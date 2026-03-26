Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 406
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 19 marca 2026 r.
w sprawie pozwoleń radiowych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
Na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowy zakres pozwoleń radiowych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej „pozwoleniami”;
2) wymagania niezbędne do uzyskania pozwolenia i zakres wymogów egzaminacyjnych;
3) tryb przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych;
4) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej;
5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu;
6) okres?ważności pozwoleń;
7) sposób identyfikacji stacji amatorskiej.
§ 2.
1) dla pozwolenia kategorii 1 - pozwolenie uprawnia do używania stacji amatorskiej pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla częstotliwości z maksymalną mocą wyjściową nadajnika niewiększą niż 500 W;
2) dla pozwolenia kategorii 3 - pozwolenie uprawnia do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 10100-10150 kHz, 14000-14350 kHz, 18068-18168 kHz, 21000-21450 kHz, 24890-24990 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10,0-10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dla pozwolenia kategorii 5 - pozwolenie uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika:
a) 50 W dla określonej w pozwoleniu częstotliwości niewiększej niż 30 MHz,
b) 15 W dla określonej w pozwoleniu częstotliwości większej niż 30 MHz
- we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) dla pozwolenia dodatkowego - pozwolenie uprawnia do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika określoną w tym pozwoleniu niewiększą niż 1500 W we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w celu udziału w zawodach radioamatorskich lub w celu zapewnienia innego okazjonalnego przekazu informacji.
2. W przypadku pozwoleń kategorii 1 i kategorii 3 dopuszcza się używanie stacji amatorskiej poza lokalizacją określoną w pozwoleniu.
3. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, wydaje pozwolenia:
1) kategorii 1 - z uwzględnieniem zalecenia T/R 61-01 Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, zwanej dalej „CEPT”;
2) kategorii 3 - z uwzględnieniem Zalecenia ECC (05)06 CEPT.
§ 3.
1) osobie fizycznej, która:
a) złożyła przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do używania stacji amatorskiej pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiła ważne świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane przez Prezesa UKE lub równoważne świadectwo wydane przez uprawniony organ krajowy lub uprawniony organ zagraniczny albo
b) przedstawiła ważne pozwolenie wydane przez uprawniony organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, a także stowarzyszeniu zwykłemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 oraz z 2026 r. poz. 316 i 346), z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „ustawą”.
§ 4.
1) złożyła przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 10100-10150 kHz, 14000-14350 kHz, 18068-18168 kHz, 21000-21450 kHz, 24890-24990 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10,0-10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) przedstawiła ważne świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane przez Prezesa UKE lub równoważne świadectwo wydane przez uprawniony organ krajowy lub uprawniony organ zagraniczny.
§ 5.
1) osobie fizycznej, która posiada ważne pozwolenie kategorii 1 i ukończyła 18 lat;
2) osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, a także stowarzyszeniu zwykłemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 143 ust. 3 ustawy.
§ 6.
1) osobie fizycznej, która:
a) posiada ważne pozwolenie kategorii 1,
b) ukończyła 18 lat albo przedstawiła, przed złożeniem wniosku o wydanie tego pozwolenia, zgodę na piśmie udzieloną przez jej przedstawiciela ustawowego na uzyskanie pozwolenia dodatkowego;
2) osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, a także stowarzyszeniu zwykłemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 143 ust. 3 ustawy.
§ 7.
§ 8.
2. Zgłoszenie zawiera następujące dane osoby ubiegającej się o przystąpienie do egzaminu:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) adres do korespondencji.
3. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu dołącza do zgłoszenia kopię dowodu uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu wniesionej na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
4. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu, która nie ukończyła 18 lat, dołącza do zgłoszenia zgodę udzieloną przez jej przedstawiciela ustawowego na przystąpienie do egzaminu.
5. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu może, za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w ust. 1, odwołać swój udział w egzaminie niepóźniej niż 14 dni przed terminem egzaminu.
6. Komisja egzaminacyjna informuje osobę ubiegającą się o przystąpienie do egzaminu o skutecznym odwołaniu udziału w egzaminie.
7. Osoba, która skutecznie odwołała swój udział w egzaminie w terminie, o którym mowa w ust. 5, może złożyć wniosek o zwrot wniesionej opłaty za przeprowadzenie egzaminu, wskazując numer rachunku bankowego albo numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli zwrot środków za opłatę egzaminacyjną ma nastąpić na ten rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, albo wskazać inny sposób zwrotu tej opłaty.
8. Prezes UKE zwraca opłatę za przeprowadzenie egzaminu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej zwrot.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
2. W przypadku egzaminu w trybie zdalnym członkowie komisji egzaminacyjnej mogą weryfikować tożsamość zdającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wykorzystując identyfikację zdającego polegającą na porównaniu jego wizerunku udostępnianego w trakcie procesu identyfikacji, w tym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, i danych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lub 2, podanych przez zdającego w zgłoszeniu, o którym mowa w § 8 ust. 1, z wizerunkiem zdającego i danymi określonymi w warstwie graficznej dokumentu potwierdzającego tożsamość okazanego przez zdającego w trakcie procesu identyfikacji, w tym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
§ 13.
§ 14.
2. Członkowie komisji egzaminacyjnej oceniają odpowiedzi zdającego na pytania egzaminacyjne, przyznając za każdą odpowiedź 0 albo 1 punkt.
3. Zdający może z każdego wymogu egzaminacyjnego otrzymać ocenę:
1) pozytywną - za uzyskanie co najmniej 75 % maksymalnej liczby punktów;
2) negatywną - za uzyskanie mniej niż 75 % maksymalnej liczby punktów.
4. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli zdający otrzymał z każdego wymogu egzaminacyjnego ocenę pozytywną.
5. Członkowie komisji egzaminacyjnej odpowiedzialni za przeprowadzenie egzaminu sporządzają protokół z przebiegu egzaminu, zawierający imiona i nazwiska zdających oraz oceny otrzymane z każdego wymogu egzaminacyjnego. Po podpisaniu protokołu przez członków komisji egzaminacyjnej odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminu jest on przekazywany niezwłocznie sekretarzowi komisji egzaminacyjnej.
6. Zdający otrzymuje informację o wyniku egzaminu niezwłocznie po zakończeniu egzaminu i ocenieniu go przez członków komisji egzaminacyjnej odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminu.
§ 15.
§ 16.
2. Zakres egzaminu poprawkowego obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności z wymogów egzaminacyjnych, z których w trakcie egzaminu zdający otrzymał ocenę negatywną.
3. Do egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 7-15 i § 18.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
1) 150 zł - za przeprowadzenie egzaminu;
2) 75 zł - za przeprowadzenie egzaminu poprawkowego.
2. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat w dniu zgłoszenia na egzamin, wysokość opłaty wynosi:
1) 75 zł - za przeprowadzenie egzaminu;
2) 35 zł - za przeprowadzenie egzaminu poprawkowego.
§ 20.
1) 25 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1 i kategorii 3;
2) 10 lat - w przypadku pozwolenia kategorii 5;
3) 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia dodatkowego.
2. Pozwolenie wydawane na podstawie pozwolenia wydanego przez uprawniony organ zagraniczny Prezes UKE wydaje na okres niedłuższy niż okresy wskazane w ust. 1 oraz niedłuższy niż okres ważności pozwolenia wydanego przez uprawniony organ zagraniczny.
§ 21.
1) prefiks stanowiący jeden z układów dwóch liter albo cyfry i litery: HF, SN, SO, SP, SQ, SR albo 3Z, który Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny przeznaczył do wykorzystania przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej do tworzenia znaków wywoławczych;
2) cyfrę arabską z zakresu od 0 do 9;
3) kombinację maksymalnie:
a) 4 znaków składających się z liter i cyfr arabskich, z których ostatni jest literą - w przypadku pozwoleń kategorii 1, kategorii 3 i kategorii 5,
b) 7 znaków składających się z liter i cyfr arabskich, z których ostatni jest literą - w przypadku pozwoleń dodatkowych.
2. Znak wywoławczy przydzielany w pozwoleniu kategorii 5 rozpoczyna się prefiksem SR. Prefiksu SR nie wykorzystuje się przy przydzielaniu znaku wywoławczego w pozwoleniu innego rodzaju.
§ 22.
§ 23.
Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 10), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 16 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 19 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 406)
ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE RADIOWE DLA SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ NA UŻYWANIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH NADAWCZYCH LUB NADAWCZO-ODBIORCZYCH
1. Osoba fizyczna ubiegająca się o pozwolenie kategorii 1 wykazuje się:
1) wiedzą techniczną i umiejętnościami z radioelektroniki w ramach przedmiotu „Wiadomości techniczne i umiejętności z zakresu radioelektroniki” w zakresie:
a) podstaw elektrotechniki, podstaw radiotechniki i promieniowania elektromagnetycznego: przewodnictwo elektryczne, źródła elektryczności, pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne, sygnały sinusoidalne, niesinusoidalne i zmodulowane, moc i energia,
b) budowy i zastosowania elementów elektronicznych, takich jak: rezystory, kondensatory, cewki, transformatory, diody, tranzystory, układy scalone,
c) układów elektronicznych, takich jak: łączenie elementów obwodów, filtry, zasilacze, wzmacniacze, demodulatory, generatory, pętla synchronizacji fazowej (PLL),
d) techniki odbioru radiowego, w tym: rodzajów odbiorników, ich schematów blokowych, budowy i działania poszczególnych stopni, podstawowych parametrów odbiorników,
e) techniki nadawania, w tym: rodzajów nadajników, ich schematów blokowych, budowy i działania poszczególnych stopni, podstawowych parametrów nadajników,
f) rodzajów i charakterystyk anten oraz rodzajów linii zasilających,
g) propagacji fal radiowych,
h) miernictwa radioelektronicznego, w szczególności pomiarów oraz budowy przyrządów pomiarowych:
- napięć i prądów stałych oraz przemiennych małej i wysokiej częstotliwości,
- częstotliwości,
- rezystancji, indukcyjności i pojemności,
- mocy,
- głębokości modulacji,
- dopasowania linii przesyłowych,
i) zakłóceń radioelektrycznych, w tym: źródeł zakłóceń, przyczyn powstawania zakłóceń w sprzęcie elektronicznym, urządzeń przeciwzakłóceniowych,
j) podstawowych wymogów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń radiowych;
2) wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych i nadawczych i umiejętnością ich stosowania w ramach przedmiotu „Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych” w zakresie:
a) przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka,
b) porażeń i ochrony przeciwporażeniowej,
c) udzielania pierwszej pomocy,
d) wpływu pola elektromagnetycznego na organizm ludzki,
e) ochrony środowiska naturalnego przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
f) ochrony odgromowej,
g) przepisów przeciwpożarowych przy pracy z urządzeniami elektrycznymi;
3) znajomością krajowych i międzynarodowych przepisów i procedur operatorskich i umiejętnością ich stosowania w ramach przedmiotu „Procedury i przepisy operatorskie”, w tym:
a) międzynarodowego alfabetu fonetycznego,
b) kodu Q,
c) skrótów operatorskich,
d) sposobów porozumiewania się w przypadku niebezpieczeństwa i klęsk żywiołowych,
e) znaków wywoławczych stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;
4) znajomością krajowych i międzynarodowych przepisów stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i satelitarnej służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w ramach przedmiotu „Przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej”.
2. Osoba fizyczna ubiegająca się o pozwolenie kategorii 3 wykazuje się:
1) wiedzą techniczną i umiejętnościami z radioelektroniki w ramach przedmiotu „Wiadomości techniczne i umiejętności z zakresu radioelektroniki” w zakresie:
a) rodzajów odbiorników radiowych oraz ich budowy i podstawowych parametrów,
b) rodzajów układów nadawczych oraz ich budowy i podstawowych parametrów,
c) propagacji fal radiowych,
d) zakłóceń radioelektrycznych, w tym: źródeł zakłóceń, podstawowych przyczyn powstawania zakłóceń, eliminacji zakłóceń;
2) wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych i nadawczych i umiejętnością ich stosowania w ramach przedmiotu „Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych” w zakresie:
a) porażeń i ochrony przeciwporażeniowej,
b) udzielania pierwszej pomocy,
c) ochrony odgromowej;
3) znajomością krajowych i międzynarodowych przepisów i procedur operatorskich i umiejętnością ich stosowania w ramach przedmiotu „Procedury i przepisy operatorskie”, w tym:
a) międzynarodowego alfabetu fonetycznego,
b) wybranych elementów kodu Q,
c) wybranych skrótów operatorskich,
d) sposobów porozumiewania się w przypadku niebezpieczeństwa i klęsk żywiołowych,
e) znaków wywoławczych stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej,
f) zakresów częstotliwości stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i rodzajów emisji - w zakresie odpowiedniej kategorii pozwolenia;
4) znajomością krajowych przepisów stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej satelitarnej w ramach przedmiotu „Przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej”.
- Data ogłoszenia: 2026-03-26
- Data wejścia w życie: 2026-05-01
- Data obowiązywania: 2026-05-01
