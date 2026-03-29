REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 418

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 29 marca 2026 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 146ej ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203, 1541 i 1811) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 28 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 417) w § 1 w dodawanym § 11a w pkt 2 wyrazy „CN 2710 19 43” zastępuje się wyrazami „CN 2710 19 42, 2710 19 44”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-29
  • Data wejścia w życie: 2026-03-29
  • Data obowiązywania: 2026-03-29
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym beneficjentom ochrony czasowej oraz cudzoziemcom przetransportowanym w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 407

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 408

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 409

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie wysokości opłat za czynności Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 410

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 411

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 412

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 marca 2026 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 418

USTAWA z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 414

USTAWA z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 415

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 marca 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 416

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 417

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 402

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 20 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 404

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 9 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 403

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie pozwoleń radiowych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 406

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 405

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 397

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 396

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 399

REKLAMA