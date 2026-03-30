Art. 1.

W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 276, z 2025 r. poz. 1235 oraz z 2026 r. poz. 252) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie:

„1) Niniejsza ustawa:

1) w zakresie swojej regulacji wdraża decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 23);

2) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/884 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającą decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującą decyzję Rady 2009/316/WSiSW (Dz. Urz. UE L 151 z 07.06.2019, str. 143);

3) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1726 (Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 1 i 85, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1352 z 22.05.2024).”;

2) w art. 1a:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) właściwym organie państwa obcego - należy przez to rozumieć właściwy organ państwa trzeciego lub organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej;”,

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) właściwym organie państwa trzeciego - należy przez to rozumieć organ państwa obcego inny niż organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprawniony na podstawie umowy międzynarodowej lub - w przypadku braku takiej umowy - na zasadzie wzajemności do wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego;”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) systemie ECRIS - należy przez to rozumieć zdecentralizowany system teleinformatyczny oparty na bazach danych rejestrów karnych poszczególnych państw członkowskich służący do wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych drogą elektroniczną;”,

- dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) systemie ECRIS-TCN - należy przez to rozumieć system, o którym mowa w art. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1726 (Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/816”;

5) obywatelu państwa trzeciego - należy przez to rozumieć osobę niebędącą obywatelem Unii Europejskiej w rozumieniu art. 20 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864, z 2007 r. poz. 843, z 2011 r. poz. 1555 oraz z 2013 r. poz. 782), osobę, która jest bezpaństwowcem, lub osobę, której obywatelstwo jest nieznane.”,

b) w ust. 2 wyraz „przestępstwa” zastępuje się wyrazami „czynu zabronionego”;

3) w art. 2 w ust. 2 po wyrazach „art. 1a ust. 1 pkt 1” dodaje się wyrazy „oraz w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia 2019/816”;

4) w art. 4:

a) w ust. 1:

- pkt 4-5a otrzymują brzmienie:

„4) niezwłoczne przekazywanie właściwym organom państw obcych informacji o wyrokach skazujących wydanych przez sądy polskie wobec obywateli tych państw, informacji o późniejszych zmianach dotyczących wyroków skazujących lub o usunięciu informacji o wyrokach skazujących, które zostały zgromadzone w Rejestrze;

5) występowanie na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10a, oraz osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a, do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z zapytaniem o udzielenie informacji z rejestrów karnych tych państw;

5a) występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z zapytaniem o udzielenie informacji z rejestru karnego tego państwa o osobie będącej jego obywatelem, w przypadku gdy osoba ta złożyła wniosek o udzielenie informacji z Rejestru;”,

- po pkt 5a dodaje się pkt 5b i 5c w brzmieniu:

„5b) występowanie z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, które posiadają informacje zawarte w rejestrach karnych na temat danej osoby, w przypadku trafienia, o którym mowa w art. 7 ust. 7 rozporządzenia 2019/816, gdy:

a) osoba będąca obywatelem państwa trzeciego lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada także co najmniej jedno obywatelstwo państwa trzeciego, złożyła wniosek o udzielenie informacji z Rejestru,

b) podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10a, w celach, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2019/816, złożył zapytanie o udzielenie informacji o osobie będącej:

- obywatelem państwa trzeciego lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada co najmniej jedno obywatelstwo państwa trzeciego, i nie odstąpił od skorzystania z systemu ECRIS-TCN,

- obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i zawnioskował o skorzystanie z systemu ECRIS-TCN;

5c) wysyłanie do systemu ECRIS-TCN zapytania, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2019/816, jeżeli wystąpił o to podmiot określony w art. 6 ust. 1 pkt 1-10a, wraz z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie;”,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) prowadzenie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2026 r. poz. 110, 187 i 421), oraz przetwarzanie danych osobowych podlegających gromadzeniu w tym rejestrze.”,

b) uchyla się ust. 1a,

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

„1aa. Biuro informacyjne ponadto realizuje zadania określone w art. 9, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 i 3, art. 32 ust. 4 i art. 36 ust. 11 rozporządzenia 2019/816.”,

d) po ust. 1b dodaje się ust. 1c i 1d w brzmieniu:

„1c. W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia 2019/816, biuro informacyjne, niezwłocznie po otrzymaniu pytania o udzielenie zgody, udziela zgody na poinformowanie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej o posiadaniu w Rejestrze informacji dotyczących danej osoby albo odmawia udzielenia takiej zgody.

1d. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 4 rozporządzenia 2019/816, Minister Sprawiedliwości wydaje decyzję administracyjną.”;

5) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu:

„Art. 4b. 1. Wymiana informacji pochodzących z rejestrów karnych między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem systemu ECRIS przy zastosowaniu znormalizowanego formatu.

