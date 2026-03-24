REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 394
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2025 r. poz. 305 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dokumentację przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 1559);”;
2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 394)
WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ
|
Lp.
|
Nazwa choroby
|
Szczególne właściwości lub warunki służby wojskowej powodujące chorobę
|
1
|
Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych
|
2
|
Pylica płuc
|
Służba, w której istnieje narażenie na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej
|
3
|
Przewlekłe choroby układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji: toksycznych, drażniących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych (nasilone wydechy)
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par gazów, aerozoli o właściwościach uczulających (alergenów), gra na instrumentach dętych
|
4
|
Choroby spowodowane działaniem promieniowania jonizującego
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych
|
5
|
Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości
w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie pola elektromagnetycznego z zakresu mikrofal i dłuższych fal radiowych
|
6
|
Trwałe skutki odmrożeń
|
Służba w warunkach działania ujemnych temperatur
|
7
|
Ostry zespół przegrzania i jego następstwa
|
Służba w warunkach działania znacznie podwyższonych temperatur
|
8
|
Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym
i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie drgań mechanicznych (wibracje)
|
9
|
Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby (pracy związanej z wymuszoną pozycją ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łąkotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka i uszkodzenia krążka międzykręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe)
|
Służba w warunkach długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej pozycji ciała lub narażających na częste powtarzające się mikrourazy albo powodujących ucisk na pnie nerwów, ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie
|
10
|
Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi.
Uwaga: zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie długotrwałego promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego, generowanego przez układy laserowe, oraz na działanie drażniących substancji chemicznych
|
11
|
Trwały ubytek słuchu spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu
|
Służba, w której istnieje długotrwałe narażenie na działanie hałasu przekraczające dopuszczalne normy
|
12
|
Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat (guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe
z niedomykalnością tonacyjną głośni i trwałą dysfonią)
|
Służba związana z nadmiernym, długotrwałym obciążeniem narządu głosu
|
13
|
Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami pracy.
Uwaga:
1) zmiany o charakterze złośliwym kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 14;
2) zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4;
3) choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze) kwalifikuje się według wierszy oznaczonych lp. 18 lub lp. 19
|
Służba, w której występuje narażenie na styczność
z substancjami drażniącymi lub uczulającymi
|
14
|
Nowotwory złośliwe, do powstania których przyczyniły się czynniki i warunki służby wojskowej, powstałe
w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi:
1) nowotwory skóry;
2) nowotwory dróg moczowych;
3) nowotwory układu oddechowego;
4) nowotwory przewodu pokarmowego;
5) choroby rozrostowe układu krwiotwórczego i chłonnego (niektóre typy białaczek, chłoniaki, szpiczak mnogi, zespoły mielodysplastyczne);
6) niektóre typy mięsaka;
7) międzybłoniak otrzewnej i opłucnej;
8) nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego.
Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4
|
Służba, w której występuje:
1) długotrwały kontakt z produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych oraz asfaltu;
2) długotrwały kontakt z benzenoaminami oraz ich pochodnymi, jak np. alfa- i betanaftyloamina, benzydyna;
3) narażenie na wdychanie substancji rakotwórczych;
4) narażenie na kontakt z patogenami odpowiedzialnymi za rozwój nowotworów złośliwych.
Uwaga: w przypadku nowotworów złośliwych powstałych w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi odnosi się to do czynników klasyfikowanych do kategorii 1
|
15
|
Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym oraz w warunkach działania znacznych przyspieszeń
|
Służba pełniona w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego, narażająca organizm na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania znacznych przyspieszeń
|
16
|
Żylaki podudzi z trudno gojącymi się owrzodzeniami
|
Służba wymagająca długotrwałego przebywania
w pozycji stojącej lub wymuszonej
|
17
|
Zaburzenia reaktywne oporne na leczenie:
1) zaburzenia stresowe pourazowe - PTSD;
2) psychozy reaktywne;
3) trwałe potraumatyczne zmiany osobowości.
Udokumentowane zaburzenia stresowo-pourazowe poparte dokumentacją służbową i lekarską dotyczące powyższych schorzeń
|
Przeżycie traumatycznych wydarzeń lub sytuacji (oddziałujących krótko-lub długotrwale), w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub zdrowia
|
18
|
Choroby zakaźne i inwazyjne z zakresu medycyny tropikalnej u osób przebywających w krajach egzotycznych:
1) choroby transmisyjne (przenoszone wektorowo);
2) choroby przenoszone drogą pokarmową;
3) choroby przenoszone drogą oddechową;
4) choroby przenoszone przez kontakt z zakażoną krwią;
5) choroby pasożytnicze i odzwierzęce;
6) choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią;
7) COVID-19
|
Służba poza granicami kraju wymagająca bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem lub materiałem zakaźnym
|
19
|
Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:
1) choroby transmisyjne (przenoszone wektorowo);
2) choroby przenoszone drogą pokarmową;
3) choroby przenoszone drogą oddechową;
4) choroby przenoszone przez kontakt z zakażoną krwią;
5) choroby pasożytnicze i odzwierzęce;
6) choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią;
7) COVID-19
|
Służba w kraju wymagająca bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem lub materiałem zakaźnym (badania laboratoryjne, próbkobranie czynników BMR, wsparcie organów administracji publicznej)
- Data ogłoszenia: 2026-03-24
- Data wejścia w życie: 2026-04-08
- Data obowiązywania: 2026-04-08
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA