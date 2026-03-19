REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 372
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
Na podstawie art. 205 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 uchyla się ust. 3a;
2) w § 3 w ust. 2:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Nagrody uznaniowe lub zapomogi może przyznać także:”,
b) w pkt 3 skreśla się wyrazy „Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej,”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-03-19
- Data wejścia w życie: 2026-04-03
- Data obowiązywania: 2026-04-03
REKLAMA
REKLAMA