Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 369

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 13 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 1528) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 13 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 369)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4806-5030

II

4820-5110

III

4860-5190

IV

4880-5250

V

4900-5320

VI

4930-5390

VII

4950-5460

VIII

4980-5560

IX

5000-5640

X

5030-5740

XI

5050-5920

XII

5070-6130

XIII

5100-6810

XIV

5120-7590

XV

5150-8460

XVI

5300-9330

XVII

5470-10 240

XVIII

5670-11 160

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4806-5250

II

4970-5350

III

5000-5490

IV

5040-5780

V

5080-6080

VI

5120-7730

VII

5150-9630

VIII

5200-10 650

IX

5240-11 740

X

5280-12 850

XI

5320-15 580

XII

5990-18 340

XIII

6300-19 240

XIV

7500-21 770

XV

8030-22 770
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-19
  • Data wejścia w życie: 2026-03-20
  • Data obowiązywania: 2026-03-20
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

