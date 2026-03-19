Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 374

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 marca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (Dz. U. z 2003 r. poz. 37), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (Dz. U. poz. 1425).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (Dz. U. poz. 1425), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 9 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 374)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie odbywania w kraju nauki na podstawie skierowania przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, policjant otrzymuje uposażenie oraz inne należności pieniężne w wysokości i na zasadach obowiązujących na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i należności lub na ich wysokość, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 2-6.

2. Uposażenie i należności pieniężne, o których mowa w ust. 1, przysługują w przypadku odbywania nauki lub praktyk, zwanych dalej „nauką”, w ramach:

1)2) studiów, szkoleń zawodowych lub doskonalenia zawodowego w Akademii Policji w Szczytnie, szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji, zwanych dalej „jednostką szkoleniową Policji”;

2) podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykształcenia ogólnego lub aplikacji w zawodach prawniczych poza jednostką szkoleniową Policji.

§ 2. Policjant, który egzamin wstępny na studia w Akademii Policji w Szczytnie zdał przed przyjęciem do służby w Policji, w okresie odbywania nauki otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości przewidzianej na stanowisku:3)

1) kursanta - do czasu ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego;

2) aplikanta - do czasu ukończenia szkolenia zawodowego specjalistycznego;

3) policjanta - do czasu ukończenia studiów.

§ 3. 1. Policjantowi odbywającemu naukę poza stałym miejscem zamieszkania lub pełnienia służby przysługują diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów oraz noclegów w wysokości i na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i § 6.

2. W przypadku zapewnienia policjantowi wyżywienia w miejscu odbywania nauki diety przysługują wyłącznie za czas przejazdu do tego miejsca i z powrotem.

3. Za czas pobytu w miejscu odbywania nauki policjantowi nie przysługuje ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej, jeżeli nauka odbywa się w ośrodku stanowiącym miejsce zakwaterowania i wyżywienia.

4. W dniu wolnym od zajęć przewidzianych programem kształcenia policjantowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem.

§ 4. 1. Policjantowi odbywającemu naukę w jednostce szkoleniowej Policji poza stałym miejscem zamieszkania lub pełnienia służby przysługuje zryczałtowany równoważnik pieniężny na pokrycie kosztów przejazdu do stałego miejsca zamieszkania lub służby w czasie wolnym od zajęć przewidzianych programem kształcenia, jeżeli przerwa w zajęciach wynika z ich harmonogramu i obejmuje co najmniej 3 kolejne dni kalendarzowe.

2. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości cen biletów za przejazd do stałego miejsca zamieszkania lub służby i z powrotem II klasą pociągu pośpiesznego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku nie ma połączeń kolejowych - w wysokości cen biletów za przejazd publicznymi środkami transportu autobusowego, z uwzględnieniem posiadanej przez policjanta ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

3. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1 i 2, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez policjanta wniosku o jego wypłatę wraz z potwierdzeniem prawa do jego otrzymania przez przedstawiciela jednostki szkoleniowej Policji.

§ 5. 1. Policjantowi odbywającemu naukę poza jednostką szkoleniową Policji przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, może przyznać w całości lub w części zwrot opłat za naukę pobieranych przez szkołę, uwzględniając w szczególności wyniki w nauce oraz przydatność w służbie podnoszonych kwalifikacji lub wykształcenia.

2. W przypadku przyznania prawa do zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 1, należność z tego tytułu wypłaca się w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez policjanta dowodu uiszczenia tej opłaty.

§ 6. Policjantowi odbywającemu naukę poza jednostką szkoleniową Policji nie przysługują należności, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 5, przez okres powtarzania semestru (roku) nauki.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (Dz. U. poz. 1425), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 stycznia 2003 r.

5) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących policjantom skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo studia w kraju (Dz. U. poz. 1107), zachowane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. poz. 877).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-19
  • Data wejścia w życie: 2026-03-19
  • Data obowiązywania: 2026-03-19
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 368

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 369

USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 370

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 371

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 372

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 373

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 376

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2020 r. w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 375

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 365

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki &#8222;Za zasługi dla więziennictwa&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 364

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 362

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 359

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 361

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 367

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 363

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 366

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 360

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 351

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 354

