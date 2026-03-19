Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 369
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 13 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 13 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 369)
TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
4806-5030
|
II
|
4820-5110
|
III
|
4860-5190
|
IV
|
4880-5250
|
V
|
4900-5320
|
VI
|
4930-5390
|
VII
|
4950-5460
|
VIII
|
4980-5560
|
IX
|
5000-5640
|
X
|
5030-5740
|
XI
|
5050-5920
|
XII
|
5070-6130
|
XIII
|
5100-6810
|
XIV
|
5120-7590
|
XV
|
5150-8460
|
XVI
|
5300-9330
|
XVII
|
5470-10 240
|
XVIII
|
5670-11 160
Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
4806-5250
|
II
|
4970-5350
|
III
|
5000-5490
|
IV
|
5040-5780
|
V
|
5080-6080
|
VI
|
5120-7730
|
VII
|
5150-9630
|
VIII
|
5200-10 650
|
IX
|
5240-11 740
|
X
|
5280-12 850
|
XI
|
5320-15 580
|
XII
|
5990-18 340
|
XIII
|
6300-19 240
|
XIV
|
7500-21 770
|
XV
|
8030-22 770
- Data ogłoszenia: 2026-03-19
- Data wejścia w życie: 2026-03-20
- Data obowiązywania: 2026-03-20
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia
USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności
