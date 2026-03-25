Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 398

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych wprowadzanych do systemu Krajowej Sieci Kardiologicznej przez ośrodki kardiologiczne oraz terminów ich wprowadzania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej (Dz. U. poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej, zwanej dalej „ustawą”, wprowadzanych do systemu Krajowej Sieci Kardiologicznej, zwanego dalej „systemem KSK”, przez ośrodki kardiologiczne oraz terminy wprowadzania tych danych.

§ 2.

Szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 25 ust. 4 ustawy, wprowadzanych do systemu KSK przez

ośrodki kardiologiczne jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

1. Dane określone w załączniku do rozporządzenia dotyczące danego ośrodka kardiologicznego są wprowadzane przez te ośrodki do systemu KSK w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu ośrodków kardiologicznych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, obejmującego dany ośrodek kardiologiczny.

2. Dane za poprzedni rok kalendarzowy, o których mowa w części 8 pkt 2 i 3 załącznika do rozporządzenia, są wprowadzane do systemu KSK w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego dotyczą te dane.

3. W przypadku gdy dane wprowadzone do systemu KSK uległy zmianie po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, ośrodki kardiologiczne aktualizują te dane w systemie KSK w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Załącznik 1. [ZAKRES DANYCH WPROWADZANYCH DO SYSTEMU KRAJOWEJ SIECI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZ OŚRODKI KARDIOLOGICZNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 398)

ZAKRES DANYCH WPROWADZANYCH DO SYSTEMU KRAJOWEJ SIECI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZ OŚRODKI KARDIOLOGICZNE

1. Dane adresowe oraz rejestrowe ośrodka kardiologicznego:

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) kod świadczeniodawcy (numer identyfikacyjny nadawany świadczeniodawcy przez Narodowy Fundusz Zdrowia);

4) nazwa zakładu leczniczego;

5) adres zakładu leczniczego oraz miejsca udzielania świadczeń (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

6) numer NIP lub numer REGON;

7) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

2. Dane dotyczące struktury organizacyjnej ośrodka kardiologicznego i organizacji udzielania świadczeń - z uwzględnieniem komórek organizacyjnych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej Krajowej Sieci Kardiologicznej, zwanej dalej „KSK”:

1) resortowy kod identyfikacyjny komórki organizacyjnej, o którym mowa w art. 105 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156), potwierdzony wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - część VIII kodu resortowego;

2) nazwa komórki organizacyjnej, w której jest wykonywana działalność lecznicza w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK;

3) nazwa rodzaju personelu medycznego, wraz z określeniem specjalizacji oraz statusu (specjalista lub osoba w trakcie specjalizacji), zatrudnionego do realizacji świadczeń gwarantowanych w komórkach organizacyjnych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK;

4) liczba personelu medycznego w podziale na kategorie danej specjalizacji, o której mowa w pkt 3, oraz wymiar zatrudnienia;

5) zakres posiadanego doświadczenia klinicznego personelu medycznego w wykonywaniu określonych świadczeń opieki zdrowotnej wraz ze wskazaniem liczby miesięcy tego doświadczenia w zakresach odpowiadających szczegółowym kryteriom dla Centrów Doskonałości Kardiologicznej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej, zwanej dalej „ustawą”, obejmujący realizację świadczeń opieki zdrowotnej w poprzednim roku kalendarzowym;

6) informacje o organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie ze szczegółowymi kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy dla danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK oraz szczegółowymi kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy dla danego rodzaju Centrum Doskonałości Kardiologicznej.

3. Dane dotyczące posiadania pracowni hemodynamiki w strukturze organizacyjnej oraz w lokalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy, zwanej dalej „lokalizacją”, zakładu leczniczego świadczeniodawcy lub dotyczące zapewnienia koordynowanego dostępu w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, zwanego dalej „koordynowanym dostępem”, do takiej pracowni w lokalizacji zakładu leczniczego (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) nazwa zakładu leczniczego;

4) adres zakładu leczniczego i miejsca udzielania świadczeń;

5) numer NIP lub numer REGON;

6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

7) kod świadczeniodawcy.

