Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 402
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 23 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Tabela 1. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
4200-6300
|
II
|
4300-6400
|
III
|
4400-6500
|
IV
|
4500-6600
|
V
|
4600-6700
|
VI
|
4700-6800
|
VII
|
4800-6900
|
VIII
|
4900-7000
|
IX
|
5000-7100
|
X
|
5200-7200
|
XI
|
5300-7300
|
XII
|
5400-7700
|
XIII
|
5500-8100
|
XIV
|
5600-8500
|
XV
|
6100-9000
|
XVI
|
6600-9400
|
XVII
|
7100-9800
|
XVIII
|
7500-10 200
|
XIX
|
7900-10 600
§ 2.
§ 3.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
- Data ogłoszenia: 2026-03-26
- Data wejścia w życie: 2026-03-27
- Data obowiązywania: 2026-03-27
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa
