, jeżeli wystąpiły,”;

4) w § 7 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) spełniania przez podmiot świadczący wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33zd ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

7) wykonywania testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33l ust. 16 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.”.