Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 422

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2026 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439 i 1792 oraz z 2026 r. poz. 34 i 319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa na 2026 r.:

1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, zwanej dalej „publiczną szkołą artystyczną”, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej „ministrem”, informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej „ustawą”, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;

2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

§ 2.

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, dyrektor publicznej szkoły artystycznej przekazuje na:

1) formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, albo

2) formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

§ 3.

1. Wniosek o udzielenie publicznej szkole artystycznej dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, zwany dalej „wnioskiem”, jest sporządzany na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Do wniosku dołącza się informacje, o których mowa w § 2.

§ 4.

Dyrektor publicznej szkoły artystycznej przekazuje ministrowi za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej - specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043, 1160 i 1837 oraz z 2026 r. poz. 187 i 203), zwanego dalej „Centrum”, wniosek wraz z załączonymi do niego informacjami, o których mowa w § 2.

§ 5.

1. Centrum dokonuje weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym danych zawartych we wniosku oraz w załączonych do wniosku informacjach, o których mowa w § 2.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub błędów rachunkowych Centrum w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku informuje dyrektora publicznej szkoły artystycznej o tych uchybieniach lub błędach.

3. Dyrektor publicznej szkoły artystycznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach lub błędach, o których mowa w ust. 2, przekazuje Centrum poprawiony wniosek wraz z informacjami, o których mowa w § 2, lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nich zawarte.

§ 6.

1. Dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, udziela minister za pośrednictwem Centrum.

2. Kwotę dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, ustaloną na podstawie wniosku oraz załączonych do wniosku informacji, o których mowa w § 2, Centrum przekazuje na rachunek bankowy publicznej szkoły artystycznej.

§ 7.

1. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, dyrektor publicznej szkoły artystycznej przekazuje na:

1) formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, albo

2) formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, dyrektor publicznej szkoły artystycznej dołącza kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych lub na pokrycie kosztów ich drukowania lub powielania w celach dydaktycznych, lub na zakup urządzeń umożliwiających ich drukowanie lub powielanie.

3. Centrum może wezwać dyrektora publicznej szkoły artystycznej do okazania oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2.

§ 8.

Dyrektor publicznej szkoły artystycznej przekazuje ministrowi, za pośrednictwem Centrum, rozliczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz kopie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2.

§ 9.

1. Centrum weryfikuje dane zawarte w rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, pod względem formalnym i rachunkowym i sprawdza ich zgodność odpowiednio z danymi zawartymi we wniosku oraz w załączonych do wniosku informacjach, o których mowa w § 2.

2. W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, uchybień formalnych lub błędów rachunkowych Centrum w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego rozliczenia informuje dyrektora publicznej szkoły artystycznej o tych uchybieniach lub błędach.

3. Dyrektor publicznej szkoły artystycznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach lub błędach, o których mowa w ust. 2, przekazuje Centrum poprawione rozliczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nim zawarte.

§ 10.

1. Informacje, o których mowa w § 2, wnioski, rozliczenia i wyjaśnienia, o których mowa odpowiednio w § 4, § 5 ust. 3, § 8 i § 9 ust. 3, przekazuje się w postaci:

1) elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym albo

2) papierowej i elektronicznej.

2. Dyrektor publicznej szkoły artystycznej zapewnia zgodność danych przekazanych w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi zawartymi w postaci papierowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 11.

Centrum w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości sporządza informację, którą przekazuje niezwłocznie ministrowi.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2026 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).

Załącznik nr 2

WZÓR INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, W 2026 R.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 24 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 422)

Załącznik nr 1

WZÓR INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2026 R.

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE PUBLICZNEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ OSOBĘ FIZYCZNĄ, DOTACJI CELOWEJ NA SFINANSOWANIE KOSZTU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W 2026 R.

Załącznik nr 4

WZÓR - ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, OTRZYMANEJ W 2026 R.

Załącznik nr 5

WZÓR ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, OTRZYMANEJ W 2026 R.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-30
  • Data wejścia w życie: 2026-04-01
  • Data obowiązywania: 2026-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 marca 2026 r. w sprawie wzoru europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 419

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 420

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 425

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 427

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 422

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 423

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 424

USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 426

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 428

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 429

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 421

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 430

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 412

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 marca 2026 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 418

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie wysokości opłat za czynności Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 410

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym beneficjentom ochrony czasowej oraz cudzoziemcom przetransportowanym w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 411

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 409

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 408

