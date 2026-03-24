Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 394

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2025 r. poz. 305 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz. U. poz. 567 oraz z 2009 r. poz. 425) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokumentację przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 1559);”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 394)

WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.

Nazwa choroby

Szczególne właściwości lub warunki służby wojskowej powodujące chorobę

1

Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć

Służba, w której istnieje narażenie na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych

2

Pylica płuc

Służba, w której istnieje narażenie na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej

3

Przewlekłe choroby układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji: toksycznych, drażniących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych (nasilone wydechy)

Służba, w której istnieje narażenie na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par gazów, aerozoli o właściwościach uczulających (alergenów), gra na instrumentach dętych

4

Choroby spowodowane działaniem promieniowania jonizującego

Służba, w której istnieje narażenie na działanie promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych

5

Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości

w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych

Służba, w której istnieje narażenie na działanie pola elektromagnetycznego z zakresu mikrofal i dłuższych fal radiowych

6

Trwałe skutki odmrożeń

Służba w warunkach działania ujemnych temperatur

7

Ostry zespół przegrzania i jego następstwa

Służba w warunkach działania znacznie podwyższonych  temperatur

8

Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym

i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)

Służba, w której istnieje narażenie na działanie drgań mechanicznych (wibracje)

9

Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby (pracy związanej z wymuszoną pozycją ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łąkotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka i uszkodzenia krążka międzykręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe)

Służba w warunkach długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej pozycji ciała lub narażających na częste powtarzające się mikrourazy albo powodujących ucisk na pnie nerwów, ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie

10

Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi.

Uwaga: zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4

Służba, w której istnieje narażenie na działanie długotrwałego promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego, generowanego przez układy laserowe, oraz na działanie drażniących substancji chemicznych

11

Trwały ubytek słuchu spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu

Służba, w której istnieje długotrwałe narażenie na działanie hałasu przekraczające dopuszczalne normy

12

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat (guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe

z niedomykalnością tonacyjną głośni i trwałą dysfonią)

Służba związana z nadmiernym, długotrwałym obciążeniem narządu głosu

13

Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami pracy.

Uwaga:

1) zmiany o charakterze złośliwym kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 14;

2) zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4;

3) choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze) kwalifikuje się według wierszy oznaczonych lp. 18 lub lp. 19

Służba, w której występuje narażenie na styczność

z substancjami drażniącymi lub uczulającymi

14

Nowotwory złośliwe, do powstania których przyczyniły się czynniki i warunki służby wojskowej, powstałe

w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi:

1) nowotwory skóry;

2) nowotwory dróg moczowych;

3) nowotwory układu oddechowego;

4) nowotwory przewodu pokarmowego;

5) choroby rozrostowe układu krwiotwórczego i chłonnego (niektóre typy białaczek, chłoniaki, szpiczak mnogi, zespoły mielodysplastyczne);

6) niektóre typy mięsaka;

7) międzybłoniak otrzewnej i opłucnej;

8) nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego.

Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4

Służba, w której występuje:

1) długotrwały kontakt z produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych oraz asfaltu;

2) długotrwały kontakt z benzenoaminami oraz ich pochodnymi, jak np. alfa- i betanaftyloamina, benzydyna;

3) narażenie na wdychanie substancji rakotwórczych;

4) narażenie na kontakt z patogenami odpowiedzialnymi za rozwój nowotworów złośliwych.

Uwaga: w przypadku nowotworów złośliwych powstałych w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi odnosi się to do czynników klasyfikowanych do kategorii 1

15

Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym oraz w warunkach działania znacznych przyspieszeń

Służba pełniona w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego, narażająca organizm na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania znacznych przyspieszeń

16

Żylaki podudzi z trudno gojącymi się owrzodzeniami

Służba wymagająca długotrwałego przebywania

w pozycji stojącej lub wymuszonej

17

Zaburzenia reaktywne oporne na leczenie:

1) zaburzenia stresowe pourazowe - PTSD;

2) psychozy reaktywne;

3) trwałe potraumatyczne zmiany osobowości.

Udokumentowane zaburzenia stresowo-pourazowe poparte dokumentacją służbową i lekarską dotyczące powyższych schorzeń

Przeżycie traumatycznych wydarzeń lub sytuacji (oddziałujących krótko-lub długotrwale), w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub zdrowia

18

Choroby zakaźne i inwazyjne z zakresu medycyny tropikalnej u osób przebywających w krajach egzotycznych:

1) choroby transmisyjne (przenoszone wektorowo);

2) choroby przenoszone drogą pokarmową;

3) choroby przenoszone drogą oddechową;

4) choroby przenoszone przez kontakt z zakażoną krwią;

5) choroby pasożytnicze i odzwierzęce;

6) choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią;

7) COVID-19

Służba poza granicami kraju wymagająca bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem lub materiałem zakaźnym

19

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:

1) choroby transmisyjne (przenoszone wektorowo);

2) choroby przenoszone drogą pokarmową;

3) choroby przenoszone drogą oddechową;

4) choroby przenoszone przez kontakt z zakażoną krwią;

5) choroby pasożytnicze i odzwierzęce;

6) choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią;

7) COVID-19

Służba w kraju wymagająca bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem lub materiałem zakaźnym (badania laboratoryjne, próbkobranie czynników BMR, wsparcie organów administracji publicznej)
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-24
  • Data wejścia w życie: 2026-04-08
  • Data obowiązywania: 2026-04-08
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Strona główna » Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 394

