Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 423
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 23 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków2)
Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) ziemniaków o bulwach drobnych zebranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu, zwanych dalej „ziemniakami wczesnymi drobnymi (ziemniakami młodymi drobnymi)”,”,
b) w pkt 2 dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) ziemniaków o bulwach drobnych zebranych po osiągnięciu pełnej dojrzałości, o skórce skorkowaciałej, zwanych dalej „ziemniakami jadalnymi drobnymi” ”;
2) w § 2 wyrazy „ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) i ziemniaków jadalnych” zastępuje się wyrazami „ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych), ziemniaków wczesnych drobnych (ziemniaków młodych drobnych), ziemniaków jadalnych i ziemniaków jadalnych drobnych”;
3) § 2a otrzymuje brzmienie:
„§ 2a. Ziemniaki wczesne (ziemniaki młode), ziemniaki wczesne drobne (ziemniaki młode drobne), ziemniaki jadalne i ziemniaki jadalne drobne wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Turcji lub pochodzące z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie uznaje się za spełniające wymagania określone w przepisach niniejszego rozporządzenia.”;
4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 11 grudnia 2025 r. pod numerem 2025/0739/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 423)
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH (ZIEMNIAKÓW MŁODYCH ), ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH DROBNYCH (ZIEMNIAKÓW MŁODYCH DROBNYCH), ZIEMNIAKÓW JADALNYCH I ZIEMNIAKÓW JADALNYCH DROBNYCH
|
Lp.
|
Wymagania jakościowe
|
Ziemniaki
|
Ziemniaki
|
Ziemniaki
|
Ziemniaki
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Wielkość bulw:
|
1) średnica bulw okrągłych
|
poprzeczna
|
poprzeczna
|
poprzeczna
|
poprzeczna
|
2) średnica bulw podłużnych
|
poprzeczna
|
poprzeczna
|
poprzeczna
|
poprzeczna
|
2
|
Maksymalny udział wagowy bulw:
1) zazieleniałych1)
|
do 1 %
|
nie dopuszcza się
|
|
łącznie
|
nie dopuszcza się
|
2) z wadami wewnętrznymi2)
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
do 2 %
|
do 1 %
|
3) porażonych zgnilizną3)
|
do 1 %
|
do 1 %
|
do 1 %
|
do 1 %
|
4) zanieczyszczonych mineralnie4) i organicznie5)
|
do 2 %
|
do 2 %
|
do 1 %
|
do 1 %
|
5) o średnicy mniejszej niż określono dla bulw wymienionych w lp. 1
|
do 3 %
|
do 3 %
|
do 2 %
|
do 2 %
|
6) porażonych parchem zwykłym6)
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
do 3 %
|
do 3 %
|
7) uszkodzonych7)
|
do 2 %
|
do 2 %
|
do 3 %
|
do 3 %
|
8) niekształtnych8)
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
do 3 %
|
nie dotyczy
|
9) niedojrzałych9)
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
do 2 %
|
do 2 %
|
10) innych odmian10)
|
do 2 %
|
do 2 %
|
do 2 %
|
do 2 %
|
3
|
Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2 pkt 1 i 3-5
|
do 5 %
|
do 5 %
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
4
|
Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2 pkt 1-7
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
do 6 %
|
do 6 %
|
5
|
Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
do 8 %
|
do 8 %
|
6
|
Bulwy:
|
1) porośnięte kiełkami powyżej 3 mm
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
2) nadmiernie zawilgocone na powierzchni
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
3) zaparzone11)
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
4) zapleśniałe12)
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
5) zmarznięte13)
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
6) zanieczyszczone środkami ochrony roślin14)
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
|
nie dopuszcza się
Objaśnienia:
1) Bulwy o zielonej barwie występującej:
1) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) - na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, którą można usunąć przy zwykłym obieraniu;
2) w przypadku ziemniaków jadalnych - na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, sięgającej w głąb miąższu powyżej 5 mm.
2) Bulwy z rdzawą, czarną, szarą plamistością oraz z pustowatością serc.
3) Bulwy porażone suchą zgnilizną [Fusarium sp., Alternaria sp.], gangreną [Phoma foveata], mokrą zgnilizną [Erwinia (Pectobacterium) carotovora (Jones) Holland., Bacillus sp., Clostridium sp., Pseudomonas sp.], zarazą ziemniaka [Phytophthora infestans de Bary] itp.
4) Bulwy zanieczyszczone grudkami ziemi, kamieniami.
5) Bulwy zanieczyszczone częściami łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków.
6) Bulwy pokryte plamami, których łączna powierzchnia jest większa niż 1/4 powierzchni bulwy [Streptomyces scabies (Thaxt)Waksem. Et Henr. Syn. Actinomyces scabies (Thaxt) Güss].
7) Bulwy uszkodzone mechanicznie lub przez szkodniki:
1) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych), ziemniaków wczesnych drobnych (ziemniaków młodych drobnych) oraz ziemniaków jadalnych drobnych - na głębokość większą niż 3,5 mm lub bulwy z płytszymi uszkodzeniami występującymi na powierzchni większej niż 1/5 bulwy;
2) w przypadku ziemniaków jadalnych - na głębokość większą niż 5 mm.
8) Bulwy:
1) zdeformowane - wyraźnie różniące się od typu odmianowego;
2) dzieciuchowate - z wtórnymi naroślami;
3) wrzecionowate - zakończone stożkowo przy stolonie.
9) Bulwy o łuszczącej się, nieskorkowaciałej skórce, która złuszcza się na skutek lekkiego potarcia palcem.
10) Bulwy określonej odmiany, których jednolitość określa się organoleptycznie na podstawie kształtu, głębokości oczek, barwy skórki i barwy miąższu na przekroju.
11) Bulwy pozbawione turgoru, z oznakami więdnięcia, z widocznym zaciemnieniem miąższu na przekroju, rozciągającym się między powierzchnią bulwy a pierścieniem wiązek przewodzących, niekiedy sięgającym w głąb miąższu, a czasami z pękającym miąższem.
12) Bulwy pokryte pleśnią na części lub całej powierzchni.
13) Bulwy, w których po skaleczeniu skórki paznokciem lub na przekroju wyczuwa się kryształki lodu, lub bulwy miękkie, z których wycieka woda; na przekroju tkanki zdrowej i obumarłej tworzy się strefa zaciemniona lub nieregularna szczelina.
14) Bulwy z pozostałością środków ochrony roślin w formie stałej, ciekłej lub z pozostałością obcych zapachów.
- Data ogłoszenia: 2026-03-30
- Data wejścia w życie: 2026-04-30
- Data obowiązywania: 2026-04-30
