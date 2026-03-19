Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 375

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 marca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1976), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 455);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1686).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 455), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1686), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 375)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Na podstawie art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26 i 203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Koszty, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, obejmują:

1) koszty świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w formie ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 136c ust. 1 ustawy o świadczeniach;

2) koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez:

a) pielęgniarki,

b) położne,

c) osoby, o których mowa w § 16 ust. 4a załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 400, 562, 768 i 1775 oraz z 2026 r. poz. 257)

- w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;

3) koszty świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 26 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493);

4) koszty wzrostu wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 i 2383 oraz z 2020 r. poz. 2401);

5) koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139);

6) koszty zadań zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141);

7)2) koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych na zasadach określonych w art. 139 ustawy o świadczeniach, w następstwie zmiany wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 136c ust. 1 ustawy o świadczeniach, w związku z korektą wysokości ryczałtu, o której mowa w art. 136c ust. 4 ustawy o świadczeniach, wynikającą z ograniczenia liczby profili systemu zabezpieczenia;

8)3) koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profilu świadczeń realizowanego w trybie hospitalizacji planowej albo trybie leczenia jednego dnia, o których mowa w art. 159a ust. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 455), które weszło w życie z dniem 9 kwietnia 2025 r.

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1686), które weszło w życie z dniem 4 grudnia 2025 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 września 2020 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-19
  • Data wejścia w życie: 2026-03-19
  • Data obowiązywania: 2026-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 368

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 369

REKLAMA

USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 370

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 371

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 372

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 373

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 376

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 374

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2020 r. w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 375

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 365

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki &#8222;Za zasługi dla więziennictwa&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 364

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 362

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 359

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 361

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 367

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 363

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 366

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 360

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 351

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 354

REKLAMA