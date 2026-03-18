Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 362
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) teleradiologia - teleradiologię, o której mowa w art. 3 pkt 47b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 1), oraz inne techniki obrazowania narządowego;”;
2) w § 4:
a) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zapewnienia wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym stanowiska opisowego, oraz warunków dotyczących opisu i przeglądu obrazów radiologicznych rejestrowanych w postaci elektronicznej, odpowiedniego do zakresu wykonywanych badań,”,
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) badanie radiologiczne polegające na obrazowaniu metodą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego z podaniem środka kontrastującego jest przeprowadzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjenta w przypadku ewentualnego wystąpienia powikłań po podaniu środka kontrastującego;”,
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wraz ze zleceniem podmiot zlecający jest obowiązany do przesłania lekarzowi, o którym mowa w pkt 2:
a) skierowania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33zd ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,
b) informacji o stanie zdrowia pacjenta w chwili wysłania zlecenia do podmiotu świadczącego,
c) dokumentacji medycznej pacjenta, w szczególności dotyczącej poprzednich badań radiologicznych w przypadku kontynuacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego,
d) informacji o wystąpieniu zdarzeń niepożądanych po podaniu środka kontrastującego, jeżeli dotyczy
- w systemie teleinformatycznym;”,
d) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) podmiot świadczący zapewnia lekarzom podmiotu zlecającego możliwość kontaktu z lekarzem, o którym mowa w pkt 2, w trakcie wykonywania usługi teleradiologicznej, o której mowa w pkt 1 lit. d.”;
3) w § 5 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) użytej metody obrazowania, zastosowanych parametrów fizycznych oraz ilości i rodzaju zastosowanego środka kontrastującego, drogi jego podania i informacji o powikłaniach po podaniu środka kontrastującego, jeżeli wystąpiły,”;
4) w § 7 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) spełniania przez podmiot świadczący wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33zd ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
7) wykonywania testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33l ust. 16 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-03-18
- Data wejścia w życie: 2026-04-02
- Data obowiązywania: 2026-04-02
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
