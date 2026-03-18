Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 366
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 stycznia 2026 r.
w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2026 r.
Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.1), Konferencja Stron zatwierdziła zmieniony Załącznik nr 1 do powyższej konwencji w drodze pisemnych konsultacji.
Zgodnie z art. 34 ust. 3 konwencji zmieniony Załącznik nr 1 wszedł w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych stron konwencji2) dnia 1 stycznia 2026 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2025 r.3), przestał obowiązywać dnia 31 grudnia 2025 r.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzona w Paryżu dnia 19 października 2005 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2007 r. poz. 999.
2) Lista stron Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., jest dostępna na stronie: https://www.unesco.org/en/legal-affairs/international-convention-against-doping-sport?hub=74450#item-1.
3) Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2025 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2025 r. poz. 722.
- Data ogłoszenia: 2026-03-18
- Data wejścia w życie: 2026-03-18
- Data obowiązywania: 2026-03-18
ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2026 r.
