REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 396
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1747 oraz z 2025 r. poz. 1531) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji określone w art. 29 ustawy oraz szczególne zasady nabywania nieruchomości określone w art. 29b ustawy stosuje się:
1) na obszarze części gmin: Teresin, Wiskitki i Baranów położonych w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2) na obszarze części gminy Teresin położonej w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 5 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
3) na obszarze części gmin: Teresin, Baranów i Błonie położonych w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 7 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;
4) na obszarze części gmin Baranów i Grodzisk Mazowiecki położonych w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 9 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;
5) na obszarze części gmin: Baranów, Grodzisk Mazowiecki i Jaktorów położonych w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 11 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;
6) na obszarze części gmin Baranów i Jaktorów położonych w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 13 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;
7) na obszarze części gminy Wiskitki położonej w województwie mazowieckim; granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 15 do rozporządzenia; mapę obszaru określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.";
2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
"§ 3a. Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji określone w art. 29 ustawy stosuje się na obszarze części gmin: Teresin, Sochaczew (gm. wiejska), Sochaczew (miasto) i Kampinos położonych w województwie mazowieckim. Granice obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 17 do rozporządzenia. Mapę obszaru określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.";
3) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Przepisy § 3, w zakresie stosowania szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji określonych w art. 29 ustawy, dla obszarów określonych w § 3:
1) pkt 1 - tracą moc z dniem 15 grudnia 2026 r.;
2) pkt 2-7 - tracą moc z dniem 30 marca 2030 r.",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Przepis § 3a traci moc z dniem 30 marca 2030 r.";
4) dodaje się załączniki nr 5-18 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-14 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 396)
Załącznik nr 1
GRANICE OBSZARU CZĘŚCI GMINY TERESIN, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 2
MAPA OBSZARU CZĘŚCI GMINY TERESIN, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 3
GRANICE OBSZARU CZĘŚCI GMIN: TERESIN, BARANÓW I BŁONIE, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 4
MAPA OBSZARU CZĘŚCI GMIN: TERESIN, BARANÓW I BŁONIE, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 5
GRANICE OBSZARU CZĘŚCI GMIN BARANÓW I GRODZISK MAZOWIECKI, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 6
MAPA OBSZARU CZĘŚCI GMIN BARANÓW I GRODZISK MAZOWIECKI, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 7
GRANICE OBSZARU CZĘŚCI GMIN: BARANÓW, GRODZISK MAZOWIECKI I JAKTORÓW, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 8
MAPA OBSZARU CZĘŚCI GMIN: BARANÓW, GRODZISK MAZOWIECKI I JAKTORÓW, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 9
GRANICE OBSZARU CZĘŚCI GMIN BARANÓW I JAKTORÓW, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 10
MAPA OBSZARU CZĘŚCI GMIN BARANÓW I JAKTORÓW, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 11
GRANICE OBSZARU CZĘŚCI GMINY WISKITKI, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 12
MAPA OBSZARU CZĘŚCI GMINY WISKITKI, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONE W ART. 29B TEJ USTAWY
Załącznik nr 13
GRANICE OBSZARU CZĘŚCI GMIN: TERESIN, SOCHACZEW (GM. WIEJSKA), SOCHACZEW (MIASTO) I KAMPINOS, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM
Załącznik nr 14
MAPA OBSZARU CZĘŚCI GMIN: TERESIN, SOCHACZEW (GM. WIEJSKA), SOCHACZEW (MIASTO) I KAMPINOS, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OKREŚLONE W ART. 29 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM
- Data ogłoszenia: 2026-03-25
- Data wejścia w życie: 2026-03-31
- Data obowiązywania: 2026-03-31
REKLAMA
REKLAMA