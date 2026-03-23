Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 385
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 2026 r.
w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Na podstawie art. 55 ust. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439 i 1792 oraz z 2026 r. poz. 34 i 319) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 119 zł na ucznia - w przypadku klas I-III;
2) materiały ćwiczeniowe wynosi 66 zł na ucznia - w przypadku klas I-III;
3) podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
a) 222 zł na ucznia - w przypadku klasy IV,
b) 286 zł na ucznia - w przypadku klas V i VI,
c) 396 zł na ucznia - w przypadku klas VII i VIII;
4) materiały ćwiczeniowe wynosi 33 zł na ucznia - w przypadku klas IV-VIII.
§ 2.
1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 99 zł na ucznia - w przypadku klas I-III;
2) materiały ćwiczeniowe wynosi 55 zł na ucznia - w przypadku klas I-III;
3) podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
a) 185 zł na ucznia - w przypadku klasy IV,
b) 238 zł na ucznia - w przypadku klas V i VI,
c) 330 zł na ucznia - w przypadku klas VII i VIII;
4) materiały ćwiczeniowe wynosi 27,50 zł na ucznia - w przypadku klas IV-VIII.
§ 3.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-03-23
- Data wejścia w życie: 2026-04-01
- Data obowiązywania: 2026-04-01