4. Dane dotyczące posiadania pracowni radiologii zabiegowej w strukturze organizacyjnej oraz w lokalizacji zakładu leczniczego świadczeniodawcy lub zapewnienia koordynowanego dostępu do takiej pracowni w lokalizacji zakładu leczniczego (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) nazwa zakładu leczniczego;

4) adres zakładu leczniczego oraz miejsca udzielania świadczeń;

5) numer NIP lub numer REGON;

6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

7) kod świadczeniodawcy.

5. Dane dotyczące posiadania pracowni elektrofizjologii w strukturze organizacyjnej oraz w lokalizacji zakładu leczniczego świadczeniodawcy lub zapewnienia koordynowanego dostępu do takiej pracowni w lokalizacji zakładu leczniczego (dotyczy ośrodków kardiologicznych trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) nazwa zakładu leczniczego;

4) adres zakładu leczniczego i miejsca udzielania świadczeń;

5) numer NIP lub numer REGON;

6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

7) kod świadczeniodawcy.

6. Dane dotyczące posiadania zakładu dziennego albo ośrodka lub oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy lub zapewnienia do nich koordynowanego dostępu (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) nazwa zakładu leczniczego;

4) adres zakładu leczniczego oraz miejsca udzielania świadczeń;

5) numer NIP lub numer REGON;

6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

7) kod świadczeniodawcy.

7. Dane dotyczące posiadania oddziału rehabilitacji kardiologicznej w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy lub zapewnienia koordynowanego dostępu do takiego oddziału (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) nazwa świadczeniodawcy;

2) adres siedziby (miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu lub nr lokalu);

3) nazwa zakładu leczniczego;

4) adres zakładu leczniczego i miejsca udzielania świadczeń;

5) numer NIP lub numer REGON;

6) numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

7) kod świadczeniodawcy.

8. Dane dotyczące rodzaju wykonywanych procedur medycznych:

1) kod i nazwa procedury medycznej, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD-9, realizowanej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK;

2) liczba wykonywanych procedur medycznych w poprzednim roku kalendarzowym określonych w pkt 1 - do wprowadzania danych są obowiązane tylko ośrodki kardiologiczne zakwalifikowane jako Centra Doskonałości Kardiologicznej;

3) liczba świadczeniobiorców (określana przez unikalny numer PESEL), którym zostały udzielone świadczenia opieki zdrowotnej w poprzednim roku kalendarzowym, o których mowa w pkt 1 - do wprowadzania danych są obowiązane tylko ośrodki kardiologiczne zakwalifikowane jako Centra Doskonałości Kardiologicznej.

9. Dane dotyczące posiadania akredytacji lub innego certyfikatu albo świadectwa potwierdzającego jakość opieki kardiologicznej lub procedur medycznych związanych z leczeniem kardiologicznym, wydanych przez niezależną jednostkę akredytowaną:

1) nazwa akredytacji lub certyfikatu albo świadectwa;

2) data uzyskania (dzień - miesiąc - rok);

3) okres, na który uzyskano akredytację lub certyfikat albo świadectwo (liczba miesięcy);

4) nazwa niezależnej akredytowanej jednostki.

10. Dane dotyczące koordynacji opieki kardiologicznej (dotyczy ośrodków kardiologicznych drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK):

1) informacja, czy wyznaczono koordynatora opieki kardiologicznej;

2) informacja o liczbie koordynatorów opieki kardiologicznej w podmiocie;

3) numer certyfikatu koordynatora opieki kardiologicznej potwierdzającego udział w odpowiednim szkoleniu (jeżeli posiada);

4) punkt kontaktowy do koordynacji (adres e-mail oraz numer telefonu).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-25
  • Data wejścia w życie: 2026-04-09
  • Data obowiązywania: 2026-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 400

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 401

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 399

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 396

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 397

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 391

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 390

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 395

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 394

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 393

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 392

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 386

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 385

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 388

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 387

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 384

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 378

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 380

USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 377