2. Jeżeli system ECRIS jest niedostępny, wymiana, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa procesu, odbywa się z wykorzystaniem wszelkich innych środków pozwalających na wytworzenie pisemnego potwierdzenia i umożliwiających organowi centralnemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej otrzymującego informacje stwierdzenie autentyczności tych informacji. Biuro informacyjne niezwłocznie informuje pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską o każdej przerwie w dostępności systemu ECRIS.

3. Do celów wymiany informacji z rejestrów karnych za pośrednictwem systemu ECRIS oraz do celów realizacji zadań związanych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w systemie ECRIS-TCN biuro informacyjne korzysta z oprogramowania opracowanego przez Komisję Europejską i udostępnionego państwom członkowskim Unii Europejskiej do celów wymiany informacji z rejestrów karnych za pośrednictwem systemu ECRIS (oprogramowanie wzorcowe ECRIS).

4. Za obsługę oprogramowania wzorcowego ECRIS i baz danych służących do przechowywania, wysyłania i odbierania informacji pochodzących z rejestrów karnych między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiada Minister Sprawiedliwości.”;

6) w art. 6:

a) w ust. 1:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, na potrzeby postępowania;”,

- pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) właściwym organom państw trzecich, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy - pod warunkiem wzajemności;

12) organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej;”,

- dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, innym niż organy określone w pkt 12, jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Informacje w odpowiedzi na zapytanie organów, o których mowa w ust. 1 pkt 12, przekazuje się w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. W przypadku gdy biuro informacyjne wystąpi do organu centralnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o dodatkowe dane niezbędne do identyfikacji osoby, informacje przekazuje się w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania dodatkowych danych.

1c. W przypadku gdy zapytanie organu, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, zostało złożone w celu udzielenia przez organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej informacji osobie fizycznej na jej temat, biuro informacyjne udziela odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.”,

c) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1, 4-9, 11 i 13”;

7) w art. 6a w ust. 1 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1-10” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 1-10a”;

8) w art. 7 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Osobie, która jest lub była obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub mieszka albo mieszkała na jego terytorium, przysługuje prawo do złożenia do Rejestru wniosku o wystąpienie z zapytaniem do organu centralnego innego państwa członkowskiego o udzielenie informacji zawartej w rejestrze karnym tego państwa na jej temat, pod warunkiem że osoba ta mieszka albo mieszkała w państwie członkowskim, do którego zapytanie ma być skierowane, lub jest albo była jego obywatelem.”;

9) w art. 11:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zawiadomienie o skazaniu osoby przez sąd państwa obcego, o późniejszych zmianach dotyczących skazania, o usunięciu skazania oraz informacje związane z tym skazaniem.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zawiadomienie o skazaniu osoby przez sąd państwa obcego, o późniejszych zmianach dotyczących skazania, o usunięciu skazania oraz informacje związane z tym skazaniem sporządza i przesyła właściwy organ państwa obcego.”,

c) uchyla się ust. 6;

10) w art. 12:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 po wyrazach „obywatelstwo lub obywatelstwa” dodaje się wyrazy „albo informację o tym, że osoba jest bezpaństwowcem albo jej obywatelstwo jest nieznane”,

- w pkt 5b i 5c po wyrazach „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym” dodaje się wyrazy „i ochronie małoletnich”,

- po pkt 5d dodaje się pkt 5e w brzmieniu:

„5e) informację, czy czyn zabroniony stanowi przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, albo przestępstwo mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, albo przestępstwo finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego;”,

b) ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie:

„1a. W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-3, 5 i 6, w przypadku gdy orzeczenie wydał sąd karny, będącej obywatelem państwa trzeciego lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która posiada także co najmniej jedno obywatelstwo państwa trzeciego, zamieszcza się numer rejestracyjny zbioru automatycznie przetwarzającego dane daktyloskopijne, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187 i 421), albo informację o niemożności jego ustalenia.

1b. W karcie rejestracyjnej dotyczącej podmiotu zbiorowego umieszcza się:

1) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;

2) oznaczenie sądu, który wydał wyrok, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku;

4) orzeczoną karę pieniężną, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości;

5) kwalifikację prawną czynu zabronionego osoby fizycznej stanowiącego podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;

6) informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

7) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.”,

c) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Karty rejestracyjne przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości.”,

d) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zawiadomienie zawiera nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa albo informację o tym, że osoba jest bezpaństwowcem albo jej obywatelstwo jest nieznane, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a także nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby sporządzającej oraz informacje o:”,

- w pkt 37-39 po wyrazach „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym” dodaje się wyrazy „i ochronie małoletnich”,

e) w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1a pkt 1, 2 i 6” zastępuje się wyrazami „ust. 1b pkt 1, 2 i 7”,

f) w ust. 2b wyrazy „ust. 1 pkt 1-6b” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1-5b i 6-6b”,

g) w ust. 2c wyrazy „ust. 1 pkt 1-6b” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1-5b i 6-6b”;

