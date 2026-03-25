Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 398
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 19 marca 2026 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych wprowadzanych do systemu Krajowej Sieci Kardiologicznej przez ośrodki kardiologiczne oraz terminów ich wprowadzania
Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej (Dz. U. poz. 779) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
ośrodki kardiologiczne jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 3.
2. Dane za poprzedni rok kalendarzowy, o których mowa w części 8 pkt 2 i 3 załącznika do rozporządzenia, są wprowadzane do systemu KSK w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego dotyczą te dane.
3. W przypadku gdy dane wprowadzone do systemu KSK uległy zmianie po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, ośrodki kardiologiczne aktualizują te dane w systemie KSK w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
§ 4.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 398)
ZAKRES DANYCH WPROWADZANYCH DO SYSTEMU KRAJOWEJ SIECI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZ OŚRODKI KARDIOLOGICZNE
1. Dane adresowe oraz rejestrowe ośrodka kardiologicznego:
1) nazwa świadczeniodawcy;
2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);
3) kod świadczeniodawcy (numer identyfikacyjny nadawany świadczeniodawcy przez Narodowy Fundusz Zdrowia);
4) nazwa zakładu leczniczego;
5) adres zakładu leczniczego oraz miejsca udzielania świadczeń (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);
6) numer NIP lub numer REGON;
7) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
2. Dane dotyczące struktury organizacyjnej ośrodka kardiologicznego i organizacji udzielania świadczeń - z uwzględnieniem komórek organizacyjnych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej Krajowej Sieci Kardiologicznej, zwanej dalej „KSK”:
1) resortowy kod identyfikacyjny komórki organizacyjnej, o którym mowa w art. 105 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156), potwierdzony wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - część VIII kodu resortowego;
2) nazwa komórki organizacyjnej, w której jest wykonywana działalność lecznicza w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK;
3) nazwa rodzaju personelu medycznego, wraz z określeniem specjalizacji oraz statusu (specjalista lub osoba w trakcie specjalizacji), zatrudnionego do realizacji świadczeń gwarantowanych w komórkach organizacyjnych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK;
4) liczba personelu medycznego w podziale na kategorie danej specjalizacji, o której mowa w pkt 3, oraz wymiar zatrudnienia;
5) zakres posiadanego doświadczenia klinicznego personelu medycznego w wykonywaniu określonych świadczeń opieki zdrowotnej wraz ze wskazaniem liczby miesięcy tego doświadczenia w zakresach odpowiadających szczegółowym kryteriom dla Centrów Doskonałości Kardiologicznej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej, zwanej dalej „ustawą”, obejmujący realizację świadczeń opieki zdrowotnej w poprzednim roku kalendarzowym;
6) informacje o organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie ze szczegółowymi kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy dla danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK oraz szczegółowymi kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy dla danego rodzaju Centrum Doskonałości Kardiologicznej.
3. Dane dotyczące posiadania pracowni hemodynamiki w strukturze organizacyjnej oraz w lokalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy, zwanej dalej „lokalizacją”, zakładu leczniczego świadczeniodawcy lub dotyczące zapewnienia koordynowanego dostępu w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, zwanego dalej „koordynowanym dostępem”, do takiej pracowni w lokalizacji zakładu leczniczego (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):
1) nazwa świadczeniodawcy;
2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);
3) nazwa zakładu leczniczego;
4) adres zakładu leczniczego i miejsca udzielania świadczeń;
5) numer NIP lub numer REGON;
6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
7) kod świadczeniodawcy.
4. Dane dotyczące posiadania pracowni radiologii zabiegowej w strukturze organizacyjnej oraz w lokalizacji zakładu leczniczego świadczeniodawcy lub zapewnienia koordynowanego dostępu do takiej pracowni w lokalizacji zakładu leczniczego (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):
1) nazwa świadczeniodawcy;
2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);
3) nazwa zakładu leczniczego;
4) adres zakładu leczniczego oraz miejsca udzielania świadczeń;
5) numer NIP lub numer REGON;
6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
7) kod świadczeniodawcy.
5. Dane dotyczące posiadania pracowni elektrofizjologii w strukturze organizacyjnej oraz w lokalizacji zakładu leczniczego świadczeniodawcy lub zapewnienia koordynowanego dostępu do takiej pracowni w lokalizacji zakładu leczniczego (dotyczy ośrodków kardiologicznych trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):
1) nazwa świadczeniodawcy;
2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);
3) nazwa zakładu leczniczego;
4) adres zakładu leczniczego i miejsca udzielania świadczeń;
5) numer NIP lub numer REGON;
6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
7) kod świadczeniodawcy.
6. Dane dotyczące posiadania zakładu dziennego albo ośrodka lub oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy lub zapewnienia do nich koordynowanego dostępu (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):
1) nazwa świadczeniodawcy;
2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);
3) nazwa zakładu leczniczego;
4) adres zakładu leczniczego oraz miejsca udzielania świadczeń;
5) numer NIP lub numer REGON;
6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
7) kod świadczeniodawcy.
7. Dane dotyczące posiadania oddziału rehabilitacji kardiologicznej w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy lub zapewnienia koordynowanego dostępu do takiego oddziału (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):
1) nazwa świadczeniodawcy;
2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);
3) nazwa zakładu leczniczego;
4) adres zakładu leczniczego i miejsca udzielania świadczeń;
5) numer NIP lub numer REGON;
6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
7) kod świadczeniodawcy.
8. Dane dotyczące rodzaju wykonywanych procedur medycznych:
1) kod i nazwa procedury medycznej, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD-9, realizowanej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK;
2) liczba wykonywanych procedur medycznych w poprzednim roku kalendarzowym określonych w pkt 1 - do wprowadzania danych są obowiązane tylko ośrodki kardiologiczne zakwalifikowane jako Centra Doskonałości Kardiologicznej;
3) liczba świadczeniobiorców (określana przez unikalny numer PESEL), którym zostały udzielone świadczenia opieki zdrowotnej w poprzednim roku kalendarzowym, o których mowa w pkt 1 - do wprowadzania danych są obowiązane tylko ośrodki kardiologiczne zakwalifikowane jako Centra Doskonałości Kardiologicznej.
9. Dane dotyczące posiadania akredytacji lub innego certyfikatu albo świadectwa potwierdzającego jakość opieki kardiologicznej lub procedur medycznych związanych z leczeniem kardiologicznym, wydanych przez niezależną jednostkę akredytowaną:
1) nazwa akredytacji lub certyfikatu albo świadectwa;
2) data uzyskania (dzień - miesiąc - rok);
3) okres, na który uzyskano akredytację lub certyfikat albo świadectwo (liczba miesięcy);
4) nazwa niezależnej akredytowanej jednostki.
10. Dane dotyczące koordynacji opieki kardiologicznej (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):
1) informacja, czy wyznaczono koordynatora opieki kardiologicznej;
2) informacja o liczbie koordynatorów opieki kardiologicznej w podmiocie;
3) numer certyfikatu koordynatora opieki kardiologicznej potwierdzającego udział w odpowiednim szkoleniu (jeżeli posiada);
4) punkt kontaktowy do koordynacji (adres e-mail oraz numer telefonu).
- Data ogłoszenia: 2026-03-25
- Data wejścia w życie: 2026-04-09
- Data obowiązywania: 2026-04-09
