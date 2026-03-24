Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 390

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 lutego 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1659), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 sierpnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (Dz. U. poz. 1319);

2) rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (Dz. U. poz. 256).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (Dz. U. poz. 1319), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (Dz. U. poz. 256), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 23 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 390)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 390)

STATUT REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

§ 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, zwana dalej „RDOŚ”, działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 1535), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. RDOŚ jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”.

2. RDOŚ jest państwową jednostką budżetową, działającą na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

3. Siedzibą RDOŚ jest Szczecin.

§ 3. 1.2) Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępców Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7, i osób zajmujących samodzielne stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8-11.

2.2) Pierwszym zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3.

3.2) Zakresy czynności zastępców Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7, i osób zajmujących samodzielne stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8-11, ustala Regionalny Dyrektor.

4.3) W przypadku nieobecności lub czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków przez Regionalnego Dyrektora jego funkcję sprawuje wyznaczony przez niego zastępca Regionalnego Dyrektora.

5. Regionalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.

§ 4. 1.4) W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko i Naprawy Szkód w Środowisku;

2)5) Wydział Obszarów Natura 2000 i Rezerwatów Przyrody;

2a)6) Wydział Ochrony Przyrody i Strategicznych Ocen;

3) Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu;

4) Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie;

5) Zespół Budżetu i Finansów;

6) Zespół Organizacyjno-Administracyjny;

7) Zespół Projektów i Zamówień Publicznych;

8) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej - radca prawny;

9) samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;

10)7) samodzielne stanowisko do spraw kadr i rozwoju zasobów ludzkich;

11)8) samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, są kierowane przez naczelników.

3. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest kierowana przez głównego księgowego.

4.9) Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, są kierowane przez kierowników.

§ 5. Przy Regionalnym Dyrektorze działają:

1) Regionalna Rada Ochrony Przyrody - realizując zadania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13);

2) Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko - realizując zadania określone w ustawie.

§ 6. Regionalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.

§ 7.10) Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7, i samodzielnych stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8-11, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

§ 8. (uchylony).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (Dz. U. poz. 256), które weszło w życie z dniem 15 marca 2025 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (Dz. U. poz. 1319), które weszło w życie z dniem 14 września 2024 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-24
  • Data obowiązywania: 2026-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

