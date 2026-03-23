Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 385

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 55 ust. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439 i 1792 oraz z 2026 r. poz. 34 i 319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Maksymalna kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 119 zł na ucznia - w przypadku klas I-III;

2) materiały ćwiczeniowe wynosi 66 zł na ucznia - w przypadku klas I-III;

3) podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:

a) 222 zł na ucznia - w przypadku klasy IV,

b) 286 zł na ucznia - w przypadku klas V i VI,

c) 396 zł na ucznia - w przypadku klas VII i VIII;

4) materiały ćwiczeniowe wynosi 33 zł na ucznia - w przypadku klas IV-VIII.

§ 2.

W przypadku gdy w roku szkolnym 2025/2026 szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zapewniła uczniom podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, które zostały zakupione w 2025 r. oraz od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 marca 2026 r. zgodnie z art. 57 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, których koszt podlega refundacji ze środków dotacji celowej na 2026 r., wysokość maksymalnej kwoty na:

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 99 zł na ucznia - w przypadku klas I-III;

2) materiały ćwiczeniowe wynosi 55 zł na ucznia - w przypadku klas I-III;

3) podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:

a) 185 zł na ucznia - w przypadku klasy IV,

b) 238 zł na ucznia - w przypadku klas V i VI,

c) 330 zł na ucznia - w przypadku klas VII i VIII;

4) materiały ćwiczeniowe wynosi 27,50 zł na ucznia - w przypadku klas IV-VIII.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 910).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2026 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-23
  • Data wejścia w życie: 2026-04-01
  • Data obowiązywania: 2026-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

