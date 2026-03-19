Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 368

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 34, z 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 179, 718, 1366 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1971, z 2024 r. poz. 445 i 807 oraz z 2025 r. poz. 396 i 1037) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

Załącznik 1. [STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA WEDŁUG STOPNIA SŁUŻBOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 14 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 368)

Załącznik nr 1

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA WEDŁUG STOPNIA SŁUŻBOWEGO

Lp.

Stopień służbowy

Stawka
w złotych

1

generał dywizji

2660

2

generał brygady

2590

3

pułkownik

2520

4

podpułkownik

2450

5

major

2380

6

kapitan

2320

7

porucznik

2250

8

podporucznik

2160

9

starszy chorąży

1990

10

chorąży

1930

11

młodszy chorąży

1840

12

starszy sierżant

1770

13

sierżant

1710

14

plutonowy

1640

15

kapral

1570

16

starszy szeregowy

1490

17

szeregowy

1430
Załącznik 2. [STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ORAZ STOPNI ETATOWYCH]

Załącznik nr 2

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ORAZ STOPNI ETATOWYCH

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

Stawka w złotych

1

komendant

generał dywizji

01

13 870

2

zastępca komendanta

generał brygady

02

11 580

3

dowódca ochrony

pułkownik

03

10 370

4

dyrektor zarządu

pułkownik

04

9070

5

zastępca dyrektora zarządu

pułkownik

05

8570

6

główny księgowy

pułkownik

05

8570

7

naczelnik wydziału

pułkownik

06

7600

8

zastępca naczelnika wydziału

podpułkownik

07

7330

9

koordynator

podpułkownik

08

7030

10

rzecznik prasowy

podpułkownik

08

7030

11

radca prawny

podpułkownik

08

7030

12

główny specjalista

major

08

7030

13

kierownik sekcji

major

09

6390

14

psycholog

major

09

6390

15

lekarz

major

09

6390

16

kapelan

major

10

6030

17

audytor wewnętrzny

major

10

6030

18

starszy specjalista

major

10

6030

19

specjalista

kapitan

11

5580

20

ekspert

starszy chorąży

12

4980

21

ratownik medyczny

starszy chorąży

12

4980

22

pielęgniarka/pielęgniarz

starszy chorąży

12

4980

23

starszy funkcjonariusz

starszy sierżant

13

4790

24

funkcjonariusz

starszy sierżant

14

4590

25

kursant

szeregowy

15

4560
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-19
  • Data wejścia w życie: 2026-03-20
  • Data obowiązywania: 2026-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 368

