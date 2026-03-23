REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 387
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 18 marca 2026 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-03-23
- Data wejścia w życie: 9985-12-31
- Data obowiązywania: 9985-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 18 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 379
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 381
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 382
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 383
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 380
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 378
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 385
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 386
OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 388
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 389
USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 373
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2020 r. w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 375
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 371
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 374
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 376
USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 370