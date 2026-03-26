Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 405

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 862) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 405)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2700-6600

II

2800-6800

III

2900-7000

IV

2950-7300

V

3100-7500

VI

3150-7700

VII

3200-7900

VIII

3250-8600

IX

3300-9300

X

3350-9600

XI

3400-9900

XII

3500-10 100

XIII

3600-10 300

XIV

3700-10 600

XV

3800-10 800

XVI

3900-11 300

XVII

4000-11 700

XVIII

4100-12 100

XIX

4200-13 000


Tabela 2

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2500-5500

II

2600-5700

III

2700-5900

IV

2800-6100

V

2850-6300

VI

2900-7100

VII

2950-7300

VIII

3000-7800

IX

3100-8000

X

3200-8500

XI

3250-8700

XII

3300-8900

XIII

3400-9100

XIV

3500-9300

XV

3600-9600

XVI

3700-10 000

XVII

3800-10 300

XVIII

3900-10 600

XIX

4100-11 300


Tabela 3

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2570-4900

II

2580-4940

III

2590-5010

IV

2630-5070

V

2640-5170

VI

2650-5450

VII

2660-5520

VIII

2670-5580

IX

2690-5720

X

2710-5940

XI

2730-6140

XII

2770-6370

XIII

2800-6600

XIV

2840-6840

XV

2860-7120

XVI

2900-7410

XVII

2930-7700

XVIII

2990-7980

XIX

3050-8280


Tabela 4

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4230-5310

II

4250-5550

III

4270-5600

IV

4290-5700

V

4310-6000

VI

4330-6350

VII

4350-6400

VIII

4360-6500

IX

4380-6600

X

4400-6750

XI

4420-6800

XII

4440-7000

XIII

4480-7200

XIV

4520-7400

XV

4570-7600

XVI

4620-7800

XVII

4670-8000

XVIII

4720-8200

XIX

4820-8500


Tabela 5

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. f, g oraz h rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2800-4810

II

2830-4870

III

2850-4930

IV

2880-5060

V

2900-5200

VI

2930-5320

VII

2960-5450

VIII

2980-5580

IX

3000-5710

X

3050-6030

XI

3080-6360

XII

3120-6680

XIII

3160-7000

XIV

3190-7330

XV

3330-7660

XVI

3370-7980

XVII

3400-8300

XVIII

3490-8630

XIX

3530-8950


Tabela 6

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3600-4810

II

3700-4900

III

3800-5100

IV

3900-5300

V

4000-5600

VI

4100-5900

VII

4200-6300

VIII

4300-6700

IX

4400-7100

X

4500-7700

XI

4600-8400

XII

4700-9100

XIII

4800-9800

XIV

4900-10 500

XV

5000-11 200


Tabela 7

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2700-5630

II

2820-5840

III

2920-6170

IV

3030-6390

V

3140-6820

VI

3250-7030

VII

3360-7250

VIII

3470-8120

IX

3570-8760

X

3680-9200

XI

3790-9740

XII

3900-10 280

XIII

4000-10 820

XIV

4220-11 360

XV

4440-11 900


Tabela 8

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2600-5500

II

2700-5700

III

2800-6000

IV

2900-6200

V

3100-6600

VI

3200-6800

VII

3300-7000

VIII

3400-7900

IX

3500-8500

X

3600-8900

XI

3700-9500

XII

3800-9900

XIII

3900-10 500

XIV

4100-11 000

XV

4300-11 500
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-26
  • Data wejścia w życie: 2026-03-27
  • Data obowiązywania: 2026-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