11) uchyla się art. 12a;

12) art. 12b otrzymuje brzmienie:

„Art. 12b. Dane zawarte w zawiadomieniach, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, podlegają gromadzeniu w Rejestrze, z wyjątkiem danych o odciskach linii papilarnych i wizerunku twarzy.”;

13) po art. 12b dodaje się art. 12c w brzmieniu:

„Art. 12c. 1. Biuro informacyjne przetwarza dane o odciskach linii papilarnych osób, o których mowa w art. 2 rozporządzenia 2019/816, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w systemie ECRIS-TCN.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, biuro informacyjne pozyskuje ze zbioru danych daktyloskopijnych, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, nie podlegają gromadzeniu w Rejestrze.

4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób pozyskiwania danych o odciskach linii papilarnych ze zbioru danych daktyloskopijnych, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, mając na względzie szybkość pozyskiwania danych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ich pozyskiwania.”;

14) w art. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o osobach odpowiadających na zasadach określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym i Kodeksie wykroczeń, oraz zawiadomień o skazaniu osoby przez sąd państwa obcego, o późniejszych zmianach dotyczących skazania i informacjach związanych z tym skazaniem;”;

15) w art. 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dane o osobach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o usunięciu skazania przesłanego przez właściwy organ państwa obcego.”;

16) w art. 19:

a) w ust. 1a wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 1, 4-9, 11 i 13”,

b) ust. 1aa otrzymuje brzmienie:

„1aa. Jeżeli przepisy szczególne nie ograniczają zakresu udzielonej informacji, podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 4-7 i 8 mogą uzyskiwać informacje o osobie lub informacje o podmiocie zbiorowym na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze także na żądanie, z wyjątkiem przypadku gdy występują o informację o osobie będącej obywatelem państwa trzeciego lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która posiada co najmniej jedno obywatelstwo państwa trzeciego, w celach, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2019/816, chyba że wystąpienie o informację następuje po uzyskaniu trafienia, o którym mowa w art. 7 ust. 7 i art. 14 ust. 4 tego rozporządzenia.”,

c) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie „obywatelstwo” dodaje się wyrazy „lub obywatelstwa albo informację o tym, że osoba jest bezpaństwowcem albo jej obywatelstwo jest nieznane”,

d) w ust. 2b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zapytań przekazywanych przez organy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 11-13.”,

e) w ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrazie „obywatelstwo” dodaje się wyrazy „lub obywatelstwa albo informację o tym, że osoba jest bezpaństwowcem albo jej obywatelstwo jest nieznane”;

17) w art. 20:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „obywatelstwo” dodaje się wyrazy „lub obywatelstwa albo informację o tym, że osoba jest bezpaństwowcem albo jej obywatelstwo jest nieznane”,

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba i 1bb w brzmieniu:

„1ba. W przypadku wystąpienia z zapytaniem przez organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej dla celów postępowania karnego w informacji o osobie udzielanej temu organowi przekazuje się informacje o wszystkich wyrokach skazujących zgromadzonych w Rejestrze.

1bb. W przypadku wystąpienia z zapytaniem przez właściwy organ państwa obcego dla celów postępowania innego niż postępowanie karne uprawnienie do uzyskania informacji o osobie oraz zakres tej informacji wynikają z przepisów szczególnych, określających wymóg niekaralności.”,

c) po ust. 1d dodaje się ust. 1da i 1db w brzmieniu:

„1da. Informacja o osobie sporządzona na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, będącej obywatelem państwa trzeciego lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada co najmniej jedno obywatelstwo państwa trzeciego, zawiera dane zgromadzone w Rejestrze oraz w rejestrach karnych państw członkowskich Unii Europejskiej, które posiadają informacje na temat tej osoby, uzyskane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5b. W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 8 rozporządzenia 2019/816, biuro informacyjne informuje wnioskodawcę o nieodnalezieniu w systemie ECRIS-TCN wpisów na jego temat.

1db. Przepis ust. 1da stosuje się odpowiednio do udzielanej informacji na zapytanie o udzielenie informacji o osobie w celach, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2019/816, dotyczące osoby będącej obywatelem państwa trzeciego lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada co najmniej jedno obywatelstwo państwa trzeciego, a także na zapytanie o udzielenie informacji o osobie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5c.”,

d) w ust. 1f wyrazy „obcych innym niż organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej” zastępuje się wyrazem „trzecich”;

18) w art. 23 wyrazy „art. 20 ust. 1-1e” zastępuje się wyrazami „art. 20 ust. 1”;

19) w art. 24:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Od uiszczenia opłaty są zwolnione podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i 11-13.”,

b) w ust. 2 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 1, 4-9, 11 i 13”.