Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 401
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1459 oraz z 2026 r. poz. 26 i 160) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 915, 1121, 1277 i 2675, z 2024 r. poz. 586, 681, 1101, 1227, 1577 i 1801 oraz z 2025 r. poz. 356, 777, 1138 i 1300.
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 401)
TABELA I.
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2431-4806
|
II
|
2482-4810
|
III
|
2534-4820
|
IV
|
2596-4862
|
V
|
2647-4882
|
VI
|
2709-4903
|
VII
|
2760-4985
|
VIII
|
2812-5130
|
IX
|
2884-5171
|
X
|
3100-5305
|
XI
|
3203-5459
|
XII
|
3317-5614
|
XIII
|
3440-5809
|
XIV
|
3687-5995
|
XV
|
3832-6180
|
XVI
|
3986-6613
|
XVII
|
4316-7138
|
XVIII
|
4635-7746
|
XIX
|
4872-8467
|
XX
|
5212-9641
|
XXI
|
10 393-12 937
|
XXII
|
11 526-14 070
- Data ogłoszenia: 2026-03-25
- Data wejścia w życie: 2026-03-26
- Data obowiązywania: 2026-03-26
