Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 401

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1459 oraz z 2026 r. poz. 26 i 160) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, z późn. zm.1)) w załączniku nr 5 do rozporządzenia tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej, należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 915, 1121, 1277 i 2675, z 2024 r. poz. 586, 681, 1101, 1227, 1577 i 1801 oraz z 2025 r. poz. 356, 777, 1138 i 1300.

Załącznik 1. [TABELA I. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 401)

TABELA I.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2431-4806

II

2482-4810

III

2534-4820

IV

2596-4862

V

2647-4882

VI

2709-4903

VII

2760-4985

VIII

2812-5130

IX

2884-5171

X

3100-5305

XI

3203-5459

XII

3317-5614

XIII

3440-5809

XIV

3687-5995

XV

3832-6180

XVI

3986-6613

XVII

4316-7138

XVIII

4635-7746

XIX

4872-8467

XX

5212-9641

XXI

10 393-12 937

XXII

11 526-14 070
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-25
  • Data wejścia w życie: 2026-03-26
  • Data obowiązywania: 2026-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

