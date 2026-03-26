§ 2.

1. Określa się szczegółowy zakres pozwoleń:

1) dla pozwolenia kategorii 1 - pozwolenie uprawnia do używania stacji amatorskiej pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla częstotliwości z maksymalną mocą wyjściową nadajnika niewiększą niż 500 W;

2) dla pozwolenia kategorii 3 - pozwolenie uprawnia do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 10100-10150 kHz, 14000-14350 kHz, 18068-18168 kHz, 21000-21450 kHz, 24890-24990 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10,0-10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) dla pozwolenia kategorii 5 - pozwolenie uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika:

a) 50 W dla określonej w pozwoleniu częstotliwości niewiększej niż 30 MHz,

b) 15 W dla określonej w pozwoleniu częstotliwości większej niż 30 MHz

- we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dla pozwolenia dodatkowego - pozwolenie uprawnia do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika określoną w tym pozwoleniu niewiększą niż 1500 W we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w celu udziału w zawodach radioamatorskich lub w celu zapewnienia innego okazjonalnego przekazu informacji.



2. W przypadku pozwoleń kategorii 1 i kategorii 3 dopuszcza się używanie stacji amatorskiej poza lokalizacją określoną w pozwoleniu.

3. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, wydaje pozwolenia:

1) kategorii 1 - z uwzględnieniem zalecenia T/R 61-01 Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, zwanej dalej „CEPT”;

2) kategorii 3 - z uwzględnieniem Zalecenia ECC (05)06 CEPT.