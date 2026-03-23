Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 11 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 388)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2026 r. poz. 157) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SWW";

2) organy właściwe do wydawania, wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji służbowej oraz innych dokumentach SWW;

3) przypadki, w których legitymacja służbowa lub inne dokumenty SWW podlegają zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;

4) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji służbowej lub innych dokumentów SWW;

5) sposób posługiwania się legitymacją oraz innymi dokumentami SWW.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) legitymacji - rozumie się przez to legitymację służbową SWW;

2) żołnierzu SWW - rozumie się przez to żołnierza wyznaczonego na stanowisko służbowe w SWW;

3) funkcjonariuszu SWW - rozumie się przez to funkcjonariusza pełniącego służbę w SWW.

§ 3. 1) 1. Żołnierzowi SWW i funkcjonariuszowi SWW na czas pełnienia służby w SWW wydaje się legitymację.

2. Funkcjonariuszowi SWW na czas pełnienia służby w SWW można wydać książeczkę zdrowia.

§ 4. 1. W legitymacji zamieszcza się:

1) imię i nazwisko żołnierza SWW albo funkcjonariusza SWW;

2) aktualną fotografię żołnierza SWW albo funkcjonariusza SWW;

3) numer legitymacji;

4) datę ważności legitymacji;

5) informację o uprawnieniach żołnierza SWW i funkcjonariusza SWW, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

6)2) informację dla znalazcy legitymacji o konieczności dostarczenia jej do najbliższej jednostki Policji i odpowiedzialności karnej za nieuprawnione posługiwanie się legitymacją.

2. Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Organem właściwym do wydawania dokumentów, o których mowa w § 3, jest Szef SWW.

2. Szef SWW jest również właściwy do wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacjach.

3.3) Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, może wykonywać, upoważniony przez Szefa SWW, kierownik jednostki organizacyjnej SWW właściwej w sprawach kadrowych.

§ 6. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) upływu okresu jej ważności.

§ 7.4) 1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku:

1) wymiany legitymacji na nową;

2) zwolnienia ze służby w SWW;

3) wygaśnięcia stosunku służbowego.

2. Żołnierz SWW albo funkcjonariusz SWW zwraca legitymację kierownikowi jednostki organizacyjnej SWW właściwej w sprawach kadrowych, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zwrotu legitymacji dokonuje członek rodziny żołnierza SWW albo funkcjonariusza SWW lub przełożony żołnierza SWW albo funkcjonariusza SWW.

§ 7a.5) 1. Legitymacja podlega czasowemu zwrotowi w przypadku:

1) udzielenia żołnierzowi SWW urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu zdrowotnego albo urlopu okolicznościowego, o którym mowa w art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 536 i 974)6);

2) udzielenia funkcjonariuszowi SWW urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego albo urlopu zdrowotnego;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych.

2. Żołnierz SWW albo funkcjonariusz SWW zwraca legitymację kierownikowi jednostki organizacyjnej SWW właściwej w sprawach kadrowych na czas udzielonego urlopu lub zawieszenia w czynnościach służbowych.

§ 8. Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty albo zgonu żołnierza SWW lub funkcjonariusza SWW.

§ 9. 1. W przypadku utraty legitymacji żołnierz SWW lub funkcjonariusz SWW jest obowiązany niezwłocznie złożyć drogą służbową pisemny meldunek Szefowi SWW, podając w nim datę i okoliczności utraty legitymacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Szef SWW zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ją Szefowi SWW i złożyć pisemny meldunek, podając w nim datę i okoliczności jej odzyskania.

§ 10. 1. Żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.

2. Żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW, okazując legitymację, jest obowiązany czynić to w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych.

§ 11. Żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji, a w szczególności chronić ją przed utratą lub zniszczeniem.

§ 12.7) 1. Żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW, posługując się legitymacją, nie może:

1) odstępować legitymacji innej osobie;

2) przesyłać legitymacji za pośrednictwem operatora pocztowego, z wyjątkiem dokonywania takiej czynności zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209);

3) wywozić legitymacji za granicę, chyba że uzyska na to zgodę Szefa SWW.

2. W razie nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 3, żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW na czas wyjazdu deponuje legitymację w sposób określony przez kierownika jednostki organizacyjnej SWW, w której pełni służbę.

§ 13. 1. Żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW, naruszający sposób posługiwania się legitymacją, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

2. (uchylony).8)

3. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi także żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW, który z własnej winy legitymację zniszczył, uszkodził lub utracił albo nie złożył pisemnego raportu o jej utracie lub też bez usprawiedliwionych przyczyn złożył taki raport z opóźnieniem.

§ 14. 1. Książeczka zdrowia jest przeznaczona do dokonywania wpisów o stanie zdrowia funkcjonariusza SWW oraz o przebiegu jego leczenia, a także o wydanych orzeczeniach przez wojskową komisję lekarską.

2. Do dokonywania wpisów w książeczce zdrowia są właściwi lekarze udzielający funkcjonariuszowi SWW pomocy lekarskiej oraz członkowie komisji lekarskiej, o której mowa w ust. 1.

3. Wzór książeczki zdrowia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 15. Funkcjonariusz SWW otrzymuje nową książeczkę zdrowia w przypadku jej utraty lub zniszczenia, a także wyczerpania się miejsca na wpisy, o których mowa w § 14 ust. 1. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 16. (uchylony).9)

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 25 września 2006 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 388)

Załącznik nr 110)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWGO

I. OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:

1) "RZECZPOSPOLITA POLSKA";

2) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

3) "SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO".

II. CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

Legitymacja o wymiarach 70 x 184 mm wykonana na papierze z bieżącym znakiem wodnym i włóknami zabezpieczającymi, zalaminowana obustronnie folią zabezpieczającą.

AWERS

1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego, z elementami mikrotekstu.

2. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz znak Służby Wywiadu Wojskowego drukowane czarną farbą techniką offsetu.

4. Biało-czerwony element graficzny sugerujący zarys granic Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki:

a) "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

b) "SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO",

c) "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA",

d) "Ważna do 31.12.2027 r.",

e) "imię",

f) "nazwisko",

g) "Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie użyteczności publicznej są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia nieodpłatnie niezbędnej pomocy żołnierzowi SWW i funkcjonariuszowi SWW, którzy mają również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.",

h) "SZEF SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO".

6. Miejsce na fotografię, numer legitymacji, imię i nazwisko żołnierza albo funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego oraz podpis Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, które będą nanoszone w procesie personalizacji.

7. Znaki graficzne utworzone z liter SWW wykonane farbą wykazującą właściwości optycznie zmienne.

REWERS

1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego, z elementami mikrotekstu, z wizerunkiem odznaki pamiątkowej Służby Wywiadu Wojskowego i napisem "SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO".

2. Czarny napis:

"W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji.

Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.".

3. Siedmiocyfrowy numer blankietu naniesiony techniką druku typograficznego czarną farbą, dodatkowo aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

III. FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA

Folia zawiera elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

Załącznik nr 2

WZÓR KSIĄŻECZKI ZDROWIA

Opis: okładka sztywna, kolor zielony: napisy wytłoczone o widocznym odcieniu

Wewnętrzne kartki w kolorze białym - napisy koloru czarnego

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 371), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 2369), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 823 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26), która weszła w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) Przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1713), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.