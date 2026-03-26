Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 405
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 23 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25) zarządza się, co następuje:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 405)
TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Tabela 1
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2700-6600
|
II
|
2800-6800
|
III
|
2900-7000
|
IV
|
2950-7300
|
V
|
3100-7500
|
VI
|
3150-7700
|
VII
|
3200-7900
|
VIII
|
3250-8600
|
IX
|
3300-9300
|
X
|
3350-9600
|
XI
|
3400-9900
|
XII
|
3500-10 100
|
XIII
|
3600-10 300
|
XIV
|
3700-10 600
|
XV
|
3800-10 800
|
XVI
|
3900-11 300
|
XVII
|
4000-11 700
|
XVIII
|
4100-12 100
|
XIX
|
4200-13 000
Tabela 2
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2500-5500
|
II
|
2600-5700
|
III
|
2700-5900
|
IV
|
2800-6100
|
V
|
2850-6300
|
VI
|
2900-7100
|
VII
|
2950-7300
|
VIII
|
3000-7800
|
IX
|
3100-8000
|
X
|
3200-8500
|
XI
|
3250-8700
|
XII
|
3300-8900
|
XIII
|
3400-9100
|
XIV
|
3500-9300
|
XV
|
3600-9600
|
XVI
|
3700-10 000
|
XVII
|
3800-10 300
|
XVIII
|
3900-10 600
|
XIX
|
4100-11 300
Tabela 3
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2570-4900
|
II
|
2580-4940
|
III
|
2590-5010
|
IV
|
2630-5070
|
V
|
2640-5170
|
VI
|
2650-5450
|
VII
|
2660-5520
|
VIII
|
2670-5580
|
IX
|
2690-5720
|
X
|
2710-5940
|
XI
|
2730-6140
|
XII
|
2770-6370
|
XIII
|
2800-6600
|
XIV
|
2840-6840
|
XV
|
2860-7120
|
XVI
|
2900-7410
|
XVII
|
2930-7700
|
XVIII
|
2990-7980
|
XIX
|
3050-8280
Tabela 4
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
4230-5310
|
II
|
4250-5550
|
III
|
4270-5600
|
IV
|
4290-5700
|
V
|
4310-6000
|
VI
|
4330-6350
|
VII
|
4350-6400
|
VIII
|
4360-6500
|
IX
|
4380-6600
|
X
|
4400-6750
|
XI
|
4420-6800
|
XII
|
4440-7000
|
XIII
|
4480-7200
|
XIV
|
4520-7400
|
XV
|
4570-7600
|
XVI
|
4620-7800
|
XVII
|
4670-8000
|
XVIII
|
4720-8200
|
XIX
|
4820-8500
Tabela 5
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. f, g oraz h rozporządzenia
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2800-4810
|
II
|
2830-4870
|
III
|
2850-4930
|
IV
|
2880-5060
|
V
|
2900-5200
|
VI
|
2930-5320
|
VII
|
2960-5450
|
VIII
|
2980-5580
|
IX
|
3000-5710
|
X
|
3050-6030
|
XI
|
3080-6360
|
XII
|
3120-6680
|
XIII
|
3160-7000
|
XIV
|
3190-7330
|
XV
|
3330-7660
|
XVI
|
3370-7980
|
XVII
|
3400-8300
|
XVIII
|
3490-8630
|
XIX
|
3530-8950
Tabela 6
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
3600-4810
|
II
|
3700-4900
|
III
|
3800-5100
|
IV
|
3900-5300
|
V
|
4000-5600
|
VI
|
4100-5900
|
VII
|
4200-6300
|
VIII
|
4300-6700
|
IX
|
4400-7100
|
X
|
4500-7700
|
XI
|
4600-8400
|
XII
|
4700-9100
|
XIII
|
4800-9800
|
XIV
|
4900-10 500
|
XV
|
5000-11 200
Tabela 7
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2700-5630
|
II
|
2820-5840
|
III
|
2920-6170
|
IV
|
3030-6390
|
V
|
3140-6820
|
VI
|
3250-7030
|
VII
|
3360-7250
|
VIII
|
3470-8120
|
IX
|
3570-8760
|
X
|
3680-9200
|
XI
|
3790-9740
|
XII
|
3900-10 280
|
XIII
|
4000-10 820
|
XIV
|
4220-11 360
|
XV
|
4440-11 900
Tabela 8
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2600-5500
|
II
|
2700-5700
|
III
|
2800-6000
|
IV
|
2900-6200
|
V
|
3100-6600
|
VI
|
3200-6800
|
VII
|
3300-7000
|
VIII
|
3400-7900
|
IX
|
3500-8500
|
X
|
3600-8900
|
XI
|
3700-9500
|
XII
|
3800-9900
|
XIII
|
3900-10 500
|
XIV
|
4100-11 000
|
XV
|
4300-11 500
- Data ogłoszenia: 2026-03-26
- Data wejścia w życie: 2026-03-27
- Data obowiązywania: 2026-03-27
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
