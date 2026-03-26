Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 404

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

z dnia 20 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-26
  • Data wejścia w życie: 2026-09-01
  • Data obowiązywania: 2026-09-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 402

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 405

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie pozwoleń radiowych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 406

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 9 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 403

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 397

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 396

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 399

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 401

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 400

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych wprowadzanych do systemu Krajowej Sieci Kardiologicznej przez ośrodki kardiologiczne oraz terminów ich wprowadzania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 398

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 391

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 390

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 395

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 394

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 393

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 392

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 386

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 385

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 388

