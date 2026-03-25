§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. poz. 2609) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji określone w art. 29 ustawy oraz szczególne zasady nabywania nieruchomości określone w art. 29b ustawy stosuje się:

1) na obszarze części gmin: Teresin, Wiskitki i Baranów położonych w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) na obszarze części gminy Teresin położonej w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 5 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

3) na obszarze części gmin: Teresin, Baranów i Błonie położonych w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 7 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

4) na obszarze części gmin Baranów i Grodzisk Mazowiecki położonych w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 9 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;

5) na obszarze części gmin: Baranów, Grodzisk Mazowiecki i Jaktorów położonych w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 11 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;

6) na obszarze części gmin Baranów i Jaktorów położonych w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 13 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;

7) na obszarze części gminy Wiskitki położonej w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 15 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.";

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji określone w art. 29 ustawy stosuje się na obszarze części gmin: Teresin, Sochaczew (gm. wiejska), Sochaczew (miasto) i Kampinos położonych w województwie mazowieckim. Granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 17 do rozporządzenia. Mapę obszaru określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.";

3) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy § 3, w zakresie stosowania szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji określonych w art. 29 ustawy, dla obszarów określonych w § 3:

1) pkt 1 - tracą moc z dniem 15 grudnia 2026 r.;

2) pkt 2-7 - tracą moc z dniem 30 marca 2030 r.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepis § 3a traci moc z dniem 30 marca 2030 r.";

4) dodaje się załączniki nr 5-18 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-14 do niniejszego rozporządzenia.