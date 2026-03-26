Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 23 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 405)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2700-6600 II 2800-6800 III 2900-7000 IV 2950-7300 V 3100-7500 VI 3150-7700 VII 3200-7900 VIII 3250-8600 IX 3300-9300 X 3350-9600 XI 3400-9900 XII 3500-10 100 XIII 3600-10 300 XIV 3700-10 600 XV 3800-10 800 XVI 3900-11 300 XVII 4000-11 700 XVIII 4100-12 100 XIX 4200-13 000





Tabela 2

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2500-5500 II 2600-5700 III 2700-5900 IV 2800-6100 V 2850-6300 VI 2900-7100 VII 2950-7300 VIII 3000-7800 IX 3100-8000 X 3200-8500 XI 3250-8700 XII 3300-8900 XIII 3400-9100 XIV 3500-9300 XV 3600-9600 XVI 3700-10 000 XVII 3800-10 300 XVIII 3900-10 600 XIX 4100-11 300





Tabela 3

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2570-4900 II 2580-4940 III 2590-5010 IV 2630-5070 V 2640-5170 VI 2650-5450 VII 2660-5520 VIII 2670-5580 IX 2690-5720 X 2710-5940 XI 2730-6140 XII 2770-6370 XIII 2800-6600 XIV 2840-6840 XV 2860-7120 XVI 2900-7410 XVII 2930-7700 XVIII 2990-7980 XIX 3050-8280





Tabela 4

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 4230-5310 II 4250-5550 III 4270-5600 IV 4290-5700 V 4310-6000 VI 4330-6350 VII 4350-6400 VIII 4360-6500 IX 4380-6600 X 4400-6750 XI 4420-6800 XII 4440-7000 XIII 4480-7200 XIV 4520-7400 XV 4570-7600 XVI 4620-7800 XVII 4670-8000 XVIII 4720-8200 XIX 4820-8500





Tabela 5

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. f, g oraz h rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2800-4810 II 2830-4870 III 2850-4930 IV 2880-5060 V 2900-5200 VI 2930-5320 VII 2960-5450 VIII 2980-5580 IX 3000-5710 X 3050-6030 XI 3080-6360 XII 3120-6680 XIII 3160-7000 XIV 3190-7330 XV 3330-7660 XVI 3370-7980 XVII 3400-8300 XVIII 3490-8630 XIX 3530-8950





Tabela 6

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 3600-4810 II 3700-4900 III 3800-5100 IV 3900-5300 V 4000-5600 VI 4100-5900 VII 4200-6300 VIII 4300-6700 IX 4400-7100 X 4500-7700 XI 4600-8400 XII 4700-9100 XIII 4800-9800 XIV 4900-10 500 XV 5000-11 200





Tabela 7

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2700-5630 II 2820-5840 III 2920-6170 IV 3030-6390 V 3140-6820 VI 3250-7030 VII 3360-7250 VIII 3470-8120 IX 3570-8760 X 3680-9200 XI 3790-9740 XII 3900-10 280 XIII 4000-10 820 XIV 4220-11 360 XV 4440-11 900





Tabela 8

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia