Art. 1.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 163, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1:

1) pkt 40a otrzymuje brzmienie:

„40a) nagrody otrzymane od Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paralimpijskich oraz nagrody otrzymane od Polskiego Związku Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych;”;

2) po pkt 40a dodaje się pkt 40aa w brzmieniu:

„40aa) nagrody otrzymane od Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska za uzyskanie wyników na światowych igrzyskach Olimpiad Specjalnych;”.