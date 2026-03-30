§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz. U. z 2020 r. poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ziemniaków o bulwach drobnych zebranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu, zwanych dalej „ziemniakami wczesnymi drobnymi (ziemniakami młodymi drobnymi)”,”,

b) w pkt 2 dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) ziemniaków o bulwach drobnych zebranych po osiągnięciu pełnej dojrzałości, o skórce skorkowaciałej, zwanych dalej „ziemniakami jadalnymi drobnymi” ”;

2) w § 2 wyrazy „ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) i ziemniaków jadalnych” zastępuje się wyrazami „ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych), ziemniaków wczesnych drobnych (ziemniaków młodych drobnych), ziemniaków jadalnych i ziemniaków jadalnych drobnych”;

3) § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. Ziemniaki wczesne (ziemniaki młode), ziemniaki wczesne drobne (ziemniaki młode drobne), ziemniaki jadalne i ziemniaki jadalne drobne wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Turcji lub pochodzące z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie uznaje się za spełniające wymagania określone w przepisach niniejszego rozporządzenia.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.