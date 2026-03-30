Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 423

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz. U. z 2020 r. poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ziemniaków o bulwach drobnych zebranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu, zwanych dalej „ziemniakami wczesnymi drobnymi (ziemniakami młodymi drobnymi)”,”,

b) w pkt 2 dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) ziemniaków o bulwach drobnych zebranych po osiągnięciu pełnej dojrzałości, o skórce skorkowaciałej, zwanych dalej „ziemniakami jadalnymi drobnymi” ”;

2) w § 2 wyrazy „ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) i ziemniaków jadalnych” zastępuje się wyrazami „ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych), ziemniaków wczesnych drobnych (ziemniaków młodych drobnych), ziemniaków jadalnych i ziemniaków jadalnych drobnych”;

3) § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. Ziemniaki wczesne (ziemniaki młode), ziemniaki wczesne drobne (ziemniaki młode drobne), ziemniaki jadalne i ziemniaki jadalne drobne wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Turcji lub pochodzące z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie uznaje się za spełniające wymagania określone w przepisach niniejszego rozporządzenia.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 11 grudnia 2025 r. pod numerem 2025/0739/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH (ZIEMNIAKÓW MŁODYCH ), ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH DROBNYCH (ZIEMNIAKÓW MŁODYCH DROBNYCH), ZIEMNIAKÓW JADALNYCH I ZIEMNIAKÓW JADALNYCH DROBNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 423)

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH (ZIEMNIAKÓW MŁODYCH ), ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH DROBNYCH (ZIEMNIAKÓW MŁODYCH DROBNYCH), ZIEMNIAKÓW JADALNYCH I ZIEMNIAKÓW JADALNYCH DROBNYCH

Lp.

Wymagania jakościowe

Ziemniaki
wczesne
(ziemniaki
młode)

Ziemniaki
wczesne
drobne
(ziemniaki
młode drobne)

Ziemniaki
jadalne

Ziemniaki
jadalne
drobne

1

2

3

4

5

6

1

Wielkość bulw:

1) średnica bulw okrągłych
i okrągłoowalnych

poprzeczna
od 28 mm

poprzeczna
od 20 i mniejsza
niż 28 mm

poprzeczna
od 35 mm

poprzeczna
od 20 i mniejsza
niż 35 mm

2) średnica bulw podłużnych

poprzeczna
od 28 mm

poprzeczna
od 20 i mniejsza
niż 28 mm

poprzeczna
od 30 mm,
a podłużna
co najmniej
2 razy większa
od poprzecznej

poprzeczna
od 20 i mniejsza
niż 30 mm,
a podłużna
co najmniej
2 razy większa
od poprzecznej

2

Maksymalny udział wagowy bulw:

1) zazieleniałych1)

do 1 %

nie dopuszcza się

łącznie

nie dopuszcza się

2) z wadami wewnętrznymi2)

nie dotyczy

nie dotyczy

do 2 %

do 1 %

3) porażonych zgnilizną3)

do 1 %

do 1 %

do 1 %

do 1 %

4) zanieczyszczonych mineralnie4) i organicznie5)

do 2 %

do 2 %

do 1 %

do 1 %

5) o średnicy mniejszej niż określono dla bulw wymienionych w lp. 1

do 3 %
(niemniejszej
jednak niż
15 mm)

do 3 %
(niemniejszej
jednak niż
15 mm)

do 2 %
(niemniejszej
jednak niż
28 mm)

do 2 %
(niemniejszej
jednak niż
15 mm)

6) porażonych parchem zwykłym6)

nie dotyczy

nie dotyczy

do 3 %

do 3 %

7) uszkodzonych7)

do 2 %

do 2 %

do 3 %

do 3 %

8) niekształtnych8)

nie dotyczy

nie dotyczy

do 3 %

nie dotyczy

9) niedojrzałych9)

nie dotyczy

nie dotyczy

do 2 %

do 2 %

10) innych odmian10)

do 2 %

do 2 %

do 2 %

do 2 %

3

Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2 pkt 1 i 3-5

do 5 %

do 5 %

nie dotyczy

nie dotyczy

4

Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2 pkt 1-7

nie dotyczy

nie dotyczy

do 6 %

do 6 %

5

Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2

nie dotyczy

nie dotyczy

do 8 %

do 8 %

6

Bulwy:

1) porośnięte kiełkami powyżej 3 mm

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

2) nadmiernie zawilgocone na powierzchni

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

3) zaparzone11)

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

4) zapleśniałe12)

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

5) zmarznięte13)

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

6) zanieczyszczone środkami ochrony roślin14)

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

Objaśnienia:

1) Bulwy o zielonej barwie występującej:

1) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) - na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, którą można usunąć przy zwykłym obieraniu;

2) w przypadku ziemniaków jadalnych - na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, sięgającej w głąb miąższu powyżej 5 mm.

2) Bulwy z rdzawą, czarną, szarą plamistością oraz z pustowatością serc.

3) Bulwy porażone suchą zgnilizną [Fusarium sp., Alternaria sp.], gangreną [Phoma foveata], mokrą zgnilizną [Erwinia (Pectobacterium) carotovora (Jones) Holland., Bacillus sp., Clostridium sp., Pseudomonas sp.], zarazą ziemniaka [Phytophthora infestans de Bary] itp.

4) Bulwy zanieczyszczone grudkami ziemi, kamieniami.

5) Bulwy zanieczyszczone częściami łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków.

6) Bulwy pokryte plamami, których łączna powierzchnia jest większa niż 1/4 powierzchni bulwy [Streptomyces scabies (Thaxt)Waksem. Et Henr. Syn. Actinomyces scabies (Thaxt) Güss].

7) Bulwy uszkodzone mechanicznie lub przez szkodniki:

1) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych), ziemniaków wczesnych drobnych (ziemniaków młodych drobnych) oraz ziemniaków jadalnych drobnych - na głębokość większą niż 3,5 mm lub bulwy z płytszymi uszkodzeniami występującymi na powierzchni większej niż 1/5 bulwy;

2) w przypadku ziemniaków jadalnych - na głębokość większą niż 5 mm.

8) Bulwy:

1) zdeformowane - wyraźnie różniące się od typu odmianowego;

2) dzieciuchowate - z wtórnymi naroślami;

3) wrzecionowate - zakończone stożkowo przy stolonie.

9) Bulwy o łuszczącej się, nieskorkowaciałej skórce, która złuszcza się na skutek lekkiego potarcia palcem.

10) Bulwy określonej odmiany, których jednolitość określa się organoleptycznie na podstawie kształtu, głębokości oczek, barwy skórki i barwy miąższu na przekroju.

11) Bulwy pozbawione turgoru, z oznakami więdnięcia, z widocznym zaciemnieniem miąższu na przekroju, rozciągającym się między powierzchnią bulwy a pierścieniem wiązek przewodzących, niekiedy sięgającym w głąb miąższu, a czasami z pękającym miąższem.

12) Bulwy pokryte pleśnią na części lub całej powierzchni.

13) Bulwy, w których po skaleczeniu skórki paznokciem lub na przekroju wyczuwa się kryształki lodu, lub bulwy miękkie, z których wycieka woda; na przekroju tkanki zdrowej i obumarłej tworzy się strefa zaciemniona lub nieregularna szczelina.

14) Bulwy z pozostałością środków ochrony roślin w formie stałej, ciekłej lub z pozostałością obcych zapachów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-30
  • Data wejścia w życie: 2026-04-30
  • Data obowiązywania: 2026-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA