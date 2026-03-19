Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 368
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 14 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 34, z 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 179, 718, 1366 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 14 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 368)
Załącznik nr 1
STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA WEDŁUG STOPNIA SŁUŻBOWEGO
|
Lp.
|
Stopień służbowy
|
Stawka
|
1
|
generał dywizji
|
2660
|
2
|
generał brygady
|
2590
|
3
|
pułkownik
|
2520
|
4
|
podpułkownik
|
2450
|
5
|
major
|
2380
|
6
|
kapitan
|
2320
|
7
|
porucznik
|
2250
|
8
|
podporucznik
|
2160
|
9
|
starszy chorąży
|
1990
|
10
|
chorąży
|
1930
|
11
|
młodszy chorąży
|
1840
|
12
|
starszy sierżant
|
1770
|
13
|
sierżant
|
1710
|
14
|
plutonowy
|
1640
|
15
|
kapral
|
1570
|
16
|
starszy szeregowy
|
1490
|
17
|
szeregowy
|
1430
Załącznik nr 2
STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ORAZ STOPNI ETATOWYCH
|
Lp.
|
Nazwa stanowiska
|
Stopień etatowy
|
Grupa uposażenia
|
Stawka w złotych
|
1
|
komendant
|
generał dywizji
|
01
|
13 870
|
2
|
zastępca komendanta
|
generał brygady
|
02
|
11 580
|
3
|
dowódca ochrony
|
pułkownik
|
03
|
10 370
|
4
|
dyrektor zarządu
|
pułkownik
|
04
|
9070
|
5
|
zastępca dyrektora zarządu
|
pułkownik
|
05
|
8570
|
6
|
główny księgowy
|
pułkownik
|
05
|
8570
|
7
|
naczelnik wydziału
|
pułkownik
|
06
|
7600
|
8
|
zastępca naczelnika wydziału
|
podpułkownik
|
07
|
7330
|
9
|
koordynator
|
podpułkownik
|
08
|
7030
|
10
|
rzecznik prasowy
|
podpułkownik
|
08
|
7030
|
11
|
radca prawny
|
podpułkownik
|
08
|
7030
|
12
|
główny specjalista
|
major
|
08
|
7030
|
13
|
kierownik sekcji
|
major
|
09
|
6390
|
14
|
psycholog
|
major
|
09
|
6390
|
15
|
lekarz
|
major
|
09
|
6390
|
16
|
kapelan
|
major
|
10
|
6030
|
17
|
audytor wewnętrzny
|
major
|
10
|
6030
|
18
|
starszy specjalista
|
major
|
10
|
6030
|
19
|
specjalista
|
kapitan
|
11
|
5580
|
20
|
ekspert
|
starszy chorąży
|
12
|
4980
|
21
|
ratownik medyczny
|
starszy chorąży
|
12
|
4980
|
22
|
pielęgniarka/pielęgniarz
|
starszy chorąży
|
12
|
4980
|
23
|
starszy funkcjonariusz
|
starszy sierżant
|
13
|
4790
|
24
|
funkcjonariusz
|
starszy sierżant
|
14
|
4590
|
25
|
kursant
|
szeregowy
|
15
|
4560
- Data ogłoszenia: 2026-03-19
- Data wejścia w życie: 2026-03-20
- Data obowiązywania: 2026-03-20
