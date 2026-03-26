Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 402

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 895) w załączniku nr 1 Tabela 1 otrzymuje brzmienie:

Tabela 1. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4200-6300

II

4300-6400

III

4400-6500

IV

4500-6600

V

4600-6700

VI

4700-6800

VII

4800-6900

VIII

4900-7000

IX

5000-7100

X

5200-7200

XI

5300-7300

XII

5400-7700

XIII

5500-8100

XIV

5600-8500

XV

6100-9000

XVI

6600-9400

XVII

7100-9800

XVIII

7500-10 200

XIX

7900-10 600

§ 2.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-26
  • Data wejścia w życie: 2026-03-27
  • Data obowiązywania: 2026-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

