Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 424
USTAWA
z dnia 13 lutego 2026 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 1.
1) pkt 40a otrzymuje brzmienie:
„40a) nagrody otrzymane od Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paralimpijskich oraz nagrody otrzymane od Polskiego Związku Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych;”;
2) po pkt 40a dodaje się pkt 40aa w brzmieniu:
„40aa) nagrody otrzymane od Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska za uzyskanie wyników na światowych igrzyskach Olimpiad Specjalnych;”.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-03-30
- Data wejścia w życie: 2026-03-31
- Data obowiązywania: 2026-03-31
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 marca 2026 r. w sprawie wzoru europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
REKLAMA
USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
