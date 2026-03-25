Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 19 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 398)

ZAKRES DANYCH WPROWADZANYCH DO SYSTEMU KRAJOWEJ SIECI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZ OŚRODKI KARDIOLOGICZNE

1. Dane adresowe oraz rejestrowe ośrodka kardiologicznego:

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) kod świadczeniodawcy (numer identyfikacyjny nadawany świadczeniodawcy przez Narodowy Fundusz Zdrowia);

4) nazwa zakładu leczniczego;

5) adres zakładu leczniczego oraz miejsca udzielania świadczeń (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

6) numer NIP lub numer REGON;

7) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

2. Dane dotyczące struktury organizacyjnej ośrodka kardiologicznego i organizacji udzielania świadczeń - z uwzględnieniem komórek organizacyjnych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej Krajowej Sieci Kardiologicznej, zwanej dalej „KSK”:

1) resortowy kod identyfikacyjny komórki organizacyjnej, o którym mowa w art. 105 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156), potwierdzony wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - część VIII kodu resortowego;

2) nazwa komórki organizacyjnej, w której jest wykonywana działalność lecznicza w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK;

3) nazwa rodzaju personelu medycznego, wraz z określeniem specjalizacji oraz statusu (specjalista lub osoba w trakcie specjalizacji), zatrudnionego do realizacji świadczeń gwarantowanych w komórkach organizacyjnych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK;

4) liczba personelu medycznego w podziale na kategorie danej specjalizacji, o której mowa w pkt 3, oraz wymiar zatrudnienia;

5) zakres posiadanego doświadczenia klinicznego personelu medycznego w wykonywaniu określonych świadczeń opieki zdrowotnej wraz ze wskazaniem liczby miesięcy tego doświadczenia w zakresach odpowiadających szczegółowym kryteriom dla Centrów Doskonałości Kardiologicznej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej, zwanej dalej „ustawą”, obejmujący realizację świadczeń opieki zdrowotnej w poprzednim roku kalendarzowym;

6) informacje o organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie ze szczegółowymi kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy dla danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK oraz szczegółowymi kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy dla danego rodzaju Centrum Doskonałości Kardiologicznej.

3. Dane dotyczące posiadania pracowni hemodynamiki w strukturze organizacyjnej oraz w lokalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy, zwanej dalej „lokalizacją”, zakładu leczniczego świadczeniodawcy lub dotyczące zapewnienia koordynowanego dostępu w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, zwanego dalej „koordynowanym dostępem”, do takiej pracowni w lokalizacji zakładu leczniczego (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) nazwa zakładu leczniczego;

4) adres zakładu leczniczego i miejsca udzielania świadczeń;

5) numer NIP lub numer REGON;

6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

7) kod świadczeniodawcy.

4. Dane dotyczące posiadania pracowni radiologii zabiegowej w strukturze organizacyjnej oraz w lokalizacji zakładu leczniczego świadczeniodawcy lub zapewnienia koordynowanego dostępu do takiej pracowni w lokalizacji zakładu leczniczego (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) nazwa zakładu leczniczego;

4) adres zakładu leczniczego oraz miejsca udzielania świadczeń;

5) numer NIP lub numer REGON;

6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

7) kod świadczeniodawcy.

5. Dane dotyczące posiadania pracowni elektrofizjologii w strukturze organizacyjnej oraz w lokalizacji zakładu leczniczego świadczeniodawcy lub zapewnienia koordynowanego dostępu do takiej pracowni w lokalizacji zakładu leczniczego (dotyczy ośrodków kardiologicznych trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) nazwa zakładu leczniczego;

4) adres zakładu leczniczego i miejsca udzielania świadczeń;

5) numer NIP lub numer REGON;

6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

7) kod świadczeniodawcy.

6. Dane dotyczące posiadania zakładu dziennego albo ośrodka lub oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy lub zapewnienia do nich koordynowanego dostępu (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) nazwa zakładu leczniczego;

4) adres zakładu leczniczego oraz miejsca udzielania świadczeń;

5) numer NIP lub numer REGON;

6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

7) kod świadczeniodawcy.

7. Dane dotyczące posiadania oddziału rehabilitacji kardiologicznej w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy lub zapewnienia koordynowanego dostępu do takiego oddziału (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) nazwa zakładu leczniczego;

4) adres zakładu leczniczego i miejsca udzielania świadczeń;

5) numer NIP lub numer REGON;

6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

7) kod świadczeniodawcy.

8. Dane dotyczące rodzaju wykonywanych procedur medycznych:

1) kod i nazwa procedury medycznej, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD-9, realizowanej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK;

2) liczba wykonywanych procedur medycznych w poprzednim roku kalendarzowym określonych w pkt 1 - do wprowadzania danych są obowiązane tylko ośrodki kardiologiczne zakwalifikowane jako Centra Doskonałości Kardiologicznej;

3) liczba świadczeniobiorców (określana przez unikalny numer PESEL), którym zostały udzielone świadczenia opieki zdrowotnej w poprzednim roku kalendarzowym, o których mowa w pkt 1 - do wprowadzania danych są obowiązane tylko ośrodki kardiologiczne zakwalifikowane jako Centra Doskonałości Kardiologicznej.

9. Dane dotyczące posiadania akredytacji lub innego certyfikatu albo świadectwa potwierdzającego jakość opieki kardiologicznej lub procedur medycznych związanych z leczeniem kardiologicznym, wydanych przez niezależną jednostkę akredytowaną:

1) nazwa akredytacji lub certyfikatu albo świadectwa;

2) data uzyskania (dzień - miesiąc - rok);

3) okres, na który uzyskano akredytację lub certyfikat albo świadectwo (liczba miesięcy);

4) nazwa niezależnej akredytowanej jednostki.

10. Dane dotyczące koordynacji opieki kardiologicznej (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) informacja, czy wyznaczono koordynatora opieki kardiologicznej;

2) informacja o liczbie koordynatorów opieki kardiologicznej w podmiocie;

3) numer certyfikatu koordynatora opieki kardiologicznej potwierdzającego udział w odpowiednim szkoleniu (jeżeli posiada);

4) punkt kontaktowy do koordynacji (adres e-mail oraz numer telefonu).